Im Oktober vergangenen Jahres hatten sich Gemeinderat und Bürgermeister ein Bild vom Naturschutzgebiet Schwannewald bei Wagenschwend gemacht. In der Biotopverbundplanung, die die Gemeinde Limbach nun angeht, spielen Flächen wie diese eine wichtige Rolle. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Limbach. Anfang Februar wurde in Limbach der symbolische erste Spatenstich für einen zentralen Teil des Glasfasernetzes der BBV vollzogen. In der März-Sitzung des Gemeinderats stellten Arno Maruszczyk, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der BBV Deutschland, und Tuncay Firat vom Generalunternehmer nun Details des Bauablaufs vor. Dabei wurde auch klar, dass es sich logistikbedingt nicht immer vermeiden lassen wird, dass zur Leitungsverlegung (nicht nur der Breitbandkabel) doppelt gegraben würde. Bürgermeister Thorsten Weber würde zwar gerne alle Tiefbaumaßnahmen (etwa der Netze BW und der BBV) koordinieren, vorhandene Rohre nutzen, doch sei das nicht überall möglich.

Auch zwei neue Baugebiete in Balsbach beschäftigten das Gremium und hatten im Vorfeld insbesondere die Behörden beschäftigt, deren Stellungnahmen Melanie Steiner vom Mosbacher Kommunalplanungsbüro IFK vorstellte. Von einer Geräuschimmissionsprognose über mögliche Bomben im Boden bis zur Aufnahme eines Leitungsrechts durch die Gemeinde zur Entwässerung war vieles durch mehrere Büros und Behörden begutachtet und gefordert worden, sodass Bürgermeister Weber schon über eine ausufernde "Gutachteritis" stöhnte. Man habe, sagte IFK-Planerin Steiner, die Planunterlagen entsprechend angepasst. Im Ortsteil Balsbach entstehen in der Klosterstraße vier Bauplätze, am Teichweg sechs.

Gehören bei den beiden neuaufgestellten Bebauungsplanverfahren Fachbeiträge zu den Umweltbelangen im dicken Stellungnahmen-Katalog zum Standard, so knüpfte ein Thema der Gemeinderatssitzung genau da an: Limbach will eine Biotopverbundplanung erstellen (lassen). Siedlungsentwicklung, Intensivierung der Landwirtschaft, Klimawandel, Aufforstung im Offenland, die Zerschneidung natürlicher Lebensräume bedrohen die Biodiversität und treiben das Artensterben voran. Vernetzte Lebensräume, verbundene Biotope können dem entgegenwirken und sollen es dem Willen der Landesregierung zufolge auch. Auf 15 Prozent der Offenlandfläche in Baden-Württemberg soll bis 2030 ein funktionaler Biotopverbund entstehen. Steigen Kommunen ein, werden die Planung mit 90 Prozent und deren Umsetzung mit 70 Prozent der Kosten gefördert.

Im Neckar-Odenwald-Kreis macht sich dafür der als Verein beim Landratsamt angesiedelte Landschaftserhaltungsverband stark. Luisa Klingmann arbeitet dort und warb vor dem Limbacher Gremium für die Idee. Auf der kommunalen Ebene lägen die Vorteile einer Biotopverbundplanung darin, den Istzustand der Natur zu dokumentieren und somit eine Grundlage zu haben, auf der ohnehin zu erstellende Grünordnungs-, Regional- und Flächennutzungspläne fortgeschrieben werden können. "Eine vorausschauende Siedlungsentwicklung basiert auf Biotopverbundplanung." Werden Maßnahmen ergriffen, kann der kommunale Anteil auf dem Ökokonto angerechnet werden. Die verschiedenen Akteure aus Naturschutz, Landwirtschaft und Verwaltung vor Ort würden vernetzt.

Dem Argument von CDU-Gemeinderat Christian Bopp, dass auf landwirtschaftlichen Flächen Lebensmittel erzeugt würden, entkräftete Klingmann, indem sie entgegnete, dass Ackerflächen eher nicht naturschutzrelevant seien. Zudem könnten auch Landwirte selbst von der Förderung profitieren. Weil – wie es Thorsten Weber ausdrückte – das Thema viele Vorteile habe, solle man es mit Blick auf die aktuellen Finanzierungsmöglichkeiten angehen. Der Gemeinderat beauftragte daher einstimmig die Verwaltung mit der Biotopverbundplanung.

Ebenfalls einstimmig beschloss man, Aufträge zu vergeben. Den einen in Höhe von 113.000 Euro erhält die Limbacher Firma Kispert, um die Rohbauarbeiten am Bauhof der Gemeinde auszuführen, den anderen über 95.000 Euro die Flicker Bauunternehmung; dafür erneuert das Balsbacher Unternehmen die Wasserleitung im Stangenweg im Heimatdorf. Überschritt das eine Angebot (Wasserleitung) die Kostenschätzung um 5000 Euro, so blieb die andere deutlich unter dem Ansatz von 177.000 Euro.

Am Schluss der öffentlichen Sitzung informierte Weber unter anderem darüber, dass es für die Gemeinderätinnen und -räte in wenigen Tagen eine Einführung in das künftige digitale Sitzungsmanagement geben werde. "Sie erhalten Ihre iPads und werden im Umgang mit dem Programm geschult."