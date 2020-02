Mosbach. (pol/rl) Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren kam es am Freitag um 14 Uhr in der Hauptstraße im Bereich eines Textilgeschäfts. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Zuvor hatten sich die Beteiligten im City-Parkhaus getroffen, wo der 16- und der 17-Jährige den 18-Jährigen mehrfach provoziert und genötigt hatten. Danach gingen die drei auf der Hauptstraße in Richtung Innenstadt, wo einer der beiden Jugendlichen dem 18-Jährigen im Bereich eines Textilgeschäfts unter anderem einen Faustschlag ins Gesicht verpasste. Möglicherweise wurde der Schlag mit einem Schlagring ausgeführt.

Der 18-Jährige musste sich danach in ärztliche Behandlung begeben.

Wer die Vorfälle im Parkhaus und in der Hauptstraße am Textilgeschäft mitbekommen hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach unter der 06261/8090 zu melden.