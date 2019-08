Noch türmen sich Kartons vor dem künftigen Weltladen, noch sind die Schaufenster verhängt, noch keine Innenausstattung da, doch die sieben Weltladen-Aktivisten plus FairHandelsBeraterin Birgit Lieber versprechen sich von der neuen Adresse in der Kesslergasse auch neue Chancen fürs Geschäft. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Einer der in Mosbachs Innenstadt beklagten Ladenleerstände wird bald ein Ende haben. Denn dort, wo noch der Name "Modelle" vom einstigen Damenmodegeschäft kündet, planen sechs Frauen und ein Mann des Weltladen-Teams die Umgestaltung des Raums mit der großen Schaufensterfront. "Aber es geht um mehr als nur einen neuen Ladenauftritt", wollen Vereinsvorsitzende Ulrike Paeper und ihre Mitstreiterinnen die Chancen des Neubeginns nutzen.

Sie nehmen dazu die Unterstützung von Birgit Lieber in Anspruch, die zu dem Septett dazu gestoßen ist. Lieber ist "DEAB-FairHandelsBeraterin". Der Verein DEAB wurde 1975 mit dem Ziel gegründet, Weltläden und entwicklungspolitische Aktionsgruppen zu vernetzen und aktiv in ihrer Arbeit zu unterstützen und zu beraten.

Birgit Lieber hat schon viele Weltläden bei Umzügen begleitet und weiß aus einer Untersuchung (die allerdings schon ein paar Jahre zurückliegt): "Damit ist eine durchschnittliche Umsatzsteigerung von 100 Prozent drin." Als der Mosbacher Weltladen 2004 an den Noch-Standort im Gartenweg wechselte, hat man ähnlich gute Erfahrungen gemacht. Nun bietet sich aufgrund der räumlichen Veränderung erneut die Chance, noch zielgruppenorientierter und bedarfsgerechter aufzutreten.

Das jedenfalls verbindet sich für Angelika Sauler mit dem Umzug ins Zentrum der Mosbacher Fußgängerzone. Sie ist, wie die meisten in dieser Runde, schon seit vielen Jahren ehrenamtlich im Weltladen aktiv. Denn das ist das Prinzip: Wie die meisten Weltläden, wird auch der Mosbacher vom Engagement seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betragen. 25 Ehrenamtliche teilen sich die Schichten in dem Geschäft.

"Es könnten mehr sein", erhoffen sich die Verantwortlichen vom neuen Laden in der Kesslergasse eine Verteilung auf mehr Schultern. Birgit Lieber macht in dem Zusammenhang klar, dass das Konzept Weltladen mehr umfasst als das Geschäft: "Das ist politisches Engagement, ist Eventmanagement, Bildungsarbeit, Aktionen, Einkauf…"

Hinter allem steht, das ist den sieben wichtig zu betonen: "Es geht um die Vision einer gerechteren Welt sowie eines Handels zum Wohle von Menschen und Umwelt." Was auch am Trägerverein des Mosbacher Weltladens erkennbar ist; es ist der gemeinnützige Verein "Partnerschaft in einer Welt", dessen Engagement einem Hilfsprojekt in Indien gilt.

Zunächst aber müssen die rund 90 Quadratmeter in der Kesslergasse eine ansprechende Optik bekommen. Da wartet noch einige Arbeit, der einiges an Entscheidungen vorausgeht. Doch die Möglichkeiten hier sind großzügiger als im verwinkelten Fachwerkhäuschen am Käfertörle. "Und vor allem ebenerdig", freut sich Brigitte Großkinsky-Hackel, die relativ neu im Team ist. Sie treibt bei ihrem ehrenamtlichen Engagement der Gedanke an - und das gilt für die meisten -, einen Beitrag zu fairem Handel zu leisten. Allerdings, stellt Birgit Lieber gleich richtig, sei die Idee des fairen Handels nicht karikativ.

Und trotzdem stehen die 21 Frauen und vier Männer unentgeltlich hinter der Ladentheke. Personalkosten entstehen fast keine. "Die Putzfrau wird bezahlt", geht Ulrike Paeper darauf ein, wofür die Erträge verwendet werden: "Miete, Energiekosten, Dienstleistungen wie die eines Steuerberaters und Rücklagen. Unser Laden und unser Indienprojekt sind aber strikt getrennt." Aus den Rücklagen wird die nun notwendige Ladenausstattung finanziert. Und auch Birgit Liebers Beratungsleistung.

Das Geschäft mit Fair-Trade-Produkten boomt - auch bei den Einzelhandelsketten und Discountern. Als "Erfinder" des Fairen Handels aber wollen auch die Weltläden nicht nur weiter präsent sein und ihren Beitrag dazu leisten, dass immer mehr Menschen bewusster einkaufen; sie wollen die Nischen verlassen und am Markt selbstbewusst und sichtbar auftreten.

"Aber fair!", ist der Tenor (bestimmt nicht nur) bei den Mosbacher Aktivisten. Mit mehr Fläche am neuen Standort, einem ansprechenden Auftritt, erweiterten Angebot und dem erhofften größeren Team macht der Weltladen ab November einen wichtigen Schritt in diese Richtung.

Info: In der zweiten Oktoberhälfte zieht der Mosbacher Weltladen in die Kesslergasse 4 um. Wer sich engagieren will, kann sich an Ulrike Paeper, Telefon 06267/6128, oder Lisa Kohler, Telefon 06267/283, wenden.