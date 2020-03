Mosbach. (ar) Kleine Unternehmen und Selbstständige aus dem Südwesten, die wegen der Corona-Krise in einer existenzbedrohenden wirtschaftlichen Lage sind, können seit Mittwochabend die Soforthilfe der Landes Baden-Württemberg beantragen. "Wir wurden heute überflutet mit Anträgen", betonte Dr. Andreas Hildenbrand, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar in Mosbach im Gespräch mit der RNZ. Über Nacht seien über 1000 Anträge bei der IHK Rhein-Neckar eingegangen. "Dies zeigt, wie dringend das Geld benötigt wird", so Hildenbrand weiter. Wegen des großen Ansturms warteten in der Hotline gar bis zu 20 Personen.

Um die Soforthilfe zu erhalten, müssten die Antragsteller allerdings harte Kriterien erfüllen, unterstrich der IHK-Geschäftsführer. So müsse man sich in einer existenzbedrohlichen Schieflage befinden, die nicht vor dem 11. März existierte. Darüber hinaus müsse diese Schieflage auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sein. Wobei gerade innerstädtische Unternehmen wie Einzelhändler und Gastronomen direkt von der Krise betroffen seien. Dagegen ist es laut Andreas Hildenbrand in der Industrie sehr unterschiedlich. "Manche Unternehmen laufen noch sehr stabil und spüren wenig, andere sind betroffen."

Ein ähnlich differenziertes Bild zeichnete Michael Windmeißer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis. Einen generellen Trend könne er derzeit nicht erkennen. "Im Handwerk werden derzeit noch einige Aufträge abgearbeitet. Deshalb muss man bei uns im Vergleich zu anderen Branchen ganz genau zwischen den Gewerken unterscheiden." Aus seiner täglichen Arbeit kenne er Gewerke, die von Corona-Pandemie "kalt erwischt wurden". Und diese werden laut Geschäftsführer Michael Windmeißer mit großer Sicherheit das Soforthilfeprogramm des Landes Baden-Württemberg in Anspruch nehmen wollen, um in ihrem Unternehmen Liquiditätsengpässe zu kompensieren.

Auch wenn man jetzt erst einmal die Corona-Pandemie in den Griff bekommen müsse, blickte der Geschäftsführer besorgt in die Zukunft. "Wenn die Krise zu lange dauern sollte, kommen allerdings mehrere Handwerksunternehmen in den roten Bereich". Deshalb hoffte Windmeißer auf ein baldiges und vor allem gutes Ende.