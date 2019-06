Mosbach. (schat/pol) Die Polizei war in Alarmbereitschaft, das SEK angefordert und schon im Anflug - dann beruhigte sich die Situation vor Ort aber glücklicherweise doch wieder: Von einem "großen Polizeieinsatz", zu dem es Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in der Anton-Gmeinder-Straße in Mosbach kam, berichtete die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn am Mittwoch.

Mehrere Polizeibeamte hatten ein Mehrfamilienhaus umstellt, nachdem von dort über den Notruf eine "Bedrohungslage" gemeldet worden war. Ein 28-Jähriger soll laut der Meldung seine hochschwangere Schwester bedroht haben, worauf diese wiederum aus der Wohnung flüchtete.

Ermittlungen dauern an

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Schwester außerhalb des Wohnhauses unversehrt angetroffen werden. Ihr Bruder befand sich weiterhin in der Wohnung und weigerte sich, heraus zu kommen. Durch "gutes Zureden" gelang es den Beamten schließlich, den 28-Jährige dazu zu bringen, freiwillig aus der Wohnung zu kommen. Er wurde von den Einsatzkräften widerstandslos in (vorübergehenden) Gewahrsam genommen.

Die unterdessen angeforderte und bereits im Anflug befindliche SEK-Einheit musste nicht mehr eingesetzt werden und konnte umkehren. Die Ermittlungen zu Hintergründen und Ablauf der Geschehnisse rund um die Bedrohungslage dauern an, so eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf RNZ-Nachfrage.

Update: Mittwoch, 12. Juni 2019, 16.04 Uhr