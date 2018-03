Aglasterhausen. (schat) Das Rezept ist zusammengestellt, die Zutaten sind in Arbeit, und wenn nicht einer der mitwirkenden Köche den Brei verdirbt, wird pünktlich zum Schuljahresbeginn im September angerichtet. Rund 635.000 Euro investiert die Gemeinde Aglasterhausen in den Bau einer Mensa an der örtlichen Grundschule, weitere 212.000 Euro für die gleiche Einrichtung am benachbarten kommunalen Kindergarten. Vergangene Woche sind nach langem planerischen Vorlauf die Bauarbeiten an der Schule, die seit dem Schuljahr 2014/15 ein rege nachgefragtes Ganztagsangebot vorhält, angelaufen. Und auch wenn anhaltende Minustemperaturen diese Woche für die erste Zwangspause auf der Baustelle sorgten, hat man einen ehrgeizigen Zeitplan. "Bis Ende August soll alles fertig sein", erklärt Andreas Kolbe vom Bauamt der Gemeinde die Vorgabe. Sowohl für die Grundschüler (derzeit 185) als auch für die Kindergartenkinder soll dann der Mittagstisch gedeckt werden, in einer jeweils eigenen, neuen Mensa.

Dass nicht viele Verzögerungen drin sind, wenn man den Essensplan einhalten will, weiß auch Kolbe: "Das ist knackig, das stimmt." Zuversichtlich ist er dennoch, zumal man mit Architekt Thomas Müller und der für die ersten Gewerke beauftragten Firma Mackmull bereits bewährten Partner im Boot habe. Immerhin: Die Bewehrung für die Bodenplatte des neuen Anbaus (rund 66 qm in der Fläche) liegen bereits, gemeinsam mit einem umgebauten Klassenzimmer soll er den rund 140 qm großen Speisesaal der Schulmensa bilden. Ein weiterer Unterrichtsraum wird zum Funktions- und Küchenraum. Ein Teil der vorhandenen Terrasse bleibt erhalten und kann für den Mensabetrieb (im Sommer) mitgenutzt werden. Wie genau die Mensa bewirtschaftet wird, sei noch abzustimmen, wie Kolbe weiter ausführt. So oder so, mit Beginn des kommenden Schuljahres soll an der Schule selbst und nicht mehr im örtlichen Gasthaus "Drei Könige" gespeist werden. Dort wurden seit Einführung des Gantagsbetriebs erstaunlich reibungslos bis zu 80 Kinder - auf zwei Essensgruppen aufgeteilt - gestärkt für die folgenden Nachmittagsangebote.

Schon immer in Eigenregie verpflegt wurden die jüngeren Ganztagskinder im kommunalen Kindergarten "Sonnenblume", der in unmittelbarer Nachbarschaft der Schule liegt. Allein die Raumnot wurde dort mit steigender Nachfrage immer größer - die nun ein zweigeschossiger Anbau beheben soll. Im Untergeschoss schafft dieser einen Besprechungsraum, im Obergeschoss einen Essensraum, der wiederum für mehr Platz in der hauseigenen Küche sorgt. Das Mensa-Rezept am Kindergarten ist für die Gemeinde deutlich leichter verträglich als das der Grundschule, von den 212.000 Euro Bau- und Einrichtungskosten kommen stolze 170.000 Euro an Förderung aus dem Ausgleichsstock II. "Ich war selbst positiv überrascht", räumt Bauamtsleiter Kolbe in Bezug auf den satten Zuschuss ein.

Für die Schulmensa erhält man 99.000 Euro an Schulbauförderung. Und über den Ausgleichstock noch einmal ca. 288.000 Euro, die es allerdings für die Gesamtmaßnahme des Schulumbaus gibt. Nach dem Mensaanbau (in dessen Rahmen auch die Schul-Lehrküche erneuert wird) stehen nämlich noch Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen auf der To-Do-Liste der Gemeinde. Weitere 602.000 Euro muss man in die Zukunftstauglichkeit der über 50 Jahre alten Einrichtung stecken. "Da nehmen wir viel Geld in die Hand", sagt Andreas Kolbe. In der Tat: Auf rund 1,24 Mio. Euro belaufen sich die Kosten für Mensa, Brandschutz und Co.. Eine satte Summe. Und auf einen schwer verdaulichen Nachschlag (in Form von Kostensteigerungen) könnte man in diesem Fall gut verzichten.