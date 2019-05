Von Noemi Girgla

Mosbach. "Wir werden zum Jubiläum einen Ausflug mit den Mitarbeitern und deren Familien machen und so zusammen feiern. Mehr ist nicht geplant. 100 wird man schließlich von alleine", ist die bescheidene Aussage von Thomas Gellner, Alleininhaber der Baufirma "Lintz & Hinninger" in Mosbach, die heute 100 Jahre alt wird.

Im Jahr 1919 gründete Philipp Lintz, der ein halbes Jahr zuvor aus dem Krieg heimgekehrt war, gemeinsam mit seinem Kompagnon Adam Hinninger das Unternehmen. "Zu Beginn war Lintz & Hinninger einer der typischen ,Häuslebauer’ der Region", berichtet Gellner von den Anfängen. Aber 100 wird man eben doch nicht von ganz allein. Die Firma hat es immer wieder geschafft, mit der Zeit zu gehen und sich an die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der jeweiligen Zeit anzupassen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde bei sogenannten "Notstandsarbeiten" der Straßen-, Hoch- und Ingenieurbau in der Region vorangetrieben, und nach und nach erfolgte der Wechsel vom Handwerksbetrieb zur Baufirma, die zu ihren Hochzeiten in den 1970er-Jahren fast 300 Beschäftigte zählte. Längst hatte sich der Name Lintz & Hinninger in der Region etabliert, als Thomas Gellner 1983 als Maurer in der Firma begann. Seit 1978 fungierte Reinhard Mann als Geschäftsführer und Ingenieur, bis er 2004 aus dem Unternehmen ausschied. Die nächsten zehn Jahre kümmerte sich sein Sohn Thomas Mann um die Geschäftsgeschicke. Nach seinem Ausscheiden im Jahr 2014 übernahm Thomas Gellner die Firma als Alleininhaber. "Ich sehe mich selbst in der Tradition, den Namen fortzuführen; und ja, ich bin seit 37 Jahren dabei, aber andere haben das wesentlich länger gemacht", ist dessen Aussage dazu.

Heute ziert "Gerät Nummer drei" nur noch das Gelände der Firma. Foto: Noemi Girgla

In den 60ern und besonders Anfang der 70er-Jahre erwarb Lintz & Hinninger zahlreiche neue Gerätschaften; die alten Seilbagger wurden durch hydraulische Maschinen ersetzt. Dies trug dazu bei, dass Projekte im Hoch-, Tief- und Straßenbau rationeller abgewickelt werden konnten. Auch ein eigenes Bitumenmischwerk und eine Betonmischanlage waren zu dieser Zeit in Betrieb.

Fragt man Gellner heute danach, an welchen Projekten er besonders gerne arbeitet, bekommt man natürlich zu hören, dass jeder Kunde die gleiche Aufmerksamkeit verdient und mit der gleichen qualitativ hochwertigen Arbeit zu rechnen hat. Eine Maxime, der man sich in der Firma verschrieben hat und die ganz dem Motto "Tradition bringt Zukunft mit sich" entspricht. Dennoch gerät er ein wenig ins Schwärmen, wenn er über die Projekte im Gewässerausbau redet. "Wenn die Leute dastehen und sagen: Das sieht so aus, als wäre es schon immer so gewesen, ist das das höchste Lob." In den 50er-Jahren galt es, Bach- und Flussläufe zu befestigen. Heute gibt man der Natur wieder mehr Raum, sich selbst zu gestalten und zu entfalten; mit Hilfe von naturnahem Gewässerbau bekommt sie die Möglichkeit dazu. Derzeit laufen Arbeiten in Eppingen zur Renaturierung eines Bachs, in Götzingen ist ein solches Projekt bereits erfolgreich abgeschlossen.

Betritt man die 2008 gebauten Räume der Firma am Eisweiher, gleicht das einer kleiner Zeitreise. An den Wänden in dem - selbst entworfenen und gebauten - modernen Gebäude findet man zahlreiche Dokumentationen erfolgreicher Projekte. Bilder diverser Schulen, der Steyler Mission und Arbeiten an Hunderten Kilometern von Straßen zieren den Flur und die Räume. Doch auch ein aufmerksamer Gang durch die Stadt zeigt die lange Tradition des erfolgreichen Unternehmens: Die "neue" Volksbank (Hauptstr. 9) wurde von Lintz & Hinninger errichtet, das Nicolaus-Kistner-Gymnasium, die Ludwig-Ehrhard-Schule und viele andere Gebäude und Wege schließen sich den genannten an. "Mittlerweile sind wir eine Art Gemischtwarenhandel", scherzt Gellner, hat man mit diesem breit gefächerten Angebot vieles richtig gemacht. Derzeit arbeiten noch ca. 40 Angestellte in der Traditionsfirma.

"Gerät Nummer drei", ein Seilbagger von 1952, der auf dem Firmengelände steht, hat längst nur noch nostalgischen Wert. "Aktuell findet man im Gerätepark kein Gerät, das älter als ein Jahr ist", berichtet Gellner stolz. Eine gute Voraussetzung, um weiter mit der Zeit zu gehen und das nächste Jubiläum anzusteuern.