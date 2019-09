Mosbach. (pol/rl) Fast 40 Minuten dauerte eine Verfolgungsfahrt in der Nacht zum Montag in und um Mosbach. Einem Streifenwagen war gegen 1.15 Uhr ein 3er BMW aufgefallen in der Straße Neue Gärten. Als die Beamten die Anhaltesignale ihres Streifenwagens aktivierten, gab der 21-jährige BMW-Fahrer Gas und fuhr in Richtung Waldstadt davon.

Nach einer Verfolgungsjagd kreuz und quer durch die Waldstadt, bog der BMW dann in einen Waldweg in Richtung Lohrbach ab. Hier fuhr er am Flugplatz vorbei über die "Binauer Höhe" und die Reichenbucher Straße in die Mosbacher Innenstadt. Dabei war der BMW teilweise mit deutlich mehr als 100 km/h unterwegs, fuhr in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung und versuchte den Streifenwagen immer wieder auszubremsen. Daher schafften es die Beamten zunächst nicht den Wagen anzuhalten, ohne andere zu gefährden.

Der BMW fuhr weiter über die Straße "Am Henschelberg" und Eisenbahnstraße auf die Bundesstraße. Beim Einfahren auf die B27 an der sogenannten "Mosbacher Wanne" ignorierte er zudem die rote Ampel.

Von dort aus ging die Fahrt wieder in die Waldstadt und durch das Wohngebiet auf umliegenden Waldwege. Der BMW wirbelte dabei so viel Staub auf, dass die Beamten den Wagen gegen 1.55 Uhr kurz aus den Augen verloren.

Zwischenzeitlich waren mehrere Polizeifahrzeuge als Verstärkung an der Verfolgung beteiligt, sodass der abgestellte BMW gegen 2 Uhr in der Solbergallee entdeckt werden konnte. Der Fahrer war zu Fuß geflüchtet.

Nachdem die Polizei die Identität des 21-Jährigen ermitteln konnte, stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß.

Noch ist unklar, warum der Mann vor dem Streifenwagen geflohen war. Mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis muss der 21-Jährige auf jeden Fall rechnen.

Info: Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder möglicherweiser gefährdet wurden, sollen sich unter der 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.