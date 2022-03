Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Wie kann ein Auto selbstständig fahren und was kann die Digitalisierung beim Klimaschutz leisten? Welche (neuen) Berufe wird es in zehn oder zwanzig Jahren geben und welche digitalen Kompetenzen sollten die Fachkräfte von morgen schon heute dafür lernen? Mit diesen und vielen weiteren Zukunftsfragen beschäftigten sich die Elft- und Zwölftklässler der Mosbacher Ludwig-Erhard-Schule (LES) vergangene Woche.

Der große, mitten auf dem Schulhof geparkte Erlebnis-Lern-Truck machte schon von außen einen imposanten Eindruck. Im Inneren lud die Bildungsinitiative "expedition d" die Jugendlichen zu einem ebenso interessanten wie vielfältigen Streifzug durch digitale Schlüsseltechnologien ein. Künstliche Intelligenz, 3D-Druck, die Funktion von Quantencomputern, kollaborative Robotik, Blockchain oder Virtual und Augmented Reality waren nur einige der insgesamt 14 Themen, mit denen sich die LES-Schüler beschäftigen konnten.

Futuristisch sieht das Innere des Erlebnis-Lern-Trucks aus. An der meterlangen Multimediawand (r.) lassen sich Informationen, Bilder und Videos abrufen, per Tablet können die Schülerinnen und Schüler verschiedene Aufgaben u. a. zu den Themen 3D-Druck, Quantencomputer oder autonomes Fahren lösen. Foto: Caspar Oesterreich

Bevor sich die Jugendlichen in kleinen Gruppen an den interaktiven Stationen und der meterlangen Multimediawand den verschiedenen Aufgaben, Spielen und Rätseln widmen durften, führten die beiden Coaches in das Thema Digitalisierung ein. "Wo begegnen uns digitale Technologien im Alltag?", wollte die Chemikerin Marie-Christin Quillmann von den Schülern wissen. "Im Auto", "beim Fernsehen", "am Handy", nannten die Elftklässler von Lehrerin Lisa Kleißner einige Beispiele, bis eine Schülerin zusammenfassend erklärte: "Eigentlich spielt die Digitalisierung doch schon überall eine Rolle, zu Hause, in der Schule, im Beruf, beim Arzt, auch beim Shoppen oder Musik hören."

Nachdem Quillmann noch kurz auf die Themen Smart Home und damit verbunden die Bedeutung der Datensicherheit eingegangen war, führte ihre Kollegin, die Pädagogin Aurelia Stein, die Schüler ins Obergeschoss des Trucks, um kurz die verschiedenen Stationen vorzustellen. Auch im klassischen Unterricht halte die Digitalisierung immer mehr Einzug, die Corona-Pandemie habe den Prozess beschleunigt, erklärte Lehrerin Kleißner währenddessen im Gespräch mit der RNZ. Per Tablet lasse sich der Unterricht sehr gut multimedial gestalten. An der Ludwig-Erhard-Schule nutze man zum Beispiel QR-Code auf Arbeitsblättern, die dann auf zusätzliche Lerninhalte verlinken und den klassischen Unterricht ergänzen.

So war es für die Schüler im Folgenden auch kein Problem, sich ausgerüstet mit großen Tablets den verschiedenen Aufgaben im Truck zu widmen. "Das ist schon ziemlich cool und futuristisch", befanden Andreas, Tim und Frederick, die an der Station "Quantum Computing" so einiges über die Funktionsweise der Computer von morgen erfuhren. So lernten sie, dass Qubits nicht nur den Zustand "eins" und "null" wie Bits in herkömmlichen Computern einnehmen können, sondern in der sogenannten "Superposition" mehrere Zustände gleichzeitig. Ein physikalisches Prinzip, dass Quantencomputer wesentlich leistungsfähiger macht als die aktuellen Rechner.

Venessa, Cem und Marie stellten derweil ihre Programmierkünste auf die Probe. "Protocols" war ihre Station überschrieben, wobei es um die Kommunikation verschiedener Maschinen und Geräte untereinander ging. Schnell begriffen sie, dass bestimmte Kommunikationsprotokolle – also eine definierte Sprache und Regeln – nötig für das gegenseitige Verständnis sind. "Sonst würden komplexe Produktionsanlagen, aber auch der Online-Versandhandel oder sogar medizinische Geräte nicht richtig funktionieren."

Im Anschluss an die Stationsarbeit fassten die Schüler ihre Ergebnisse in einem "DigiPoster" zusammen und präsentierten sie ihren Klassenkameraden. "Das war mal was anderes als der normale Unterricht in der Schule", bilanzierte Marie. "Fand ich gut", was auch die anderen Jugendlichen bestätigten.

Der Bedarf an Fachkräften in den Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (Mint) ist seit Jahren hoch. Durch die fortschreitende Digitalisierung steigt insbesondere der Anteil der IT-Berufe an der Fachkräftelücke kontinuierlich. Mit der Bildungsinitiative "expedition d" im Rahmen des Programms "Coaching4Future" will die Baden-Württemberg-Stiftung gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall und der Bundesagentur für Arbeit Lust auf Mint-Berufe wecken und zeigen, dass die Digitalisierung viele Chancen bietet. Schülerinnen und Schüler sollen unterstützt werden, sich auf die digitale Arbeitswelt vorzubereiten.

Info: Auf der Plattform www.expedition.digital können Interessierte den Erlebnis-Lern-Truck selbst erkunden und vieles über das Thema Digitalisierung erfahren.