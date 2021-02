Schwarzach. (cao/pm) "Wir müssen vor allem die landwirtschaftlichen Betriebe stärken, die im Einklang mit der Natur ohne Gift und maßloses Düngen auskommen", sagt Joachim Förster (Bild). Eine Forderung von vielen, die der Schwarzacher Gemeinderat gerne im baden-württembergischen Landtag umsetzen würde. Bei der Wahl am 14. März tritt der 62-Jährige diplomierte Technische Betriebswirt für die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) an.

Zu seinen politischen Schwerpunkten gehören neben dem Natur- und Umweltschutz auch die Energie-, Verkehrs und Sozialpolitik. Als Landtagsabgeordneter wolle er nachhaltige und ökologische Ziele verfolgen: Etwa "den Raubbau an unserer Natur stoppen" und eine Agrarwende anstreben, "die die privatbäuerlichen Strukturen erhält sowie die Subventionen sinnvoll umstrukturiert", sagt er. Treibstoff statt Lebensmittel auf den Feldern zu produzieren, hält er für einen völlig falschen Ansatz. "Konsequenten Tierschutz, auch für die Bienen und andere Insekten, ist mir sehr wichtig."

Als Auswirkung der Coronakrise fürchtet Förster eine schwere Rezession, in der dann weitere Unternehmen in Schieflage geraten. Es sei unverantwortlich, den Einzelhandel und die Gastronomie "pauschal mit einem Verbot zu bestrafen, obwohl mit klugen Maßnahmen sicher dem Infektionsgeschehen kein Vortrieb geleistet wurde", betont der Landtagskandidat. "Es ist in keiner Weise zu akzeptieren, dass währenddessen Discounter mit ihrem mittlerweile gemischten Warenangebot die Waren verkaufen, welche dem Einzelhandel unwiederbringlich fehlen. Hier muss unverzüglich gegengesteuert werden."

Ferner will sich der Vater eines Sohnes in der Sozialpolitik des Landes engagieren. So plädiert er für die Einführung eines Erziehungs- und Betreuungsgehalts, gerechte Entlohnung und "eine Abschaffung von Minijobs, die zu einer Verelendung im Alter führen." Durch eine aufkommensneutrale Umschichtung von Sozialabgaben auch auf Kapitalerträge könne Arbeit wieder bezahlbar werden, ist der ÖDP-Kandidat überzeugt.

Baden-Württemberg sei eine wichtige Antriebsfeder für Innovationen – und das müsse auch so bleiben, sagt Förster, der bis zu seinem Vorruhestand 2020 im Projektmanagement in der Automationsbranche angestellt war. Das Thema Industrie 4.0 beschäftigte ihn dabei sehr. Digitalisierung und der Glasfaserausbau seien für die Infrastruktur des Landes wichtig, macht der 62-Jährige deutlich.

"Aber von der 5G-Technologie bin ich kein Freund." Weil dadurch eine massenhafte Überwachung möglich werden würde "und man sich erst einmal um eine gescheite Telefonabdeckung kümmern sollte." Der Handyempfang sei im Neckar-Odenwald-Kreis auch heute noch viel zu schlecht. "Und wenn man das schon nicht richtig hinbekommt – wie soll dann autonomes Fahren mit 5G ordentlich funktionieren?", fragt Förster, der überdies eine Gefahr durch Strahlung der neuen Mobilfunktechnologie sieht.