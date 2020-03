Mosbach. (rnz/pm) Aufgrund von Oberleitungs- und Brückenarbeiten kommt es seit Montag und noch bis einschließlich 3. April zu Einschränkungen beim Stadtbahnverkehr zwischen Heilbronn und Mosbach. Während dieser Infrastrukturarbeiten entfallen auf den betroffenen Streckenabschnitten in den Abend- und Nachtstunden Zugverbindungen bei den Linien S41 und S42. Ein Schienenersatzverkehr ist laut Stadtbahnbetreibergesellschaft AVG eingerichtet. Mit entsprechenden Aushängen an den Haltestellen und an den Haltestellen-Anzeigern an den Bahnhöfen werde entlang der Strecke über die Einschränkungen informiert.

Nachdem die Arbeiten bereits angelaufen sind, werden auch in den Nächten vom heutigen Mittwoch an bis Freitag, 27. März, jeweils von 22.30 bis 4.30 Uhr verschiedene Infrastrukturmaßnahmen erledigt, die den Bahnverkehr auf den beiden Linien einschränken.

So werden laut AVG zwischen Mosbach und Neckarelz Arbeiten an der Oberleitung vorgenommen, zwischen Neckarzimmern und Gundelsheim Stopfarbeiten im Gleisschotter und bei Neckarsulm Brückenarbeiten.

"Aus diesem Grund müssen im genannten Zeitraum die Züge der Linie S41 zwischen Mosbach und Heilbronn Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz auf dem gesamten Laufweg entfallen", teilt die Betreibergesellschaft mit. Für die Fahrgäste auf diesem Streckenabschnitt werde mit Bussen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auch die Züge der Linie S42 zwischen Neckarsulm und Heilbronn Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz entfallen (ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet).

Bei Neckarsulm finden in den Nächten von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. März, jeweils von 22.30 bis 4.30 Uhr Brückenarbeiten statt; die Züge der Linien S41 und S42 zwischen Neckarsulm und Heilbronn Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz entfallen in dieser Zeit.

Eine temporäre Fahrplanänderung ergibt sich auch bei einer Bahnverbindung der Linie S41 (Zug 85 894). Die Bahn, die sonst regulär um 0.39 Uhr in Neckarsulm abfährt, verkehrt in den genannten Nächten 20 Minuten später, also erst um 0.59 Uhr. Ankunft in Mosbach ist dann um 1.36 Uhr (anstatt wie regulär um 1.16 Uhr).

Damit nicht genug: Zwischen Mosbach und Neckarelz wird in den Nächten von Montag, 30. März, bis Freitag, 3. April, jeweils von 23 bis 4.30 Uhr zudem an den Oberleitungen gearbeitet. Die Züge der Linie S 41 auf diesem Streckenabschnitt entfallen, es gibt einen Bus-Ersatzverkehr.