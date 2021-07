Von Stephanie Kern

Laudenberg. "Für das, was war, geht es mir echt gut." Michael Beuchert ist jemand, der nach vorne blickt. Dieser Blick nach vorne hat sich seit dem Winter 2020 verändert, er ist dringlicher geworden. Er ist eine Art Mantra geworden. Nach vorne blicken, den inneren Motor nicht verlieren. Das ist so, seit Michael Beuchert mit dem Coronavirus infiziert wurde. Seit seine Beschwerden so stark wurden, dass er ins Krankenhaus musste. Seit sich sein Zustand so verschlechtert hatte, dass der Laudenberger künstlich beatmet werden musste. Seit er wieder wach ist und sich sein Leben zurückholt, zurückerkämpft. Michael Beuchert ist 38 Jahre alt. Er erkrankte an Covid-19 – und es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis er wieder so ist wie zuvor, wenn dies überhaupt möglich ist. Seine Narben erinnern ihn täglich, dass er Corona sicher nicht vergessen wird, aber überlebt hat.

Im November infizierte sich Michael Beuchert mit Sars-CoV-2. Wie, das lässt sich bis heute nicht nachvollziehen. Es spielt für den Laudenberger aber auch keine Rolle – denn er blickt ja nach vorne. "Es fing mit Halsschmerzen an, dann hatte ich Erkältungssymptome." Der Grafikdesigner legte ein verlängertes Wochenende ein, wollte sich auskurieren. Am Freitagabend kam das Fieber, es stieg schubweise. "Ich habe schnell gemerkt, dass es mir nicht gut geht."

Montags folgte der Anruf beim Arzt. "Der hat mich und meine Frau gleich zum PCR-Test geschickt." Am Dienstag dann die Gewissheit, dass beide positiv getestet wurden. "Mein Zustand hatte sich bis dahin schon verschlechtert. Schlagartig kamen Atemnot und trockener Husten dazu. Ich war so kraftlos", beschreibt Beuchert. Seine Frau, die nur leichte Symptome zeigte, fuhr ihn zur Sicherheit zum Lungenfacharzt. Der empfahl, sofort ins Krankenhaus zu gehen.

Nur mit Mühe schaffte der 38-Jährige den kurzen Weg vom Parkplatz ins Buchener Krankenhaus. "Nach der Untersuchung sagte der Arzt gleich, dass es nicht gut aussieht." Dann ging es schnell: Mit dem Rollstuhl auf die Isolierstation, an die Überwachungsgeräte angeschlossen, mit einem mobilen Gerät wurde ein Röntgenbild der Lunge gemacht. "Ich habe mich immer wieder gefragt, was jetzt passiert", erzählt der 38-Jährige.

Er hat schnell gemerkt, dass er aus gutem Grund im Krankenhaus ist. Sein Zustand verschlechterte sich weiter, ein heftiger Hustenanfall schüttelte ihn nachts. "Gleich am nächsten Tag wurde ich auf die Intensivstation verlegt." Doch trotz intensivmedizinischer Betreuung verbesserte sich der Zustand des 38-Jährigen nicht. Das Atmen strengte ihn immer mehr an. "Da wurde mir schon gesagt, dass ich bald beatmet werden müsste, wenn sich nicht etwas bessert. Da war ich richtig down. Es war ein Punkt, an dem ich einfach nicht wusste, wie es weitergehen würde." Die einzige Frage, die der Laudenberger den Ärzten stellte: "Werde ich wieder aufwachen?" Die Antwort war ein bestimmtes, ein überzeugendes Ja. Das hat ihm Mut gemacht. Trotzdem schrieb er seinen Eltern, seiner Schwester, seiner Frau, mit der er damals noch gar nicht verheiratet war, da ihn niemand besuchen durfte. "Ich habe mich verabschiedet."

Was dann kam, liegt für Michael Beuchert im Nebel. Er weiß es nur aus den Erzählungen der Ärzte und seiner Familie. Er wurde Schlafen gelegt, beatmet. Doch sein Zustand verschlechterte sich nochmals, deshalb folgte die Verlegung in die Uniklinik Heidelberg. "Drei Wochen lag ich im Koma, weitere drei Wochen war ich sediert."

Was in dieser Zeit passiert ist, was er sich nur eingebildet hat, das weiß Michael Beuchert nicht. Man sieht ihm an, dass ihm das zu schaffen macht, auch heute noch. "Ich habe so viele Träume, oder vielleicht auch Visionen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll." Es gibt Erinnerungen, die er nicht zuordnen kann. Es gibt aber auch Erinnerungen, die gar keine sind. Das Unterbewusstsein spielt ihm auch heute noch einen Streich. Manchmal zumindest. "Ich hatte so intensive Träume, dass sie für mich Realität waren. Und ich war regelrecht in diesen Träumen gefangen."

Zudem war er antriebslos. "Ich hatte den inneren Motor verloren, als ich wieder mehr wach war." Ein Pfleger aus Robern hat ihm geholfen, diesen Motor wieder zu starten. Er hat Beuchert wieder mit seiner Familie telefonieren lassen – entgegen der Empfehlung der Ärzte. "Er wusste, dass ich das brauche und es helfen wird." Der Pfleger sollte recht behalten. Der 38-Jährige schaffte die Wende, ließ sich nicht mehr hängen. Seine Familie, seine Partnerin hatte er schon so lange nicht mehr gesehen. Die einzigen Menschen um ihn herum waren Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte in Vollschutz. "Dass ich so auf ihre Hilfe angewiesen war, dafür habe ich mich zutiefst geschämt."

Acht Wochen war Michael Beuchert im Krankenhaus. "Am Ende wollte ich nur noch raus." Auch wenn er die Arbeit der Ärzte, Pflegenden und Therapeuten so sehr zu schätzen weiß – und diesen auch unendlich dankbar ist. "Ich wollte keinen Tag länger als nötig bleiben." Nach der ersten Physiotherapiestunde ging es Stück für Stück besser. Sein Körper kann sich aber nicht so schnell erholen, wie er krank wurde. Es braucht Zeit und eine Menge Geduld. "Es gibt Tage, da habe ich immer noch Atemprobleme, Gelenkschmerzen, oder ich bin einfach müde und kraftlos." Der Zustand seiner Lunge sei laut ärztlicher Auskunft "mittel- bis schwergradig schlecht". Der 38-Jährige hat die Lungenfunktion eines 80-Jährigen. Und das alles durch Covid-19.

Was Michael Beuchert macht, ist, sich sein Leben zurückholen. Er geht zur Physiotherapie, er nimmt sich Pausen, wenn er sie braucht, er treibt Sport und trainiert die Lunge. "Zum Glück unterstützt mich mein Arbeitgeber." Sein Physiotherapeut Dirk Lederer habe es ihm schonungslos klargemacht. "Der ist brutal ehrlich. Und er hat mir gezeigt, wie knapp es war. Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen." Deshalb wurde auch sehr schnell die Hochzeit mit seiner Partnerin Marina nachgeholt. "Wir wollten nicht warten. Auf was?", fragt Beuchert. Er weiß, dass auch für seine Familie diese acht Wochen mehr als schlimm gewesen sind. "Wir genießen es, dass wir uns haben. Ich bin froh, dass er hier ist", sagt seine Frau.

Wenn die Beucherts Corona-Leugner – auch im näheren Umfeld – erleben, sind sie fassungslos. "Mich macht es sogar richtig wütend, denn sie geben meist nur Behauptungen weiter. Ich frage mich: Würdet ihr genauso denken, wenn ihr es selbst erlebt hättet? ", sagt Michael Beuchert. Das ist auch der Grund, warum er seine Geschichte erzählt. "Wir hätten doch auch nie gedacht, dass wir uns infizieren und dass es so verlaufen würde." Niemand ist unverwundbar, das hat er auf eine sehr harte, auf eine lebensbedrohliche Weise lernen müssen. "Man muss es sich klarmachen: Wenn die Ärzte die Lungenentzündung nicht in den Griff bekommen hätten, wäre es aus gewesen." Auch in Zukunft wird ihn die Krankheit beschäftigen. Welche Spätfolgen die Infektion nach sich ziehen wird, ob sich seine Lunge jemals wieder erholen wird – ungewiss.

Am 26. Januar wurde Michael Beuchert aus dem Krankenhaus entlassen. "Auf dem Heimweg habe ich geweint." Da habe er realisiert, dass die Reise – seine Reise, sein Leben – wirklich noch nicht vorbei ist. Auch beim Blick zurück hat er Tränen in den Augen. Aber Beuchert schaut vor allem nach vorne. Das hat ihm aus seinem tiefsten Tal geholfen, ihm ins Leben zurück geholfen. Mit dem Blick zurück will er helfen, will Bewusstsein schaffen. Niemand ist unverwundbar. "Niemand sollte diese Krankheit auf die leichte Schulter nehmen", lautet sein Appell.