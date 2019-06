Tobias Banschbach und seine Familie inmitten einer der artenreichen Blumenwiesen, die den Hof in Wagenschwend umgeben. "Die Nachrichten vom Artensterben sollten eigentlich jeden wachrütteln", sagt der Nebenerwerbslandwirt. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Limbach-Wagenschwend. Der Neckar-Odenwald-Kreis ist ja öfter mal spitze. Auch beim Artenschutz. Denn da nimmt der Kreis gleich bei zwei Projekten den ersten Platz ein: Bei den "Blühenden Naturparken" und bei "BW blüht auf". Denn die Menschen in der Region stellen immer mehr Flächen für Blühwiesen zur Verfügung. So schaffen sie Lebensraum und Nahrung für Insekten.

Das Projekt "BW blüht auf" wurde vom Bauernverband initiiert. "Wir wissen, wie wichtig Bienen und andere Insekten für die Bestäubung und das ökologische Gleichgewicht in der Landwirtschaft sind. Unsere Bauern unterstützen daher viele unterschiedliche Maßnahmen, um für Insekten, Reptilien, Vögel und Säugetiere Lebensräume zu schaffen und somit die biologische Vielfalt zu fördern", sagt Bauernpräsident Joachim Rukwied. Genau dieses Ziel verfolgen auch Tobias und Eshra Banschbach aus Wagenschwend.

Der Nebenerwerbslandwirt bewirtschaftet den Hof seiner Eltern, und rund um den blüht es im Sommer sehr vielfältig. "Wir haben hier rundherum Wiesen und machen das Heu für unsere Pferde noch traditionell und nachhaltig. Unsere Wiesen werden extensiv bewirtschaftet", erzählt Banschbach. Sprich: Artenreiche Wiesen und seltenes Mähen haben hier einen Platz. "Bei uns darf und soll es blühen, die Gräser, Kräuter und Leguminosen dürfen sich aussamen und die Wiesen sich selbst verjüngen."

Banschbachs Wiesen wären also ein Musterbeispiel für das "Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt", das vom Land Baden-Württemberg aufgelegt wurde. Im Rahmen dieses Sonderprogramms sollen auch die sieben Naturparke des Landes aufblühen, 370.000 Euro gab es dafür von der Landesregierung. Im Jahr 2018 war der Naturpark Neckartal-Odenwald Spitzenreiter bei der Einsaat von Blumenwiesen. Mehr als 50.000 Quadratmeter Fläche werden in der Region für Insekten zur Verfügung gestellt - allein in diesem einen Projekt. Bei der Frühjahrseinsaat waren es 47.000 Quadratmeter. Zum Vergleich: Im Naturpark Stromberg-Heuchelberg (dem Zweitplatzierten) wurden im Herbst 2018 auf 14.000 Quadratmetern Fläche Blumen gesät.

Hinzu kommen dann noch die Flächen der Landwirte, die unter "BW blüht auf" versammelt sind. Aber Projekte mit Blühwiesen und -streifen gibt es schon länger. So erhält etwa Tobias Banschbach schon seit 2010 eine Förderung aus dem "Fakt-Programm" der Europäischen Union. 2400 Hektar landwirtschaftlichen Grunds blühten im Jahr 2018 im Landkreis, hat Andreas Sigmund, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands, ausgerechnet.

Banschbach war einer der ersten, die lieber Blumen statt Mais anbauten. Natürlich gibt es einen finanziellen Anreiz und der Arbeitsaufwand wird minimiert. "Aber es ist uns auch ein Anliegen, einen Beitrag zur Biodiversität und für die nachfolgenden Generationen zu leisten", erzählt der Wagenschwender. Eine Blumenwiese sei ja viel mehr als ein Buffet für Insekten, sie biete Schutz für Wildtiere und Nahrung für Vögel, die vom Insektensterben ebenfalls betroffen sind.

"Die Nachrichten vom Artensterben müssten eigentlich jedermann aufrütteln", ist Banschbach überzeugt. Für fünf Jahre verpflichte man sich über EU-Förderprogramme, Flächen für Blühwiesen zur Verfügung zu stellen. Maximal sieben Hektar pro Landwirt werden so von der EU gefördert. Bei Tobias Banschbach blühen im Frühjahr, Sommer, Herbst etwa vier Hektar. "Wenn man im Sommer sieht, was da alles blüht und wie viel Leben in einer solchen Wiese herrscht - das ist die größte Motivation für mich", sagt der Nebenerwerbs-Landwirt, der bei Firma MPDV Mikrolab arbeitet. Unter seinem Hausdach lebt ein wildes Bienenvolk, sein Nachbar hält Bienen. "Da ist das hier die reinste Oase", sagt Banschbach mit Blick auf seine Wiesen.

Oasen zu schaffen, das ist auch das Ziel der Aktion "Blühende Naturparke". Jeder könne seinen Beitrag zur Artenvielfalt leisten, sagen die Macher der Aktion noch: "Lassen auch Sie im Garten oder Balkon blühende Oasen für Insekten entstehen." Das ist nicht nur spitze für den Kreis, sondern auch für die Insekten.

Info: www.bluehende-naturparke.de