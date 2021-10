Diese Treppe am Bahnhof in Neckarzimmern soll der Angeklagte im April ein Frau hinabgestoßen haben, um sie dann zu berauben. Zur Verhandlung des Falls kam es gestern am Landgericht Mosbach aber nicht ... Foto: bx

Mosbach. (bx) Ein Überfall auf eine hochschwangere Frau, die im April dieses Jahres am Bahnhof Neckarzimmern angegriffen worden war, sollte am Montagmorgen vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Mosbach unter Vorsitz von Dr. Barbara Scheuble verhandelt werden. In der Anklageschrift warf Staatsanwalt Thorsten Zetsche dem 38-jährigen Angeklagten vor, an genanntem Ort einen Raub und eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben.

Dabei soll der somalische Staatsangehörige auf der Treppe des Bahnhofs eine Frau von hinten niedergeschlagen und auf die am Boden Liegende eingetreten haben. Danach habe er ihr ein Mobiltelefon und ihre Handtasche entwendet, eine Passantin griff dann beherzt ein und verhinderte damit eventuell noch Schlimmeres. Der Täter flüchtete, wurde kurz darauf aber von der Polizei mitsamt der Beute dingfest gemacht und festgenommen.

Zum eigentlichen Fall kam man gar nicht

Nach der Anklageverlesung machte der 38-Jährige klar, dass er aussagen wolle – und präsentierte mithilfe einer Dolmetscherin eine Geschichte, in der immer wieder Widersprüche und Unklarheiten auftauchten. So gab er an, Italienisch zu sprechen, hatte aber große Schwierigkeiten, seine Aussagen so darzustellen, dass sie zu verstehen waren.

Trotz vielfacher Nachfragen von Richterin Scheuble und großer Bemühungen der Dolmetscherin blieb nur eine wirre Geschichte, in der der Angeklagte über Aufenthalte in Syrien, der Türkei, Griechenland, Italien, Spanien, Saudi-Arabien und der Schweiz berichtete. Hierbei machte er auch Angaben zu Haftstrafen, wobei nicht klar wurde, ob es sich dabei nicht auch um Unterbringungen in Flüchtlingslagern handelte.

Auch berichtete er von diversen Arbeitsstellen in verschiedenen Berufen und von Asylanträgen, ohne dabei konkretere Angaben zu machen. Er erklärte, dass sein Drogenkonsum zunehmend gestiegen sei, wobei er Alkohol, Marihuana, Speed, Ecstasy und Kokain zu sich genommen habe.

Als die Richterin auf den zu verhandelnden Vorfall eingehen wollte, wurden die Aussagen des Mannes noch verwirrender, sowohl der Sachverständige Dr. Tabakhtory-Fard, als auch die Dolmetscherin waren nicht mehr in der Lage, den Aussagen Erhellendes zu entnehmen. Daraufhin unterbrach Dr. Scheuble die Sitzung, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Nach einer ersten Fortsetzung der Verhandlung gab der Angeklagte an, er sei 14 Jahre lang in Saudi-Arabien gewesen, obwohl er vorher angegeben hatte, sein Aufenthalt in diesem Land habe sich nur über eine Woche erstreckt. Auch verstünde er die arabische Sprache am besten, hieß es nun.

Richterin Dr. Scheuble beschloss daraufhin, die Verhandlung zu einem späteren Zeitpunkt – und mit einem arabischen Dolmetscher – fortzusetzen. Als nächster Verhandlungstag wurde der 6. Dezember anberaumt.