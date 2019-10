In der Erweiterung des Biergartens am Mälzerei-Restaurant sehen die Mosbacher Wirte von "Gastroplus" weiterhin eine Verzerrung des Wettbewerbs, die für Unmut sorgt. Den nun erfolgten Austausch mit Verantwortlichen der Mälzerei werten die Wirte aber als positiv. Foto: Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. In einer Küche geht es oft heiß her; es muss schnell gehen und jeder Handgriff sitzen. In der Mosbacher Gastronomie, in der es zuletzt gebrodelt hat, beruhigen sich die Gemüter. Die Mitglieder von "Gastroplus e. V." freuen sich über den jüngsten Meinungsaustausch mit Mälzerei-Geschäftsführer und Bürgermeister Michael Keilbach und Stadträten aller Fraktionen. Grund der Zusammenkunft hinter verschlossenen Türen war das Restaurant der Alten Mälzerei, das von der Stadt seit Mitte vergangenen Jahres in Eigenregie betrieben wird. "Damit ist ein Anfang gemacht, der uns optimistisch stimmt", zieht eine Gastronomin in einem Treffen der Vereinigung inhabergeführter Gasthäuser und Restaurants im Stadtgebiet von Mosbach Bilanz.

In dem Gespräch mit den Verantwortlichen der Alten Mälzerei habe man darlegen können, worum es den Wirten gehe. "Bei dem bisherigen Gebaren der Stadt Mosbach müssen wir leider eine massive Wettbewerbsverzerrung feststellen", sagt allerdings eine andere Gastwirtin und ergänzt: "Uns geht es um einen fairen Wettbewerb." Und die anderen Mosbacher Gastronomen bekräftigen dies mit einem kräftigen Nicken.

Deutlich sagen sie in dieser Runde, dass sie keine Sonderwünsche wollen. Vielmehr sind sie noch immer darüber verärgert, dass das Restaurant der Mälzerei Verlust schreibt. Und die Bürger am Ende die Rechnung präsentiert bekämen, der Steuerzahler den Fehlbetrag ausgleichen müsse. "Schon im Jahr 2018 hat das Restaurant einen Fehlbetrag erwirtschaftet, der als Verlustvortrag ausgewiesen wurde", sagt eine Gastronomin und fügt hinzu: "In diesem Jahr wird auch mit einem Verlustvortrag gerechnet." Die Unternehmer sind der Überzeugung, dass der Betrag am Ende ausgeglichen werden muss. Spätestens dann befürchten sie ein "Verschwimmen" der Gastronomie-Bilanz im Gesamtbudget der Mälzerei oder im städtischen Haushalt.

Hintergrund So reagiert die Stadt auf die Vorwürfe Der Gastro-Zoff sorgt immer noch für Gesprächsstoff. Zuletzt tauschten sich Mosbacher Wirte von "Gastroplus" mit Verantwortlichen der Alten Mälzerei aus, also u. a. mit Geschäftsführer und Bürgermeister Michael Keilbach und Stadträten, die dem Mälzerei-Aufsichtsrat angehören. Nachdem die Wirte ihre Erkenntnisse des Gesprächs bei [+] Lesen Sie mehr So reagiert die Stadt auf die Vorwürfe Der Gastro-Zoff sorgt immer noch für Gesprächsstoff. Zuletzt tauschten sich Mosbacher Wirte von "Gastroplus" mit Verantwortlichen der Alten Mälzerei aus, also u. a. mit Geschäftsführer und Bürgermeister Michael Keilbach und Stadträten, die dem Mälzerei-Aufsichtsrat angehören. Nachdem die Wirte ihre Erkenntnisse des Gesprächs bei einem gesonderten Treffen von "Gastroplus" darlegten, fragte die RNZ auch bei Michael Keilbach nach. Der Mälzerei-Geschäftsführer befand im Beisein der Aufsichtsräte Joachim Barzen, Boris Gassert und Hartmut Landhäußer, dass sehr wohl ein fairer Wettbewerb bestehe. Obwohl der gastronomische Betrieb nun in städtischer Regie geführt wird, habe dies bei den anderen Mosbacher Wirten nicht zu Umsatzrückgängen geführt. Dies hätten die Mitglieder von "Gastroplus" entsprechend dargelegt, schilderten die vier Verantwortlichen aus dem Meinungsaustausch mit den Wirten hinter verschlossenen Türen. Man reiche weiterhin den Gastronomen die Hand. "Unser Ziel ist es, mit Gastroplus in Zukunft in eine Kooperation zu kommen, denn schließlich wollen wir eine Umsatzsteigerung für alle", fasste Joachim Barzen zusammen und ergänzte sogleich: "Wir sind Partner von Gastroplus." Und die anderen Verantwortlichen stimmen unisono zu. Zum Vorwurf der Wirte, man hätte den gastronomischen Betrieb ausschreiben müssen, entgegnete Hartmut Landhäußer, die Entscheidung sei nach reiflicher Überlegung und unter Abwägung sämtlicher Gesichtspunkte getroffen worden. Man habe dabei mehrfach getagt, ergänzte Boris Gassert. Insgesamt sei man zu dem Schluss gekommen, dass die Vorteile deutlich überwiegen, das Restaurant in Eigenregie zu führen. Schließlich wolle man kleinere wie größere Veranstaltungen mit mehreren Hundert Personen passgenau betreuen können. Außerdem sollten die Arbeitsplätze der bisherigen Beschäftigten erhalten bleiben. Im Übrigen habe man vom Regierungspräsidium und Finanzamt grünes Licht dafür erhalten. "Den Bachelorball der DHBW konnten wir nur nach Mosbach holen, weil wir alles in einer Hand anbieten konnten", argumentierte Michael Keilbach. Ansonsten wäre diese Veranstaltung nicht in der guten Stube Mosbachs gelaufen - und dies sei nur ein Beispiel für viele. Die Alte Mälzerei sei ein Betrieb der kommunalen kulturellen Daseinsfürsorge und diene auch als Stadthalle. Und der Gastrobetrieb ein Annex davon. Das Restaurant müsse sich wirtschaftlich tragen. Der Gesetzgeber habe im Kommunalrecht als auch im EU-Beihilferecht einen Riegel vorgeschoben und achte auch genau auf die Einhaltung der Vorschriften. "Wir haben eine Kostenstellenanalyse und schauen als Aufsichtsräte genau hin", erläuterte Joachim Barzen und fügte hinzu: "Als gewählte Stadträte sowie Aufsichtsräte sind wir dafür zuständig, zu kontrollieren. Und das machen wir, schließlich stehen wir mit unseren Namen dafür ein." Klares Ziel sei, die Verluste zu minimieren. Die Mälzerei-Gastronomie solle in "drei bis fünf Jahren in die schwarzen Zahlen" kommen, unterstrich Michael Keilbach. Die genauen Zahlen des Restaurants will man aber nicht darlegen; dies habe man auch den Wirten so erläutert. Die Forderung nach detaillierten Zahlen fand Barzen nicht nachvollziehbar, man sei bereits transparent. "Auch als öffentlicher Betrieb stehen wir im Wettbewerb zu anderen Betrieben", erklärte Barzen. Auch zum umstrittenen Thema "Biergarten an der Alten Mälzerei" (der im kommenden Jahr eröffnen soll) äußerten sich die Verantwortlichen. Man sei noch in der Findungsphase, was das Konzept angeht, erläuterte Keilbach. Eine Option ist laut Hartmut Landhäußer wohl auch, auf dem Platz vor der Alten Mälzerei einen Holzpavillon aufzubauen. Man wolle damit schlicht Umsatz machen. "Wir müssen schließlich damit Geld verdienen", sagte Joachim Barzen. Vorstellbar wäre dabei auch, Konzerte im Biergarten anzubieten. Auch hier wolle man mit den Wirten besprechen, inwieweit man zusammenarbeiten könnte. Die Türen für weitere Gespräche sieht man jedenfalls offen gehalten, die Hand zum Austausch weiter gereicht. (ar)

Ein Dorn im Auge ist den Wirten die fehlende Transparenz, was das Zahlenwerk angeht. "Nicht mal die Stadträte sollen die Zahlen des Restaurants einsehen dürfen, sondern nur die Räte, die im Mälzerei-Aufsichtsrat sitzen. Wo ist da die Transparenz?", fragt ein Wirt. Er sieht die Stadträte in einer besonderen Verantwortung, falls das Restaurant weiterhin rote Zahlen schreiben sollte.

Als ein positives Zeichen werten die Gastronomen die Zusicherung von Stadträten, ein Auge darauf zu haben, wie die Entwicklung weitergeht. Man hofft, dass die Volksvertreter verantwortungsvoll mit dieser Thematik umgehen. "Gleiche Bedingungen für alle", gibt ein Wirt als Losung aus. Und die sehen sie derzeit als nicht gegeben an. Zumal die Stadt für Kredite bürge, wie die Wirte in dem Gespräch erfahren haben wollen. "Warum soll die Allgemeinheit für das Restaurant bürgen, das genauso gut oder vielleicht sogar noch besser ein privater Unternehmer leiten könnte?", fragt man sich.

Aus Sicht der Wirte entspricht das Vorgehen der Stadtverwaltung nicht den Vorschriften. Die Gemeindeordnung lasse einen solchen Betrieb eigentlich gar nicht zu. Die Übernahme des Restaurants diene keinem öffentlichen Zweck und habe nur wenig mit dem Kulturbetrieb in der Alten Mälzerei zu tun. Jedoch habe Geschäftsführer Keilbach den Wirten eine Liste zugesichert, die im laufenden Jahr 235 Kulturveranstaltungen in der Alten Mälzerei dokumentiere. "Mit großer Freude sehen wir dieser Aufstellung entgegen. Sollten es tatsächlich so viele Kulturveranstaltungen sein, die durch das Restaurant bewirtet werden, dann wäre die Rechtmäßigkeit gegeben. Uns sind aus dem Veranstaltungskalender aber nur rund ein Viertel der genannten Anzahl an Kulturveranstaltungen bekannt", sagt ein Mitglied von Gastroplus.

Weiterer Stein des Anstoßes ist aus Sicht der Wirte die Erweiterung des Biergartens an der Alten Mälzerei. Sie befürchten, dass es dort einen Selbstbedienungsbiergarten nach bayerischer Art geben wird, in dem auch selbst mitgebrachte Speisen verzehrt werden dürfen. "Dann hätten wir auch hier wieder eine Wettbewerbsverzerrung, da mit den so zu generierenden Einnahmen niemals die Kosten für den Bau und die Einrichtung des Biergartens erwirtschaftet werden können", urteilt eine Wirtin. Ein privater Unternehmer könnte den Biergarten so niemals betreiben.

Verschnupft sind die Gastwirte auch darüber, wie die Stadtverwaltung mit dem Thema überhaupt umgeht. Nach Einschätzung der ortsansässigen Gastronomen hätte es eine öffentliche Ausschreibung für den Betrieb des Mälzerei-Restaurants geben müssen.

"Das Landratsamt zeigt mit seiner öffentlichen Ausschreibung für den Betrieb der alten Turnhalle, wie es richtig geht", sagen die Wirte. Erst wenn dabei niemand (geeignetes) gefunden worden wäre, hätte man von städtischer Seite aus selbst aktiv werden dürfen. Gerade die Familie Emig, die früheren Pächter des Restaurants, habe gezeigt, dass ein Privater mit einem guten Angebot erfolgreich sein kann.

Trotz allem wähnen sich die Wirte auf einem guten Weg. "Wir wollen keinen Konflikt mit der Stadt, sondern einfach nur gleiche Bedingungen für alle", bekräftigen sie. Und dafür wollen die Wirte weiterhin eintreten.