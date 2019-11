Vorübergehend gab es keinen Platz fürs Auto in der Garage von Familie Wolf in Lohrbach. Fast 1000 Päckchen für die Geschenkaktion wurden hier gesammelt. Foto: zg

Mosbach. (ub) 1229 Schuhkartons – 980 davon stapelten sich in der Garage von Gertrud und Klaus Wolf in Lohrbach. Schuhkartons, in denen ein Stück Weihnachten steckt für Kinder in Osteuropa, Kinder, die weder zu Weihnachten noch sonst mit Geschenken überhäuft werden.

Seit vielen Jahren werden in Mosbach und Umgebung Kartons gefüllt und verpackt, zu Sammelstellen gebracht, von wo sie wiederum von Lkw abgeholt werden. Ein solcher parkte nun auch vorm Wolf’schen Haus, um die Freude bringenden Last zu transportieren. „Bei uns sind 980 Schuhkartons zusammen gekommen“, zählt Gertrud Wolf vor. Zusammen mit den Spendenpäckchen aus der näheren Umgebung ergibt sich die Zahl von 1229.

Aber nicht nur Päckchen mit kindgerechtem Inhalt wurden gespendet, sondern auch ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag, mit dem der Transport und die Verteilung finanziert werden und darüber hinaus Ehrenamtliche im In – und Ausland geschult werden können. Denn die Freude, die man machen will, soll nicht nur materieller Art sein. Die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse lädt – unabhängig von der Konfession der beschenkten Mädchen und Jungen – zu Weihnachtsfeiern ein, die die christliche Botschaft von der Liebe Gottes zu den (kleinen) Menschen transportieren möchte.