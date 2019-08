So nicht: Die Imker aus der Region bitten darum, Honiggläser nur gespült in die Altglascontainer zu werfen. Belasteter Importhonig ist eine mögliche Quelle für Krankheiten wie die Amerikanische Faulbrut. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Limbach. Als die Nachricht aus dem Landratsamt kam, waren die Imker in der Region alarmiert. In Mosbach und Sattelbach wurde Mitte Mai die sogenannte "Amerikanische Faulbrut" - eine anzeigepflichtige Bienenseuche - festgestellt. Seitdem kommen vermehrt Anfragen von besorgten Bürgern und Imkern aus der Region, die sich vor allem an andere Imker richten. Die Frage, die die Menschen dabei am meisten umtreibt sei, wie es überhaupt zur Ansteckung mit dem Erreger kommen könne.

Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau geht vor allem von zwei Verbreitungswegen aus: durch die Biene und durch den Menschen (Imker). Der An- und Verkauf von Völkern oder Ablegern ohne vorherige Gesundheitsuntersuchung kann zur Verbreitung erkrankter, noch unerkannter Völker führen. Honig aus fremden Beständen, vor allem Importhonig kann Sporenmaterial enthalten. Durch Futterteigherstellung oder bei einer Trachtlückenfütterung aus solchen Honigen kann deshalb die Krankheit verschleppt werden. Bienenkästen und Waben unbekannter Herkunft ohne vorherige Desinfektion können Sporen tragen. Deshalb sei es wichtig, dass Imker ihr Handwerk verstehen und die Hygieneregeln einhalten, meint Edwin Schwarz. Schwarz ist seit 40 Jahren Imker, zehn Völker hat er aktuell auf seinem Grundstück in Limbach. "Ich bin ein naturverbundener Mensch. Imkern ist mein Freizeitausgleich", sagt er.

Bei aller Freude, die ihm das Hobby bereitet, fühlen er und seine Limbacher Imkerkollegen sich nicht ernst genommen. Denn, so Schwarz, in Zeiten, in denen die Amerikanische Faulbrut in der "Nachbarschaft" grassiere, müsse jede mögliche Quelle des Erregers angegangen werden. Die Bienen könnten sich das Bakterium nämlich auch selbst einfangen. Die Bayerische Landesanstalt schreibt: "In erster Linie erfolgt die Verbreitung durch Räuberei, weniger durch Verflug oder Schwärme. Bienen können zudem mit sporenverseuchtem Honig zum Beispiel in der Umgebung von Glascontainern, Ablenkfütterung für Wespen, in der Nähe von Mülldeponien und Abfallsammelstellen in Kontakt kommen." Gerade der Zustand vieler Glascontainer ist Edwin Schwarz ein Dorn im Auge.

"Jetzt kommt die trachtarme Zeit, auf den Feldern blüht fast nichts mehr. Die Bienen haben aber Hunger", erklärt er. Da seien intakte Schutzgummis und Fallklappen an den Containern zwar nicht das Allheilmittel, "sie verringern aber das Risiko, dass die Bienen in den Container fliegen", meint Schwarz. Das Problem seien nämlich verunreinigte Honiggläser - die Menge ist dabei entscheidend: "Es geht nicht um ein einziges nicht ausgespültes Honigglas, es geht um viele Honiggläser mit Importhonig, die in den Containern zerplatzen und Bienen anlocken." Die Schutzgummis und Fallklappen hielten die Bienen zwar nicht davon ab, den Weg in den Container zu finden, sie verdunkeln ihn aber. "Und das mögen die Bienen nicht so gerne."

Schwarz bemängelt auch, dass die Imker nicht informiert werden, und dass es für Imker aus der Region trotz des Ausbruchs der Amerikanischen Faulbrut möglich ist, zu wandern. "Man sollte schauen, dass ein gewisser Abstand zu den Standimkern eingehalten wird, denn wenn alles abgeblüht ist, geht die Räuberei los", meint Schwarz.

Das Landratsamt im Neckar-Odenwald-Kreis gibt derweil (vorläufig und vorsichtig) Entwarnung in Sachen Faulbrut. "Inzwischen wurden alle Bienenhaltungen in den drei Sperrbezirken im Mittelbereich Mosbach im Rahmen der Nachuntersuchungen beprobt und die Proben in das zuständige Fachlabor des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Freiburg verschickt. Die Ergebnisse werden voraussichtlich noch diese Woche eintreffen. Neue klinische Auffälligkeiten haben unsere Bienensachverständigen jedoch nicht beobachtet. Sobald die entsprechenden Befunde da sind, werden wir die Sperrbezirksverfügungen aufheben. Die Seuchenausbrüche wären dann erfolgreich bekämpft. Die betroffenen Imker wurden zwischenzeitlich schon entschädigt", heißt es auf RNZ-Nachfrage aus dem Landratsamt. Dennoch appelliert Imker Schwarz, Honiggläser nur gespült in Glascontainer einzuwerfen. "Oder kaufen Sie Ihren Honig gleich beim Imker." So unterstütze man die Region: "Honig kann man importieren, Bestäubung nicht", meint Schwarz abschließend.