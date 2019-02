Mosbach-Neckarelz. (pol/mün) Offenbar gibt es immer noch Probleme mit auffälligen Jugendlichen in der Region Mosbach. Ein 20-Jähriger aus der Gruppe, die immer wieder mit der Polizei aneinander geriet, sitzt jetzt sogar in Untersuchungshaft. Der Vorwurf der Ermittler hat es in sich: gefährliche Körperverletzung durch "lebensgefährdende Behandlung".

Der Vorfall soll sich schon am 18. Februar ereignet haben, wurde aber jetzt erst bekannt. An diesem Montagabend soll es gegen 23 Uhr zu einem Streit zwischen dem 20-Jährigen und einem 16-Jährigen aus der Gruppe gekommen sein. Und zwar auf den Bahnsteig im Neckarelzer Bahnhof.

Gerade als eine S-Bahnhof aus Heilbronn am Einfahren war, wurde nach den Ermittlungen der Polizei der 16-Jährige von dem 20-Jährigen auf die Gleise gestoßen. Der Lokführer konnte noch eine Notbremsung einleiten, sodass der Zug etwa 15 Meter vor dem Teenager zum Stehen kam.

Danach wurde es schwierig. Der 16-Jährige gab sich zugeknöpft und behauptete, nicht verletzt worden zu sein. Das stellte sich dann aber ganz anders heraus. Der Junge wurde im Gesicht so schwer verletzt, dass er im Gesicht operiert werden musste. Auch die anderen aus der Gruppe Jugendlicher hatten angegeben, dass der Verletzte von allein in die Gleise gefallen sei.

Nach den Vernehmungen der Bahnmitarbeiter kam heraus, dass es wohl kein "Unfall" war, was dem 16-Jährigen geschehen ist.

Die Polizisten gehen davon aus, dass der 20-Jährige bei dem Streit den 16-Jährigen auf die Gleise gestoßen hat. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft Mosbach Haftbefehl beantragt, der am vergangenen Freitag vom Amtsgericht auch erlassen wurde.

Der 20-Jährige sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die Gruppe Jugendlicher verhält sich immer wieder so, dass die Polizei einschreiten muss. Im Januar hatte ein Angehöriger der Gruppe für einen SEK-Einsatz gesorgt, nach dem er öffentlich einen Polizisten und seine Familie mit dem Tod bedroht hatte.