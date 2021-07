Seit 1908 ist Johli Maschinenbau in familiengeführter Hand. Heute beschäftigt die Firma mit Sitz in Limbach über 50 Mitarbeiter. Die aktuellen Inhaber Bruno Johmann junior und Wilhelm Johmann führten die Firma ab 1991 in die Zukunft.

Limbach. (pm) Die Wurzeln der Johli Maschinenbau reichen bis 1908 zurück. Damals kam Wilhelm Johmann nach Limbach und übernahm die Dorfschmiede. Seine Söhne Bernhard und Bruno Johmann senior gründeten Anfang der 50er Jahre zunächst die Schlosserei Gebrüder Johmann. Im Laufe der Zeit spezialisierten sich die Brüder in unterschiedlichen Gewerken. So gründete Bruno Johmann, der Vater der aktuellen Inhaber der Johli Maschinenbau, die Schlosserei Bruno Johmann. Die folgenden Jahre waren nicht nur von Erfolg geprägt, es mussten immer wieder Rückschläge verkraftet werden. Doch dank der Liebe zum Handwerk sowie der Unterstützung seiner Frau Maria-Theresia und der Bereitschaft der Kinder, das Handwerk fortzuführen, konnte die Schlosserei weiter wachsen.

Am 28. Juni 1991 übernahmen die Brüder Bruno junior und Wilhelm Johmann, die beide von Kindesbeinen an in der elterlichen Werkstatt zu Hause waren, den Betrieb und gründeten die "Johli Maschinenbau". Schnell erkannten die Brüder, dass es für die Zukunft des Unternehmens wichtig ist, in neue Technologien zu investieren. So wagte man den Schritt in die CNC-gesteuerte Zerspanung und in die CNC-gesteuerte Blechbearbeitung.

Durch das stetig wachsende Know-how vergrößerte sich der Kundenstamm, womit das bestehende Firmengebäude zu klein wurde. Im Jahr 2000 bezog man den heutigen Firmenstandort im Industriegebiet Limbach mit einer Größe von 2000 Quadratmetern. Nach zwei weiteren großen Baumaßnahmen in den vergangenen Jahren hat die Firma Johli an diesem Standort mittlerweile eine Produktionsfläche von über 6000 Quadratmetern erreicht.

Die unternehmerische Entscheidung der Brüder, nicht nur in die Steigerung der vorhandenen Prozesse zu investieren, sondern auch immer neue Prozesse und Technologien zu installieren, hat sich bis heute bezahlt gemacht.

Die Johli Maschinenbau kann auf ein großes Produktportfolio zurückgreifen: Laserschneiden von Blechen, manuelles und voll automatisiertes Biegen von komplexen Blechteilen mittels Roboter, Sandstrahlen sowie Nasslackierung und Pulverbeschichtung gehören zum Standardgebrauch. Die konstruktive Unterstützung der Kunden in der Entwicklung von neuen Produkten mittels CAD gehört ebenso wie die Montage von Gesamtanlagen mit elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Komponenten zu den Firmendienstleistungen.

"Unser Ziel war es immer unseren Kunden eine gesamte Lösung von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt aus einer Hand anzubieten und das in höchster Qualität", antworten die Geschäftsführer des Limbacher Unternehmens auf die Frage nach ihrem Erfolgsrezept. Die konsequente Ausrichtung an Kundenwünschen wird in der Firmenphilosophie gelebt.

Derzeit beschäftig Johli über 50 Mitarbeiter. Als Ausbildungsbetrieb bildet die GmbH aktuell drei Azubis in dem Metallberuf Industriemechaniker aus. Die beiden Brüder leben das Prinzip der offenen Bürotür, wonach sich ihre Mitarbeiter auf ihre Unterstützung bei betrieblichen und privaten Angelegenheiten verlassen können. Als Geschäftsführer eines familiengeführten und familienfreundlichen Unternehmens ist ihnen eine guter Ausgleich von Arbeits- und Privatleben ihrer Mitarbeiter besonders wichtig.

Im Herbst wird die Firma eine kleine Betriebsfeier zum Jubiläum geben. Diese Gelegenheit möchten Bruno und Wilhelm Johmann nutzen, sich bei ihren Mitarbeitern zu bedanken. Das tägliche Engagement der Mitarbeiter über all die Jahre hinweg trug neben der nachhaltigen Unternehmensstrategie, dem unternehmerischen Mut und der Bereitschaft neue Wege zu gehen erheblich zum Erfolg der Johli Maschinenbau bei.