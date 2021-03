Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Auch wenn keine wirklichen Überraschungen zu erwarten waren: Die offizielle "Ermittlung und Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Landtagswahl am 14. März 2021 im Wahlkreis Nr. 38 Neckar-Odenwald" durch den Kreiswahlausschuss ist gesetzlich vorgeschrieben. Deshalb tagte der Ausschuss am Donnerstag unter Leitung des Kreiswahlleiters Landrat Dr. Achim Brötel in öffentlicher Sitzung unter strenger Beachtung der Coronavorgaben, um das offizielle und endgültige Wahlergebnis zu ermitteln und bekannt zu geben. In der Sitzung lagen die Wahlniederschriften der Wahlvorstände und Briefwahlvorstände und die Zusammenstellungen der Ergebnisse zur Einsichtnahme aus.

Nach geringfügiger Berichtigung gegenüber dem vorläufigen Ergebnis stellte der Kreiswahlausschuss das endgültige Wahlergebnis im Wahlkreis 38 wie folgt fest: Wahlberechtigte insgesamt: 107.925; Wähler insgesamt: 67.049; Ungültige Stimmen: 600; Gültige Stimmen: 66.449; Von den gültigen Stimmen entfallen auf die Wahlvorschläge: Grüne: 15.718; CDU: 21.007; AfD: 8205; SPD: 8074; FDP: 5264; Die Linke: 1.587; ÖDP: 671; Freie Wähler: 2649; Klimaliste BW: 392; W2020: 2443; Volt: 439.

Peter Hauk (CDU) wurde mit Erstmandat in den Landtag gewählt.

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis ist auf 62,1 Prozent zurückgegangen. Zum Vergleich: 2016 lag sie noch bei 68,5 Prozent. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt allerdings, dass im Jahr 2016 – im Vergleich zu vorausgegangenen Landtagswahlen – besonders viele Wählerinnen und Wähler im Neckar-Odenwald-Kreis ihre Stimme abgegeben hatten (2006: 51,5 Prozent, 2011: 62,9 Prozent). Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg liegt 2021 bei 63,8 Prozent.

Update: Freitag, 19. März 2021, 16.57 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Trotz Verlusten von etwa 3 Prozent bleibt Peter Hauk der direkt gewählte Landtagsabgeordnete für den Neckar-Odenwald-Kreis. Er liegt fast 8 Prozent vor der Grünen-Bewerberin Amelie Pfeiffer. Die AfD verliert gut ein Drittel ihrer Stimmenanteile im Vergleich zum Wahlgang im Jahr 2016.

Das Ergebnis im Überblick:

Wahlkreis Neckar-Odenwald 2021 2016 Wahlbeteiligung 62,14 % 68,5 % Grüne

Amelie Pfeiffer 23,65 % 19,7 % CDU

Peter Hauk direkt gewählt 31,61 % 34,2 % SPD

Dorothee Schlegel 12,15 % 15,2 % FDP

Pascal Schejnoha 7,92 % 7,0 % Linke

Bernd Zieger 2,39 % 2,3 % AfD

Johann Martel 12,35 % 18,0 %

So haben die Parteien in den Gemeinden im Wahlkreis abgeschnitten:

>>>Wie Baden-Württemberg insgesamt gewählt hat, lesen Sie hier<<<

>>>Hier geht es zu unserem Wahl-Spezial zur Landtagswahl<<<