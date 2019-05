Feiern und tanzen bei bestem Wetter: Auf dem Marktplatz herrschte im vergangenen Jahr dank Livemusik abends Partystimmung. Eine ähnlich volle Innenstadt wünschen sich die sechs Mosbacher Vereine, die sich am Frühlingsfest beteiligen. Fotos: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Ab Freitag ist wieder Frühlingsfest-Zeit. Vier Tage lang schmückt sich die ohnehin schmucke Mosbacher Fachwerkstadt wieder mit zahlreichen Fahrgeschäften, bunten Verkaufsständen, ganz viel Livemusik und etlichen weiteren Attraktionen für junge und alte Festbesucher.

Was wäre das Fest ohne Mosbacher Vereine? In diesem Jahr sind wieder sechs an Bord: Der Musikverein Stadtkapelle Mosbach (Parkdeck zwischen "Pippig" und "AWG"), die Mosbacher Kolpingfamilie (Entengasse), die Handballer des TV Mosbach (Hospitalhof), der MGV "Frohsinn" Mosbach (Käfertörle), Round Table und Ladies’ Circle (Marktplatz) und der Mosbacher Fußballverein (Am oberen Graben) sorgen schon seit vielen Jahren für Bewirtung und Unterhaltung.

Mit Vertretern dieser Vereine trafen wir uns und diskutierten über die Herausforderungen und den Stellenwert des Frühlingsfestes für ihren Verein.

Welchen Stellenwert hat das Frühlingsfest für Ihren Verein?

Andreas Beuchert ("Frohsinn"): Das Frühlingsfest ist das Mosbacher Stadtfest schlechthin. Es ist der Treffpunkt der Generationen. Zudem können wir uns als Verein beim Frühlingsfest präsentieren.

Marlies Betzwieser (Kolpingfamilie): Das Frühlingsfest ist einer der Höhepunkte in unserem Veranstaltungskalender, das zwar viel Arbeit bedeutet, aber auch das Wir-Gefühl in unserem Verein stärkt. In unserem Festzelt wollen wir unseren Gästen ein Heimatgefühl vermitteln. Denn Mosbach ist unsere Heimat. Und das Frühlingsfest wäre ohne die Mosbacher Vereine kein Frühlingsfest.

Alexander Straus (Stadtkapelle): Unsere Vereine sind auch Treffpunkte für viele junge sowie alte Mosbacher und auch für gebürtige Mosbacher, die heute auswärts leben. Das ist es auch, was das Frühlingsfest zu etwas Besonderem macht. Unsere Mosbacher Vereine leisten damit auch einen kulturellen Beitrag in unserer Heimatstadt.

Worauf dürfen sich die Festbesucher bei Ihnen freuen?

Kai Gärtner (TV-Handballer): Auf unser bewährtes und beliebtes Angebot dürfen sich unsere Gäste freuen. Darüber hinaus tritt täglich ein anderer DJ bei uns auf. Und: Es ist uns gelungen, DJ Joe aus Stuttgart zu gewinnen, der in unserer Bar auflegen wird.

Günter Bergen (MFV): Die Festbesucher dürfen sich bei uns auf Schaschlik freuen. Darüber hinaus bieten wir in unserem Jubiläumsjahr (der MFV feiert in dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen, Anm. d. Red.) wieder unsere Hähnchen an - und natürlich werden unser Pilswagen und die Bar erneut aufgebaut sein.

Christoph Kuhnert (Round Table und Ladies’ Circle): Leckere Cocktails und tolle Live-Musik auf dem Marktplatz - darauf können sich die Besucher bei uns freuen.

Beuchert: Am Freitag als auch am Samstag treten bei uns attraktive Bands auf. Zudem gibt es tolle Steaks und Würste sowie Wellfleischessen am Montag. Und immer mal wieder ein gesungenes Ständchen hinter dem Grill (lacht).

Straus: Die Freunde der Unterhaltungsmusik kommen bei Live-Musik auf ihre Kosten. Für Familien mit Kindern können wir Currywurst und Pommes reichen. Und natürlich haben wir wieder unseren leckeren Rollbraten mit verschiedenen Beilagen im Angebot.

Betzwieser: Von Salaten, Schupfnudeln, Steaks, Grünkernküchle bis hin zur Schlachtplatte am Montag sowie Kuchen werden wir wieder alles bieten. Vieles davon bereiten wir selbst zu. Außerdem wird die Jazzband "Grünspan" aus Mosbach am Samstagnachmittag in der Entengasse ihr Können zeigen.

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn?

Beuchert: In diesem Jahr sind die rund 130 Schichten schon komplett besetzt. Dies ist schon erstaunlich und eindrucksvoll.

Betzwieser: Eine Herausforderung ist mitunter, Personal zu finden. Immerhin sind rund um unser Festzelt über 100 Mitglieder und Freunde ehrenamtlich im Einsatz.

Gärtner: Unsere Damen- und Herrenmannschaften freuen sich darauf, in der Havana-Bar arbeiten zu dürfen. Daher gibt es bei uns keine Personalprobleme.

Kuhnert: Bei uns ist die Situation ähnliches. Die Schichten sind voll besetzt.

Und der ganze Aufwand - lohnt sich der heutzutage denn noch?

Bergen: Das Frühlingsfest ist eine Einnahmequelle. Mit dem Geld, das wir dabei erwirtschaften, finanzieren wir auch unseren Spielbetrieb.

Straus: Die Einnahmen kommen gänzlich der Vereinsarbeit zu Gute.

Beuchert: Ja, und in Relation lohnt sich auch der Aufwand.

Gärtner: Dem kann ich nur zustimmen. Trotz des hohen Aufwands ist es eine lukrative Veranstaltung und unsere Haupteinnahmequelle.

Kuhnert: Bei uns fließt das Geld eins zu eins in unsere sozialen Projekte. Im Landkreis unterstützen wir aktuell das Kinder- und Jugenddorf Klinge in Seckach und weitere Kindergärten.

Betzwieser: Wir spenden einen sehr großen Teil unseres Gewinns an soziale Projekte.

Müssen die Besucher in diesem Jahr für eine Wurst oder ein Bier mehr ausgeben als im vergangenen Jahr?

Beuchert: Unsere Gäste müssen heute nicht tiefer in die Tasche langen. Die Preise haben wir beibehalten.

Bergen: Bei uns sind die Preise im Grunde gleich geblieben.

Gärtner: Das erste Mal, seit dem wir beim Frühlingsfest dabei sind, haben wir die Preise angepasst.

Straus: Die Preise sind weitgehend unverändert.

Kuhnert: Die Bierpreise sind gleich geblieben, im Cocktailbereich haben wir leichte Anpassungen vorgenommen.

Betzwieser: Wir haben uns dafür entschieden, die Preise auf dem Vorjahresniveau zu belassen bzw. dezent anzupassen.

In diesem Jahr feiern die "Schwarz-Weißen" ein großes Fest. War es schwierig, Frühlingsfest und die Vorbereitung des Jubiläums unter einen Hut zu bekommen?

Bergen: Beides ist parallel gelaufen. Die Vorbereitung unseres 100. Jubiläums ist ein großer Aufwand gewesen. Aber für uns war immer klar, dass wir mit unserem bewährten Angebot wieder auf dem Frühlingsfest präsent sein wollen. Schließlich sind wir als MFV seit Anfang an beim Mosbacher Frühlingsfest dabei.

Was wünschen Sie sich für das heute beginnende Frühlingsfest?

Bergen: Schönes Wetter, dass der Wettergott ein Einsehen mit uns Mosbachern hat.

Straus: Ein friedliches Frühlingsfest mit zahlreichen zufriedenen Gästen.

Gärtner: Unsere Besucher mögen bei uns ein geselliges Fest haben, mit viel guter Laune und Stimmung.

Kuhnert: Und einen tollen Umsatz (lacht).