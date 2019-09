Was macht man bei Hydraulik? Warum fotografiert jemand sein Essen? Wer ist Chuck Norris? Fragen über Fragen stellte sich Comedian Michael Mittermeier am Donnerstagabend in der nahezu ausverkauften Alten Mälzerei. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. "Mosbach liegt bei Neckarzimmern, wo schon der Götz seine Burg hatte ... Und es hat eine weltberühmte Hydraulik-Universität." Wir wissen nicht, was das hiesige Stadtmarketing mit dieser Einschätzung anfangen würde, doch so brachte Michael Mittermeier am Donnerstagabend seinen Spielort auf den Punkt. Der Bayer präsentierte in der ausverkauften Alten Mälzerei sein aktuelles Programm "Lucky Punch - Die Todes-Wuchtl schlägt zurück". Glücklicherweise erläuterte der Comedian im Laufe des zweieinhalbstündigen Programms dem Publikum die Titelworte. Denn es waren durchaus große Wissenslücken zu stopfen - auf und vor der Bühne. Was durchaus Spaß machte!

So kassierte Mittermeier seinen ersten Überraschungsgag mit der messerscharfen und lebensgefährlichen Publikumsanalyse: "Das klingt jetzt aber bissle Schwäbisch, na woisch, mir hen für alles zahlt." Aber polyglott, wie der Magister der Politologie und Amerikanistik nun mal ist, kam er gleich auf den Grund für den aufbrausenden Sturm der Entrüstung im Saal: "Ist hier mehr Baden?", vergewisserte er sich sogleich.

Wobei das Publikum über nicht minder schwere geografische Defizite verfügte. Österreich schien in Nordbaden eine bislang unentdeckte Galaxie zu sein: "Österreich, das sind unsere Nachbarn, liegt neben Ibiza", half der Experte nach und kam flugs zur Definition des Begriffs "Wuchtl". Das sei feinster Schmäh, eine Super-Pointe, eine verbale Escape-Taste, die einem im Alltag vor dem Scheitern bewahren könne - so man wortgewandt genug sei, eine zu finden. Stichwort: Eiersprung. Und das Beste an der Sache: "Eine Wuchtl kann die Realität erweitern." Fast wie ein Abend mit Michael Mittermeier.

Der "Lucky Punch" dagegen komme aus der Boxersprache und bezeichne einen Glückspilz, der über zehn Runden alles in die Fresse kriegt, aber dann mit einem Knallerschlag den Gegner ratzfatz ausknocke.

Zwischen diesen Eckpunkten manövrierte er überwiegend hochvergnüglich hin und her. Wie einst Odysseus zwischen Scylla und Charybdis, versuchte er es wahlweise mit klassischem Kabarett - gespickt mit hochprozentigen Reminiszenzen an die Jugend - oder mit Stand-up-Comedy. Wobei den wortkargen Mosbachern bald ein ähnliches Schicksal drohen dürfte wie den geschmähten Bamberger Franken. Denn nach dem ohrenbetäubenden Eröffnungsapplaus gestaltete sich die Anschleimphase eher mühsam. Dem beliebten Animierspruch "Wir wollen heute zusammen lachen" folgte beim ersten Versuch solch ein kümmerlicher Applaus, dass sich Mittermeier in einem Bierzelt wähnte - voller Besoffener nach drei Uhr morgens. Da trifft keine Hand mehr die andere.

Womit bereits das Grundthema des Abends benannt wäre: Rausch im Allgemeinen sowie der Mikrokosmos Oktoberfest. "Ich hatte meinen ersten Rausch mit elf", erinnerte sich Mittermeier. Schuld daran waren die "Noagerl", die im Übermaß geleerten Bierreste der Erwachsenen. Wenn Mittermeiers elfjährige Tochter heute die Eltern frage "Habt ihr schon mal Drogen genommen?", dann wird es schwierig für den Herrn Papa - und er ersehnt eine schnelle Wuchtl oder einen Geistesblitz der Mama. Denn den heiligen Geist lasse die Frau Tochter schon lange nicht mehr als Ausrede durchgehen.

Dass es auch ein Komiker zu Hause schwer haben kann, wurde schnell klar: "Meine Tochter findet mich nicht wirklich lustig - ihr seid anders, ihr habt dafür bezahlt."

Doch woran liegt’s? Vielleicht sind ja die Lehrer schuld? Leider fand sich im Publikum nur ein wagemutiger Pauker, der seine Fächer verriet. Das waren dann ausgerechnet Automatisierungstechnik und Hydraulik, so dass Mittermeier den "Runnig Gag" des Abends gefunden hatte. Und er freute sich, dass er endlich mal zu einem Lehrer sagen konnte: "Muss man dir alles aus der Nase ziehen?"

Weitere Fragen ergründete Mittermeier so eloquent wie fantasievoll. Dabei vertraute er auf die Kraft seiner Worte, seines Humors und seiner überbordenden Assoziationsfähigkeit. Als Requisiten genügten ihm ein Mikrofon und ein schwarzer Anzug. Ein Abend voller Wuchtln war’s auf jeden Fall. Und zur Belohnung durfte er sogar auf einer Burg übernachten. Sein Kommentar: "Scary shit!"