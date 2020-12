Von Heiko Schattauer

Mosbach. 564 Seiten stark, 67 Millionen Euro schwer und mit einem Negativergebnis von 1,4 Millionen nicht wirklich ausgeglichen – das ist der Haushalt der Großen Kreisstadt Mosbach für das Jahr 2021. Den hat Oberbürgermeister Michael Jann bereits am 11. 11. im Gemeinderat ausführlich vorgestellt und verdeutlicht, dass der Handlungsspielraum der Stadt im kommenden Jahr wohl noch kleiner wird. In der Dezembersitzung des Gremiums hatten nun die Stadträtinnen und Stadträte über den Etat zu befinden, nicht ohne zuvor ihre Einschätzung zu Planungen, Vorhaben und Hintergründen ausführlich darzulegen. Die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung, die am Ende bei einer Enthaltung einstimmig erfolgte, war dabei aber nur ein Punkt auf der stattlichen Tagesordnung. Auf der Zielgeraden des Jahres waren noch eine ganze Reihe von Entscheidungen zu treffen oder Entwicklungen zur Kenntnis zu nehmen.

Gleich zwei Beschlussvorlagen waren zum Gebiet rund um die jeweils ehemaligen Autohäuser Spitzer und Röll an der Neckarelzer Straße zu erörtern. Zum einen ging es dabei um die Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Mosbach-Elztal-Neckarzimmern-Obrigheim (im Bereich der Stadt Mosbach). Zum anderen um die Modifikation des Bebauungsplans für das prominent an der Bundesstraße gelegene Areal, das seit geraumer Zeit weitgehend brach liegt.

An prominenter Stelle soll sich (endlich) wieder was tun: Der Gemeinderat gab in jüngster Sitzung grünes Licht für die Änderung der Nutzungspläne auf dem Areal an der Neckarelzer Straße. Ganz unumstritten sind die Pläne allerdings nicht. Foto: schat

Zur Erinnerung: Der Gemeinderat hatte bereits im März dieses Jahres in öffentlicher Sitzung den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan "Neckarelzer Straße II, Nr. 1.76" gefasst. Mit der Intention, planungsrechtliche Grundlagen für die Realisierung eines Wohnbauprojekts und eines Lebensmittelmarktes auf dem Gelände der ehemaligen Autohäuser zu schaffen. Die in Frankfurt ansässige Schoofs Immobilien GmbH will auf dem Areal in mehrgeschossigen Gebäuden insgesamt 50 Wohnungen herstellen, im Erdgeschoss und durch eine Zufahrt an die B27 angebunden, soll ein Tegut-Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von 1400 Quadratmetern entstehen.

An prominenter Stelle soll sich (endlich) wieder was tun: Der Gemeinderat gab in jüngster Sitzung grünes Licht für die Änderung der Nutzungspläne auf dem Areal an der Neckarelzer Straße. Ganz unumstritten sind die Pläne allerdings nicht. Grafik: schoofs

Die Zahl der Wohnungen habe sich entgegen der Planung vom Frühjahr durch Zukauf eines weiteren Nachbargebäudes/-Grundstücks um fünf Einheiten erhöht, wie Stadtplaner Stefan Baumhackel in der Gemeinderatssitzung ausführte. Auch die Pläne für die Zu- und Abfahrt seien inzwischen leicht modifiziert, heißt: ein paar Meter verschoben worden. Baumhackel erläuterte auch den Hintergrund der vorgesehenen Flächennutzungsplanänderung: Die sei Teil des für das Vorhaben gewählten Normalverfahrens – und notwendig für den Bereich Handel.

"Es ist nachvollziehbar, dass gewisse Konkurrenzängste da sind", erklärte Oberbürgermeister Michael Jann vor der Abstimmung über die beiden miteinander verwobenen Tagesordnungspunkte. Ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten (von der Cima erstellt) hatte im Frühjahr eine "städtebauliche und raumordnerische Verträglichkeit" des Vorhabens festgestellt, unter anderem der Mosbacher IHK-Geschäftsführer Andreas Hildenbrand seinerzeit aber schon Befürchtungen hinsichtlich eines Frequenzabzugs aus der Innenstadt geäußert. Zwischenzeitlich ließ Rewe (in der Altstadt mit dem Markt im Quartier präsent) ebenfalls ein Gutachten erstellen, das die genannte Verträglichkeit keineswegs sieht.

Jene vom Ludwigsburger Beratungsunternehmen GMA ausgearbeitete Analyse ging Anfang Dezember auch den Gemeinderäten zu. OB Jann berichtete zugleich von einem Gespräch mit Managern von Rewe und Norma (am westlichen Stadteingang angesiedelt) am 1. Dezember. Der Rathauschef verwies hier auf eine notwendige Differenzierung: "Wir betrachten das Vorhaben aus Raumordnungs- und nicht aus Wettbewerbssicht." Überdies habe man mit den Einschätzungen der Cima in den vergangenen Jahren überaus gute Erfahrungen gemacht, das Gutachten sei aus "neutraler Sicht" erstellt.

"Wir wollen alle, dass sich an dieser Stelle was tut", fasste Stadtrat Georg Nelius (SPD) zum Thema zusammen. Eine Fokussierung, mit der er offensichtlich nicht alleine ist: Der Gemeinderat stimmte den Beschlussvorlagen zu Änderungen des Flächennutzungs- und Bebauungsplans einstimmig (bei FNP eine Enthaltung) zu. Als nächster Schritt erfolgt nun die Offenlage mit der Möglichkeit von Einwendungen.

Keine Einwendungen aus dem Gremium gab’s gegen die Haushaltssatzungen der Stadt und der Stiftung Hospitalfonds. Auch wenn die Zahlen für 2021, für die Kämmerin Simone Bansbach-Edelmann in der Mälzerei noch einmal eine Aktualisierung lieferte, nicht erfreulich sind und ungemütliche Zeiten verheißen. Unterm Strich wird für 2021 mit einem Negativergebnis von 1,4 Millionen Euro gerechnet, die Stadt nimmt rund 8,5 Millionen Euro neue Schulden auf. Der Schuldenstand erhöht sich damit auf rund 45 Millionen Euro. Nach aktuellem Stand könnte man aber immerhin bis 2024 unterhalb der bei Haushaltseinbringung skizzierten Schuldenmarke von 50 Mio. Euro bleiben. Dafür muss man aber massiv ans Eingemachte. Bis 2024 werden die Ansparungen bis auf eine "Mindestliquidität" aufgebraucht.