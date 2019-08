Von Ursula Brinkmann

Mittelschefflenz. Ist es im Garten der Buchsbaumzünsler, der den Gärtnern das Leben verdrießt, so haben Landwirte mit dem Maiszünsler zu kämpfen. Denn dessen Raupe schwächt durch ihre Fraßgänge die Standfestigkeit der Pflanze und richtet so wirtschaftlichen Schaden an. Wie genau die Larve dabei vorgeht, das erfuhren an die 300 Besucher beim "Feldtag" des Lohnunternehmens Feil. Auf einer Wiese am Mittelschefflenzer Dorfrand hatte das Familienunternehmen, das seit 1992 landwirtschaftliche Dienstleistungen und Transporte anbietet, buchstäblich aufgefahren: Fahrzeuge und Geräte, Bierwagen und Grillstation, Fachwissen und "Action". Erstaunlich viel Jungvolk informierte und vergnügte sich gleichermaßen im Grünen.

Faszination für alles, was mit Landmaschinentechnik zu tun hat, hatte Juniorchef Andreas Feil als Grund ausgemacht. "Doch Landwirtschaft allgemein zieht wieder", ist der Landmaschinenmechaniker von der Zukunft regionalen Produzierens überzeugt. Sein Service-Anteil daran: rund 30 zugelassene Fahrzeuge, weitere 30 Geräte, vier fest angestellte Mitarbeiter und mehr als ein Dutzend Aushilfskräfte. So ziemlich alles, was Feil von Aussaat über Gütertransporte bis Strohbergung zu bieten hat, war am Maisacker versammelt. Darunter auch eine Neuheit: ein Kombigerät, das in den Grundrahmen des Maismähvorsatzes integriert werden kann und schon bei der Ernte die Stoppeln mulcht. Die Maiszünslerlarven im Stängel werden dabei auf mechanische Weise zerstört.

"Das spart einen Arbeitsgang auf dem Acker", gab Helmut Gröner Einblicke in das (mitunter von Larven befallene) Innenleben des Maisanbaus. Der Agraringenieur ist Berater eines Saatgut- und Pflanzenschutz-Produzenten und müsste eigentlich ein Interesse am Verkauf chemischer Schädlingsbekämpfungsmittel haben. "Doch das nimmt immer mehr ab." Von der Vorführung des neuen "Stalkbusters" war er ebenso beeindruckt wie die Feldtag-Gäste, die nach der Bearbeitung des noch grünen Maisfeldes die zerfetzten Stoppelreste am Boden begutachteten. Bisher gebe es nur vier Stück in ganz Deutschland, eine Vorserie, pries Frank Völker den mehr als 100.000 Euro teuren Mulchvorsatz. Das Agrartechnik-Unternehmen aus dem Münsterland will mit dem Stalkbuster nächstes Jahr in Serie gehen und ist über den Pioniereinsatz durch Familie Feil erfreut, zumal sich nun Erfahrungen im Einsatz sammeln lassen.

Auch Seniorchef Roland Feil ist von dem innovativen Zuwachs in seinem Maschinenpark überzeugt. Für seine Kunden rechne es sich, rechnet er vor: "Kostet das Häckseln von Mais plus anschließendem Mulchen pro Hektar rund 270 Euro, so können wir es mit Stalkbuster für 210 Euro anbieten." Dass der Boden dabei nur einmal von großen Geräten belastet wird, ist für den Landwirt ein weiterer Vorteil.

"Wir schauen immer, was wir in unserem Unternehmen zum Besseren hin verändern können", ergänzt sein Sohn Andreas. Und man zeigt es. Bei idealen Wetterverhältnissen kamen im Maisfeld weitere Fahrzeuge und Maschinen zum Einsatz. Größtenteils gehören sie zum Bestand des Schefflenzer Lohnunternehmens, doch einige Geräte waren auch von Landwirten der Umgebung zu Demonstrations- und Schauzwecken in den Hafengrund gebracht worden.

Für (auch kritisches) Begutachten, Fachsimpeln und Austausch nutzten die zahlreichen Gäste den Feldtag, der ein geselliger Feldabend wurde. Dass dabei noch andere mechanische Schädlingsbekämpfungsmethoden angewandt wurden, zeigte sich beim Getränkeausschank: Eine allzu vorwitzig aus ihrem Erdloch herauskrabbelnd kleine Feldmaus musste ihr Leben lassen; ein Bauer machte ihr mit einem Tritt den Garaus.