Von Heiko Schattauer

Region Mosbach. Auch wenn er manchem Sonnenanbeter nicht in allzu guter Erinnerung bleiben wird – der Sommer 2021 wirkt irgendwie beruhigend. Zumindest für die zuletzt hitzegestressten Wälder und Felder. Das wechselhafte Wetter mit gemäßigten Temperaturen und immer wiederkehrenden Niederschlägen tut Pflanzen und Böden sichtbar gut. Und was der Landwirtschaftslaie derzeit beim Blick auf die zahlreichen Anbauflächen in der Region vermutet, bestätigt die Nachfrage bei den Experten: Vor allem der Mais steht dieses Jahr außerordentlich gut da, die Pflanzen wachsen in stattliche Höhen.

"Ja, der Mais ist schon gut gewachsen", berichtet Landwirtin Julia Gruppenbacher aus Aglasterhausen, die ihre Felder nun auch noch "zwei, drei Wochen" stehen lassen will. In den Jahren zuvor sei der Silomais um diese Zeit meist schon komplett gehäckselt gewesen, erläutert die Jung-Bäuerin mit Blick auf den Status quo und die Vergangenheit. Denn normalerweise wird der Mais im Hochsommer sonst schnell zu trocken, "die Gefahr, dass man dann viel Schilfgras erntet, ist dann groß", umschreibt es Julia Gruppenbacher, die gemeinsam mit ihrer Familie in Aglasterhausen einen Milchviehbetrieb bewirtschaftet. Derlei Gefahren sieht sie dieses Jahr nicht. Im Gegenteil: "Der Mais mag es schwül und feucht", weiß Gruppenbacher, die das gute Gedeihen der Pflanzen natürlich mit Freude registriert: "Optisch steht der Mais wirklich richtig gut da." Was im Frühjahr nicht unbedingt zu erwarten gewesen sei. "Wir hatten schon ein bisschen Sorgen, dass der Mais sitzen bleibt", erinnert sich die Landwirtin aus dem Kleinen Odenwald. Mit "sitzen bleiben" meint sie die ausbleibende Entwicklung der Maispflanzen. Da es im Frühjahr recht lange vergleichsweise kühl war, habe der Mais anfangs "lange gar nichts gemacht". Inzwischen ist längst klar: Die Sorge war unbegründet, die Wachstumsverzögerung wurde schnell aufgeholt.

Wie gut die Ernte am Ende tatsächlich ausfällt, muss sich allerdings erst noch zeigen. Entscheidend ist nämlich nicht die Größe der Maispflanzen, sondern das, was in den Kolben steckt. Nach dem Silieren (etwa acht Wochen lang) wisse man, welchen Energiewert der Mais des Jahrgangs 2021 liefern könne, verdeutlicht Julia Gruppenbacher. Genauso sieht es auch der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Neckar-Odenwald e.V., Albert Gramlich: "Der Mais sieht richtig gut aus, das stimmt. Aber ich muss ein bisschen relativieren", eröffnet Gramling in Bezug auf den noch offenen Wert des guten Wuchses. Schon ob der Größe der Pflanze werde beim Silomais – der später für die Fütterung von Milchkühen oder in Biogasanlagen zur Energiegewinnung verwendet wird – das Lager sicher voll. Beim Körnermais aber, der später geerntet wird als die zu silierenden Pflanzen, sei trotz gutem Gesamtwuchs schon erkennbar: "Die Maiskörner sind vergleichsweise klein", so der Bauernverbandsvorsitzende. Als Grund vermutet Gramling hier "zu wenig warme Sonnentage".

An seinen eigenen Pflanzen sei ihm zudem aufgefallen, dass meist mehrere, kleinere Kolben ausgebildet sind. Wünschenswert wäre aber ein einzelner, großer Kolben pro Pflanze. Eine verlässliche Bilanz zur Maissaison und -ernte 2021 ist demnach erst dann zu ziehen, wenn Silo- und Körnermais gehäckselt bzw. gedroschen und die inneren Werte der Frucht ermittelt sind. Vielversprechend sieht das, was derzeit auf den Feldern der Region steht, gleichwohl aus.

Gut gewachsen ist dieses Jahr auch das Gras. Wenngleich Julia Gruppenbacher zu Beginn des Jahres auch hier ein ungutes Gefühl hatte: "Das wird eng", dachte sich die Landwirtin seinerzeit nämlich noch beim Blick ins Fahrsilo. Dann aber kam das, was schon dem Mais gefällt – und die eigenen Vorräte konnten mit überdurchschnittlichen Schnitten gut aufgefüllt werden.

Überhaupt, für die Landwirtschaft ist der durchwachsene Sommer nicht verkehrt, auch wenn die Weizenernte dadurch weniger ertragreich war. Die Pflanzen hatten keinen Hitzestress, die Böden sind nicht ausgetrocknet.

Da fallen dann sogar die unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten und -qualitäten in der Region weniger ins Gewicht. Der Mais etwa ist heuer auf den weniger wasserspeichernden Böden im Bauland ähnlich gut gediehen wie auf dem Lössuntergrund, wie ihn Julia Gruppenbacher rund um Aglasterhausen vorfindet.

So oder so sind die Tage des Mais gezählt, zumindest die des Silomais. Anfang September rollen Häcksler und Mähdrescher an. Und danach? "Wenn wir den Silomais geerntet haben, wird der Boden flach bearbeitet, dann kommt Anfang Oktober der Winterweizen raus", skizziert Julia Gruppenbacher.