Mosbach-Neckarelz. (schat/pol) Eigentlich wollten sie nur kicken – statt Spielspaß und Torjubel gab’s für drei Jungs im Alter von 10 bis 12 Jahren am Samstagnachmittag in Neckarelz aber ein überaus unschönes Erlebnis. Am Minispielfeld am Gymnasium trafen sie nämlich auf zwei 14-Jährige, die wenig freundlich mit den Kleineren umgingen.

Nachdem der 10-Jährige offenbar verbal angegangen worden war, wurde einer der 12 Jahre alten Jungs von einem der beiden 14-Jährigen offenbar bedroht; auch ein Messer soll dabei im Spiel gewesen sein.

Die jüngere der beiden Angegangenen verständigte nach den verbalen Attacken seine Eltern, die wiederum die Polizei alarmierten. Als die mit zwei Streifenwagen vor Ort ankam, war die Mutter des 10-Jährigen bereits zugegen und hatte dem Älteren das Messer inzwischen abgenommen.

Die Polizeibeamten stellten das Messer sicher, die beiden 14-Jährigen wurden ihren Eltern übergeben. Im Nachgang sei nun zu klären, ob eine Nötigung oder eine Bedrohung verfolgt wird.

Verfolgt hat die Polizei unterdessen auch den Weg des mitgeführten Messers. Das hatte einer der beiden 14-Jährigen kurz zuvor beim Flohmarkt auf dem benachbarten Messplatz erstanden. Der Standbetreiber, der es dem Jungen verkauft hat, muss laut Polizeiangaben möglicherweise auch mit Konsequenzen in Form einer Anzeige rechnen.