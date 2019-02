Der Lions-Club Mosbach spendete für ein Projekt in Argentinien und verschenkte Honig an Senioren-Einrichtungen. Foto: RNZ

Mosbach. (RNZ) Der Lions-Club Mosbach unterstützt nicht nur regionale, sondern auch ausgewählte internationale Projekte. So unterstützt der Club unter anderem die Stiftung "Fundation Centro Capacitacion Fernandez" in Argentinien, die durch Josef Mayer (aus der Familie Kies-Mayer), der vor Jahren als junger Priester nach Argentinien ging, im Jahr 1992 gegründet wurde. Sein Motto hierbei ist, dass nur durch Hilfe zur Selbsthilfe in Entwicklungsländern nachhaltig geholfen werden kann. Ziel der Stiftung ist es, den jungen Menschen, die dort keine Chance haben, zu helfen, insbesondere einen Beruf zu erlernen.

Mit seinem Erbe erwarb Mayer ein Gelände von 220 Hektar, entwickelte sein karges Steppenland zu fruchtbarem Boden und errichtete dabei auch eine staatlich anerkannte Berufsschule. Die Stiftung lehrt nicht nur, sondern produziert auch selbst, beispielsweise Honig. Die Honiggewinnung in Kooperation mit den regionalen Bauern führte 2018 mit 4,5 Tonnen Honig zur bislang größten Lieferung nach Deutschland. Abgefüllt und zertifiziert wurden 9000 Gläser.

Der Lions-Club Mosbach übernahm davon eine kleine Tranche und verschenkte einige davon an Senioren-Einrichtungen. Hocherfreut übernahmen Hans-Jürgen Mössner vom Tannenhof, Udo Fütterer vom Pfalzgrafenstift sowie Katarzyna Schimpf vom ASB den Feinschmeckerhonig in Empfang. Sie dankten den Lions, vertreten durch Präsident Jürgen Weimann mit L. R. Johmann.

Zugleich unterstützt der Lions-Club die Josef-Mayer-Stiftung mit 1500 Euro beim Ausbau des Solar-Technikums. Der Gebäudebau erfolgt ganz in Eigenregie und Eigenleistung, die Beschaffung der dafür benötigten Solarpaneele unterstützt der LC mit seiner Spende.