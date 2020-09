Von Peter Lahr

Krumbach. Am Anfang der Recherche zu diesem Artikel stand der Hilferuf einer RNZ-Leserin: "Auf dem Campingplatz läuft Ballermann ab. Alle Beschwerden in der Vergangenheit brachten nichts. Der Campingplatzbesitzer lacht mich nur aus", so eine Anwohnerin, die vor sieben Jahren in das Wohngebiet "Mühlwiese", eine Siedlung gegenüber des Campingplatzareals am Rand von Krumbach, zog.

Handelt es sich hier um die üblichen Lärmemissionen, die zu einem Campingplatz dieser Größenordnung nun einmal gehören, oder steckt mehr hinter den Klagen? Ist hier jemand besonders lärmempfindlich? Ist der Odenwald Camping ein Party-Hotspot? Auf der Suche nach möglichen Antworten sprachen wir mit der Anwohnerin (Name der Redaktion bekannt) und dem Campingplatzbesitzer Gregor Bialecki. Wir fragten bei der Polizei nach und bei der Gemeinde Limbach.

Katharina und Gregor Bialecki betreiben den Krumbacher Campingplatz seit fünf Jahren. Foto: Lahr

In der Siedlung gibt es 48 "Mobilheime", 24 Menschen haben hier ihren festen Wohnsitz. Die meisten kamen, als das Areal noch zum Campingplatz gehörte und von den Vorgängern des heutigen Besitzers geführt wurde. Während im Winterhalbjahr Ruhe herrscht, gibt es im Sommer diverse Lärmquellen, die nicht ins Bild des ruhigen Odenwaldlebens passen. Denn gegenüber der Siedlung befinden sich ein Freibad mit Liegewiese (dieses Jahr ruht der Betrieb), ein Tennisplatz und ein altes Zirkuszelt, in dem der neue Besitzer bis vor zwei Jahren auch nächtliche Veranstaltungen abhielt.

"Wir haben Zehntausende Euro in die Renovierung unseres Heims gesteckt, und im Sommer kann man sich abends nicht einmal vor das Haus setzen und sich erholen", so die Anwohnerin, die regelmäßig die Polizei ruft und auch der Gemeinde schon diverse Briefe schrieb. Ob sie ihr Heim nun wirklich, wie geplant, als Altersruhesitz nutzen wird, oder sich doch lieber nach einer ruhigeren Alternative umsieht, werde sich in den nächsten Monaten zeigen. Sie hoffe aber immer noch auf eine einvernehmliche Lösung.

"Ein gemeinsames Gespräch mit dem Platzbesitzer wäre der richtige Weg zu einer Lösung", erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. Eigentlich sei für diese Art Ordnungswidrigkeit ja die Gemeinde zuständig. Doch gerade am Wochenende und in der Nacht riefen Anwohner eben bei der Polizei an. Ob es sich bei dem Krumbacher Campingplatz um eine besonders "intensive" Situation handle, könne man aber nicht sagen. Denn jeder Verstoß werde einzeln dokumentiert. In der Regel wechselten die Verursacher von Wochenende zu Wochenende.

"Wir können Ruhestörung nicht nachhaltig lösen; nur kurzfristig", unterstrich der Pressesprecher. Anders als etwa beim eher touristisch genutzten Campingplatz von Neckarzimmern gebe es in Krumbach eine recht hohe Anzahl von Dauercampern und Bewohnern der Siedlung, gab der Polizist zu bedenken.

"Die Anwohnerin hat das Haus im Wohngebiet Mühlwiese vor einem Jahr gekauft und sich relativ zügig über Lärmbelästigung beschwert", erklärte Ronny Link von der Limbacher Gemeindeverwaltung. Feiernde Jugendgruppen und lautstarke Junggesellenabschiede führten immer wieder zu Polizeieinsätzen. Mittlerweile hätten sich mehrere Anwohner beschwert. "Wir wollen uns nicht jahrelang mit Lärmbelästigungen auseinandersetzen. Uns ist ja auch daran gelegen, dass sich das Verhältnis der Bürger zueinander gut gestaltet", betonte Link.

In der Zwischenzeit gab es ein Gespräch zwischen Bürgermeister Thorsten Weber und Anwohnern. Fazit: "Die Gemeinde ist dran. Wir machen nicht nichts." Man wolle das Geschehen weiter aufmerksam verfolgen und gegebenenfalls geeignete Schritte einleiten.

"Ich finde das eine Lachnummer. Wir sind ein Campingplatz, eine Freizeiteinrichtung. Wir haben feste Uhrzeiten. Wenn es Lärm gibt, werden Maßnahmen ergriffen." So lautete die erste Reaktion von Gregor Bialecki, als er am Telefon mit den Vorwürfen konfrontiert wurde. "Es ist eine Problematik, aber muss das in die Zeitung?", lautete die rhetorische Frage. Die Anwohnerin solle doch den Rechtsweg beschreiten.

Zum Pressegespräch auf dem Campingplatz begleitete Bialecki der Eberbacher Rechtsanwalt Christian Jacobi. Dieser gab zu bedenken, es könne hier ja jemand versuchen, die Presse zu instrumentalisieren. "Überwiegend sind unsere Gäste harmlos", meinte Bialecki. Vor fünf Jahren pachtete der Industriemeister mit Ehefrau Katharina die Anlage, vor drei Jahren hat er sie erworben. "Wir haben renoviert und aufgebaut." Derzeit gebe es hier 220 Dauerstellplätze und Platz für 100 Durchgangscamper. Man wolle vor allem Familien ansprechen.

"Der Platz hat alles, was das Camperherz begehrt", befand Bialecki. Er hat nicht nur das Hallenbad erneuert und ein modernes Fitnessstudio eingerichtet. Auch eine Gastronomie und Kinderanimation – von der Kinderdisco bis zur Bimmelbahn – gehörten zum Portfolio.

"Wir haben auch Gruppen, die sich nicht an das Regelwerk halten, besonders wenn Alkohol im Spiel ist", gab Bialecki zu. Aber wenn sich unter den 1000 Gästen mal zehn danebenbenähmen, weise man diese in ihre Schranken. Rund dreimal im Jahr, so der Campingplatzbesitzer, sei die Polizei vor Ort. Seit zwei Jahren veranstalte er auch keine Partys mehr im alten Zirkuszelt. "Wir sind in Vergleich ein sehr ruhiger Platz", unterstrich Bialecki. Das könne man auch an den vielen positiven Bewertungen ablesen.