Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der prominente Besuch aus Berlin wollte keine Zeit verlieren: Kaum auf der Bühne der ausverkauften Mälzerei angekommen und sauber ausgeleuchtet, suchte Kurt Krömer die Interaktion mit dem Saal. Erste nahe liegende "Opfer" fanden sich natürlich in der ersten Reihe, die den Abend über immer mal wieder einstecken musste.

Die erste Reihe musste aber nicht alleine leiden – vor dem nicht ganz ausgelernten Herrenausstatter mit Sockenrondell-Trauma war kaum einer sicher. Noch nicht mal die Security am Bühnenrand. Und schon gar nicht das Pärchen aus Offenbach, das sich mit einer Viertelstunde Verspätung in den Saal schleichen wollte. "Ist denn hier Wandertag?" So nicht! Nicht mit Krömer.

Dafür durften Marie und Marie (die zweite Marie hieß eigentlich Tobi ...), die für den Entertainer extra aus Köln in den Odenwald gereist waren, dem 47-Jährigen sogar "an den Arsch packen". Er kann eben auch kuschlig, der schräge Berliner, der in Mosbach neben derben Zoten und hanebüchenen Geschichten auch ein paar "private Moments" lieferte. Den ersten davon schon nach zehn Minuten: Im durchaus bewegten Leben des Alexander Bojcan gab’s offenbar nämlich auch ein paar Kapitel im Odenwald und Kraichgau. In Robern und Reichartshausen hat er als Kind wohl für kurze Zeit gelebt – und ehe er in Mosbach auf der Bühne stand, schaute der 47-Jährige in Robern vorbei, Insta-Video-Beitrag inklusive. Nicht mehr ganz nachvollziehen ließ sich derweil, was er seinerzeit in der Region erlebt hat, eine 24-jährige Tochter aus dem Fahrenbacher Teilort wollte er sich trotz aller "Psychonummern" aus der "kruden Ecke" der Mälzerei aber nicht anhängen lassen.

Kinder hat er ja auch schon so reichlich. Die sorgen dann auch für grenzwertige Erlebnisse wie Elternabende mit Barbara (auch so ein Trauma) – oder führen dazu, dass der gestandene Mann zur Föhn-Mutti – zumindest bis zum nächsten Herbst – degradiert wird. Apropos Kindheit: Die hat Krömer selbst natürlich mit Cord-Couch, Spiegel-Bar, höhenverstellbarem Fliesentisch und immervollem Aschenbecher darauf verbracht. Dafür, und für die alljährliche Räucherfahrt an den Timmendorfer Strand, muss Mutter Bojcan heute ins billigste Altersheim, das weit und breit zu finden war. Immerhin hat sie der Sohnemann vom Westflügel seiner Villa aus noch entfernt im Blick.

Von dort aus ist es auch nicht weit in die Garage des Kurt Krömer: Die hat er in den letzten Jahren ausdauernd und unnachgiebig ausgefegt – aus der Gefolgschaft des gruseligen Lord Voldemort der AfD sollte dort jedenfalls keiner mehr zu finden sein, so Krömer. Bei Letztgenanntem hege er ohnehin noch immer die Hoffnung, dass er sich irgendwann die Maske über dem ewig gleichen Jackett vom Kopf ziehe – und Hape Kerkeling darunter zum Vorschein kommen möge. Wunschdenken, Traumwelten. In denen war Kurt Krömer vor dem Gastspiel in Mosbach übrigens Jaqueline aus Reihe sieben begegnet. Die erfreute den Entertainer allein mit ihrer Schönheit – ganz im Gegensatz zur ersten Reihe, aber das hatten wir ja schon.

Die mutigen Premiumreihen-Gäste waren dafür dann auch hautnah dran an den schrägen Einlagen des Kabarettisten. "Ich hab’ mir den ganzen Abend schon überlegt, ob ich die Nummer wirklich machen soll", ließ Krömer durchblicken, als die Badewannenkerze schon voll in Flammen stand. Zu spät.

Überhaupt: Mangelnde Hingabe konnte der "Helene Fischer mit Bart", die "nur für eine Rolle" ein wenig zugelegt hat, keiner vorwerfen. Im Schweiße seines Angesichts lief der Berliner in der ersten Spielhälfte zu Höchstform auf – die inhaltlich ein wenig schwächere zweite Halbzeit glich er mit extravagantem Körpereinsatz aus.

Am Ende sollten "die Freudentränen meines Herzens" sein Publikum aus dem Saal spülen, vielleicht steckt doch mehr Helene Fischer im "alten Bullen" als es den Anschein hat. Nach zwei Zugaben war auch ohne Tränen Schluss: "Macht’s jut, Nachbarn", grüßte Krömer – und verschwand.