Von Brunhild Wössner

Mosbach. "Ja" zum Erhalt der Müller-Guttenbrunn-Schule (MGS). Die Überbringer von 1461 Unterschriften forderten am Mittwoch eine eigenständige MGS. Gekommen waren Rektor Dirk Wendel-Frank und Konrektor Georg Manhertz, beide von der MGS sowie die Elternbeiratsvorsitzende Julia Mursa. Dazu nahmen Noa, Schüler der 6. Klasse, sowie sein Vater Walter Marienfeld und Schülersprecher Moritz Walter teil. In knapp zwei Wochen haben engagierte Bürger Unterschriften gesammelt und dabei ihrer Wahrnehmung nach viel Zuspruch für ihre Aktion erfahren. Sogar Stadträte hätten sich an der Unterschriftensammlung beteiligt.

Sie betonten mehrfach ihre Forderung, die Eigenständigkeit der Schule auch dann zu bewahren, wenn eine fünfte Klasse des Werkrealschulzugs nicht zustandekommen sollte. Eigenständige Grundschulen gebe es auch woanders im Stadtgebiet, so die Überbringer. Man möchte als Schule keinesfalls nur Außenstelle sein. Sinn ihrer Unterschriftensammlung sei, ihr Meinungsbild an die Öffentlichkeit zu bringen.

Oberbürgermeister Michael Jann, der Empfänger der Unterschriften, mochte zwar nicht mit aufs Bild, sicherte jedoch zu, dass vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung nächsten Mittwoch noch nichts "zementiert" sei. Anfang kommender Woche würden die Stadtratsfraktionen über die neue Werkrealschulkonzeption für die Große Kreisstadt Mosbach beraten.

Jann wisse jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, in welche Richtung die Sache gehen werde. Klar ist allerdings der Beschlussvorschlag der Verwaltung, der hier einzusehen ist und oben rechts als Download bereitsteht: Dieser sieht vor, dass zum Schuljahr 2020/2021 die bisher bestehende eigenständige Müller-Guttenbrunn-Schule und die bisher eigenständige Lohrtalschule zur Grund- und Werkrealschule Mosbach zusammengelegt und an den beiden bestehenden Schulstandorten weitergeführt werden.

Die Grundschulbezirke der bisherigen Schulen bleiben bestehen bzw. werden vom Gemeinderat nach näherer Untersuchung möglicherweise geringfügig angepasst. Ab dem Schuljahr 2020/2021 sollen im Sekundarbereich die Klassenstufen 5 bis 7 am Standort Lohrtalschule und die Klassenstufen 8 bis 10 am Standort MGS unterrichtet werden. Die Gründe, die aus Verwaltungssicht gegen die Eigenständigkeit der MGS sprechen würden, möchte Jann in der kommenden Gemeinderatssitzung eingehend darlegen.

Sowohl Rektor Dirk Wendel-Frank wie auch Konrektor Georg Manhertz bekräftigten, an der Forderung einer eigenständigen MGS festhalten zu wollen. Manhertz wies wiederholt auf "das Instrument der Schülerlenkung" hin und auf die kontroverse Diskussion, die dieser Ansatz seinerzeit ausgelöst hatte.

Noa Marienfeld, zur Zeit in der 6. Klasse in der MGS, war bei der Unterschriftenübergabe dabei, weil er von der Zusammenlegung beider Werkrealschulen im Stadtgebiet betroffen wäre, wie sein Vater Walter Marienfeld ausführte. Den Eltern wurde bei Einschulung in die fünfte Klasse versichert, dass die Kinder an der MGS auch ihren Abschluss machen könnten.

Das werden sie zwar weiterhin können, allerdings zu veränderten Bedingungen, sollte der Beschlussvorschlag tatsächlich Realität werden. Zwei Jahre vor Noas Abschluss kommen dann nämlich die Schülerinnen und Schüler der Lohrtalschule aus den Klassenstufen 8 bis 10 dazu. Das würde für Schüler der MGS bedeuten, dass die achte Klasse, die aktuell aus 15 Schülerinnen und Schülern besteht, beträchtlich anwachsen würde, was die Schülerzahlen angeht.

Die Äußerung von Schulamtsdirektor Uwe Wurz vom Staatlichen Oberschulamt Mannheim zitierend, erwähnte Georg Manhertz, dass dieser am Runden Tisch der letzten Woche gemeint habe, dass für Wurz "unterschiedliche Varianten denkbar wären", darunter auch die "einer eigenständigen Grundschule an der Müller-Guttenbrunn-Schule".