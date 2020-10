In den nächsten Wochen bleiben Geschirr und Besteck in den Gasthäusern ungenutzt. Aufgrund der neuen Corona-Maßnahmen müssen die Betriebe geschlossen bleiben. Foto: Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach.Für das geplagte Gastgewerbe in Deutschland und in der Region kommt es knüppeldick: Mit den Ministerpräsidenten hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel beim sogenannten Corona-Gipfel auf einschneidende Schritte geeinigt – und im Rahmen eines neuen Lockdowns eine wochenlange Zwangspause für bestimmte Bereiche bekannt gegeben. Das öffentliche Leben in Deutschland soll erneut heruntergefahren werden. Dazu müssen ab Montag auch Restaurants und Hotels sowie Fitnessstudios schließen.

Weniger Kontakte gleich weniger Ansteckung, diese Gleichung kann Bernadette Martini, stellvertretende Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga im Neckar-Odenwald-Kreis, voll nachvollziehen. Deshalb sei es sinnvoll und angesichts der Rekorde an Neuinfektionen geboten, das Leben einzuschränken. Jedoch solle die Politik eben auch mit Augenmaß handeln. Viele Gastronomen und Hoteliers stünden mit dem Rücken schon an der Wand. Die neuerlichen Einschränkungen und zum Teil auch die Perspektivlosigkeit bringen die Gemüter der Wirte zum Kochen. Schließlich sollen nach der Corona-Krise die Küchen nicht für immer kalt bleiben. Viele Betriebe seien durch die neuerlichen Einschränkungen in ihrer Existenz bedroht. Auch für die Innenstädte, wie in Mosbach, hätte es negative Konsequenzen, wenn Restaurants und Hotels ihre Türen für immer schließen müssten.

"Es geht an unsere Substanz", beschreibt die stellvertretende Kreisvorsitzende ihre Gefühlslage. Mit der sie nicht allein ist. Denn die Gastronomie und Hotellerie gelte eben gerade nicht als Herd von Corona-Neuinfektionen. "Der Lockdown für das Gastgewerbe ist daher unserer Ansicht nach absolut unverhältnismäßig", meint Bernadette Martini. "Wir haben bestens funktionierende Hygienekonzepte entwickelt, in Plexiglaswände und Luftreinigungssysteme investiert, leider wurde dies bei der getroffenen Entscheidung nicht berücksichtigt", schildert Martini weiter. "Unsere Betriebe werden unverschuldet geschlossen."

Als dramatisch bezeichnet sie die Auswirkung für das Gastgewerbe – und für die vielen dort beschäftigten Menschen. Die Sorge um Arbeitsplätze und Existenz treibe die Beschäftigten auch in der Region verstärkt um. "Diese besorgte Stimmung breitet sich erneut aus und ist nun wieder zu spüren", sagt Martini. In der Branche sei man bestrebt, gemeinsam durch diese Krise zu kommen – auch wenn dies mit den neuen Vorgaben nicht einfacher sei.

Die angekündigte Entschädigung lässt die Mosbacherin etwas optimistischer in die Zukunft schauen. Große Teile des Umsatzausfalls sollen vom Bund ersetzt werden. "Konkret sollen kleine Betriebe 75 Prozent ihrer Umsatzausfälle erstattet bekommen, größere Betriebe bis zu 70 Prozent", erklärt Martini. "Diese Entschädigung begrüßen wir sehr, allerdings müssen diese Hilfen schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden."

Zwei Herzen schlagen indes in Phil Ehrmanns Brust. Der Leiter des Mosbacher Fitnessstudios "SmileFit" lebt u. a. von der Gesundheitsprävention seiner Club-Mitglieder. Deshalb habe er "mit gemischten Gefühlen" die Bund-Länder-Entscheidung zur Kenntnis genommen. Die Gesundheit der Menschen habe zwar Vorrang, aber er habe sich ein größeres Fingerspitzengefühl gewünscht. "Wir haben teilweise strengere Hygienemaßnahmen ergriffen als vorgeschrieben. Und: Bislang ist mir kein Infektionsfall aus einem Fitnessstudio bekannt", sagt Ehrmann. Deshalb setzt er hinter der Verhältnismäßigkeit der neuerlichen Schließung ein Fragezeichen. Auch wenn Gelder fließen sollten, würden die nächsten Wochen für die Branche mit ihren Beschäftigten schwierig.