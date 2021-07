Mosbach. (cao) Mit den Lockerungsschritten der vergangenen Wochen ist das Leben in die Innenstadt zurückgekehrt. Doch was Gastronomen wie Einzelhändler freut, die nach Monaten des Lockdowns auf jeden Kunden angewiesen sind, sorgt bei so manchem Autofahrer für Stirnrunzeln. Denn steigende Besucherzahlen führen unmittelbar zu weniger freien Parkplätzen. Und wenn man dann auch noch sein Kleingeld für den Parkscheinautomaten zu Hause liegen lassen hat, ist der Ärger groß.

Für mehr Komfort und Flexibilität beim Parken soll in Mosbach seit etwas mehr als einem Monat die EasyPark-App sorgen. Bargeldlos kann damit via Smartphone die Parkgebühr entrichtet werden, nach der ersten Stunde wird minutengenau abgerechnet. Besonders von Vorteil sei die Funktion, auch von unterwegs aus das gebuchte Zeitfenster zu verlängern. "Damit muss niemand mehr einen Strafzettel befürchten, der dann doch etwas länger beim Arzt im Wartezimmer sitzt, noch schnell etwas Einkaufen will oder noch ein bisschen länger im Restaurant verweilen möchte", lobte Oberbürgermeister Michael Jann die Innovation gestern Mittag bei einem Pressegespräch.

Umsonst ist die Nutzung der App zwar nicht, die Transaktionskosten pro Parkvorgang betragen bei EasyPark 15 Prozent der Parkgebühr (mindestens 20 Cent), was sich durch die minutengenaue Abrechnung jedoch in den meisten Fällen wieder ausgleiche, so Jann. Was die Digitalisierung und das bargeldlose Bezahlen angehe, "hängt Deutschland im Vergleich anderen EU-Staaten noch deutlich hinterher", betonte der Oberbürgermeister, weshalb Mosbach schon vor drei Jahren ein umfangreiches Digitalisierungskonzept entworfen habe.

Neben der aufwendigen Umstrukturierung des Verwaltungssystems stand die EasyPark-App schon früh auf der städtischen Digital-Agenda. Zu Recht, findet Mosbachs Digitalisierungsbeauftragter Michael Ferch. Die ersten Zahlen zeigten, dass der Bedarf am Handy-Parken gegeben sei. "Wir konnten im ersten Monat fast 1000 Parkvorgänge über EasyPark registrieren", erklärte Ferch. Die Tendenz: steigend. Eine richtige Bilanz könne man zwar erst nach sechs bis zwölf Monaten ziehen, ergänzte Jean Pierre Brassler von EasyPark, "aber 1000 Parkvorgänge im ersten Monat sind für eine Stadt wie Mosbach schon einmal sehr positiv zu bewerten".

Um die Nutzung der App noch weiter zu steigern, werden ab kommender Woche durch die Wirtschaftsförderung 1000 Parkgutscheine à 50 Cent unter anderem an Einzelhändler, Gastronomen, Ärzte und Banken ausgegeben, die diese an ihre Kunden und Patienten verschenken können. In Verbindung mit der EasyPark-App kann dann auf aktuell zehn Parkflächen in der Stadt vergünstigt geparkt werden.

Info: Liste aller mit EasyPark nutzbaren Parkzonen in Mosbach unter tinyurl.com/Parkplatz-App