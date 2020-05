Von Jana Schnetz

Limbach. Wenn Rolf Miller seinen schwarze Kater "Zorro" interessanter findet als seinen Alltag, ist es eindeutig Zeit, auf die Bühne zurückzukehren. Das tut der Kabarettist nach dem "Corona-Lockdown" nun in Autokinos. Am Samstag spielte Rolf Miller im Limbacher Autokino.

"Zorro" jedenfalls, der laut seinem Herrchen schon eine eigene Fangemeinde hat, wurde eingangs mit einem Film gewürdigt. Die Katze habe eine super Arbeit gemacht, aber nun wolle er doch lieber selbst auftreten und wurde von den Zuschauern mit euphorischem Autohupen begrüßt. "Das Nixmachen, ist nix für mich. Da ist man ja müde nur vom Essen", schilderte Miller seine Erfahrungen mit dem Lockdown.

Im Vorfeld warteten 70 Autos auf Einlass, um den gebürtigen Walldürner in Limbach zu sehen. Die Autoschlange reichte zwischenzeitlich bis in die Ortsmitte hinein. "Man soll ja nicht alles glauben, was man so denkt", beschwört Miller. "Glauben wird dir das keiner, dass du in Limbach im Stau gestanden und dann eine schwarze Katze im Kino gesehen hast. Da legen sie dir die Handschellen an."

Miller ließ keine Geschichte aus und zog einmal quer durch die Gesellschaft, vom hochrangigen Politiker zu schrägen Verwandten, dubiosen Geschäften im Ort und Fußball-Fachsimpelei. Da durfte Millers charakteristisches Lachen, kommentiert mit einem "einwandfrei", natürlich nicht fehlen. Miller brachte seine Gäste mit Wortverdrehern zum Lachen. Dabei durfte es auch mal ein bisschen derber zugehen. Das Publikum dankte die Witze mit Hupen und Gelächter, das auch aus dem Auto heraus zu hören war.

Limbach war nach Remchingen der zweite Auftritt dieser Art. Ungewohnt sei die Vorbereitung gewesen: "Da ich wusste, dass ich eigentlich in die Stille spreche, habe ich mich darauf eingestellt und im Wald geprobt. Zusätzlich mehrere Tage Textprobe, weil ich acht Wochen nicht auf der Bühne war." Das Feedback in Remchingen sei gut gewesen, weshalb man entschieden habe, damit weiterzumachen. "Die Leute unterstützen damit die Kultur. Es ist die einzige Chance, die man im Moment hat."

Miller freut sich trotzdem, wenn der Sommer kommt und dann die Möglichkeit besteht, die Leute direkt zu unterhalten. Dies soll ab 1. Juni nach der Corona-Landesverordnung für Veranstaltungen bis 100 Personen unter Auflagen möglich sein. Der Sommer war an diesem Samstag übrigens recht weit entfernt. Anders als sein Publikum, saß Miller nicht im Auto, sondern mit "zwei Hosen und vier Oberteilen" auf der Bühne. Doch die Kälte schreckte ihn nicht: "Seit ich auf dem Fußballplatz in Limbach gekickt habe, weiß ich, was kalt ist." Zum Abschluss dankte Miller seinem Publikum fürs Durchhalten

"Die Veranstalter, Künstler und Zuschauer wollen mit der Kultur weitermachen. Das ist für mich wirklich rührend zu sehen." Die Auftritte im Autokino seien eine ganz tolle Erfahrung. Er sei froh, dass er so etwas machen könne: "Ich bin Auftreter, wie das Helge Schneider schon immer so schön von sich gesagt hat." Miller lobte den Veranstalter ML Events und seine Helfer für ihren Organisationsaufwand: "Das sind keine Autokino-Betreiber. Das find ich auch gut, dass es das gibt." Durch die Möglichkeit des Autokinos habe er mehr Kontakt zu den Zuschauern und Veranstaltern gehabt. "Ich finde, das schweißt uns alle mehr zusammen. Man hat das Gefühl, alle ziehen an einem Strang, und das hat einen Charakter von ,Wir lassen uns das nicht vermiesen.’"