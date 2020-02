Limbach. (dda) Ein wenig Wasser von oben kann so eine Ente natürlich nicht stören, und so feierten die Limbacher gemeinsam mit ihrer Wulle Wack den Höhepunkt der Fastnacht. Schon früh am Morgen hatte sich der Musikverein auf die Beine gemacht, um auf den Umzug am Nachmittag einzustimmen. So standen alle rechtzeitig in den Straßen, um dem großen Zug im kleinen Ort zuzujubeln und reichlich Bonbons und Taschentücher zu sammeln, Popcorn zu essen oder das ein der andere Glas zu trinken.

Spaß hatten sowohl Zuschauer als auch die zahlreichen Zugteilnehmer, die der Strohente folgten, die traditionell am Abend verbrannt wurde. Viele heimische Vereine und Gäste aus anderen Dörfern reihten sich zwischen dem Kinderelferrat mit Kinderprinzenpaar und dem Elferrat der Erwachsenen mit ihrem Prinzenpaar Verena und Simon ein, die das Ende des Zuges bildeten. Viele bunte Einfälle zeigten die Wagen, die allesamt mit viel Liebe zum Detail gestaltet waren.

Auf den Wagen wurde zu Musik getanzt, und auch die Fußgruppen verbreiteten gute Laune und beeindruckten mit tollen Kostümen. Gesund ging es zum Beispiel bei den "Limbacher Rotznasen" zu, die als (junges) Gemüse verkleidet im großen Topf eine Suppe kochten. Die Kindergartenkinder verteilten dann aber doch lieber Süßes statt Karotten.

Einen Sportplatz zu vermieten hat die Jugend des VfR Fahrenbach; sie brachte gleich das ganze Tor mit dazugehörender Baustelle mit. Mit einem ganzen Partyhaus feierten die Muggebatscher und verkündeten: "Ob Rind, ob Pferd, ob Schwein, mir Rielinger steggen alles rein." Kulinarisch ging es mit der Lembocher Faschnachdsgääng weiter, die gleich ganze Tische mit Köstlichkeiten aus allerlei Ländern angezogen hatte. Über Camembert, Sushi oder einen gedeckten Kindergeburtstagstisch konnten die zahlreichen Zuschauer staunen.

Ins Land der Indianer konnte man mit den Balschbocher Apachen reisen, die zu den Klängen von "da sprach der alte Häuptling der Indianer" über die Straße tanzten. "Uff ex" trank die Trienzer Schorlemafia so manches Glas und teilte auch bereitwillig mit dem Publikum, wobei sie allerdings beunruhigt feststellten: "Wir sind viel zu nüchtern." Bis zum Ende des Zuges ließ sich das Problem aber bestimmt beheben. Weihnachtliche Stimmung kam auf, als "Spirit + seine Freunde" Last Christmas erschallen ließen.

Kaum schnell genug konnte es den Lohrbachern gehen, die gern "Vollgas" geben, weil die New Kids hinter ihnen den Turbo anwerfen. Der FC Freya Limbach entführte alle mit lustigen Kostümen zu Pippi Langstrumpf ins Land der Seeräuber. Vielleicht finden sie dort auch die "blauen Vögel aus Rio". Die sind "die letzten ihrer Art" und lassen ihre Flüge im Wind wehen. Ihren Wagen zum Wackeln brachten die Wild Hogs, die gleich ein ganzes Zirkuszelt und verschiedene Akteure der Manege von den Laudebercher Üwerzwerch dabei hatten.

Erstmals begrüßte Präsident Holger Pabst die Zugteilnehmer von einer Hebebühne in der Mitte des Zuges. Weiter gefeiert wurde im Anschluss bis zum Abend in der großen Halle.