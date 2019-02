Mosbach. (ar) Viel Kultur, beste Atmosphäre und schöne Abende, das verspricht Mike Altschuh den Gästen des wiederbelebten Bistros "Wintergarten" an der Bundesstraße 27 neben dem "gelben Haus" in Mosbach. Künftig sollen dort unterschiedliche Bands spielen und die Besucher unterhalten. Extra dafür baute man eine Bühne in das Bistro ein. "Wir möchten den Menschen in der Region etwas ganz Besonderes bieten und für viel gute Laune sorgen", sagt Betreiber Mike Altschuh der RNZ.

Der Wintergarten wird am morgigen Freitag seine Türen öffnen. Die Vorbereitungen für diese Veranstaltung sind längst abgeschlossen. Vier Servicekräfte werden künftig dort tätig sein. "Ich selbst werde auch hinter der Bar stehen", so Mike Altschuh. Sein Programm für die kommenden Monate steht auch schon fest. Am Freitag rockt die Bruchsaler Band "Doubled" die Bühne, das Trio "Mahlwerk" tritt am Samstag auf.

Als weiteres Schmankerl nennt er die Formation "plug’n’play" - die Band soll in regelmäßigen Abständen im Wintergarten auftreten. "Sie wird so eine Art Hausband von uns sein", freut sich Altschuh. Darüber hinaus möchte er Formationen aus der Region eine Plattform bieten. Auch Newcomer-Bands können im Mosbacher Wintergarten erstmals die Bühne erobern. "Wir sind aber keine Diskothek, sondern ein Bistro mit Kulturprogramm", führt Mike Altschuh aus.

Der Betreiber hat für die Zukunft viele Ideen. So will er auch Lesungen oder Kabarettabende auf die Beine stellen. Aber das ist längst nicht alles: Karaoke-Abende, Pyjama-Partys und Cocktail-Events sollen das Programm bereichern. Einen Eintritt wird er dabei nicht verlangen. "Die Livemusik bieten wir kostenlos an", ist Altschuh wichtig, hervorzuheben. Und sein Ziel ist: Die Gäste sollen schöne Stunden im Wintergarten verbringen - zusammen mit interessanten Künstlern. Hierzu wird er das Bistro von Donnerstag bis Sonntag öffnen.

Die kommenden Sommermonate hat er auch schon im Blick: Wenn es heiß wird, möchte er gerne Beachpartys organisieren. "Wir werden dann Sand holen, Sonnenschirme und Strandkörbe aufstellen", plant Altschuh.

Zu diesem Kulturprogramm bietet er seinen Gästen eine große Auswahl von Getränken sowie Vesperplatten und Snacks. Nun freut er sich auf die Eröffnung - mit Livemusik. Und damit kehrt im Wintergarten wieder Leben ein.