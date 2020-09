An der Art und Weise, wie die Pflanzen in die Erde gesetzt wurden, und anhand des Standorts konnte Joachim Bernhardt schon viele Rückschlüsse ziehen. Foto: Jana Schnetz

Laudenberg. (jasch) "1000 Kommunen für 1000 Bäume" – wenn doch nur 1000 Bäume wachsen würden, denn die Realität zeichnet ein anderes Bild: Ein Großteil der Pflanzen aus der Klimaschutz-Aktion des baden-württembergischen Gemeindetags, an der die Gemeinde Limbach mit einer Fläche in Laudenberg teilnahm, sind vertrocknet. Darauf machte kürzlich Gerd Zweigle in einem Leserbrief aufmerksam.

Wie zahlreiche andere Mitgliedskommunen hoffte die Gemeinde Limbach, einen nützlichen Beitrag im Sinne der "Fridays for Nature" zu liefern, und ließ am 20. März eine Waldarbeiterfirma auf der 5100 Quadratmeter großen Fläche unter anderem Hainbuchen, Haselnusssträucher, Esskastanien, Roteichen, Weißtannen und Wildobstbäume einpflanzen. Doch anstatt gedeihender Pflanzen entdeckte Zweigle viele vertrocknete Reste.

"Es hat mich nur etwas geärgert und irritiert. Ich bin nicht der Forstexperte, aber man hätte vielleicht wässern können. Es war eine tolle Aktion, von der ich den Eindruck habe, dass sie im Sande verlaufen ist", meinte der Leserbrief-Schreiber.

Bürgermeister Thorsten Weber teilte auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung mit, dass die Verwaltung nicht die Kapazitäten habe, die Bäume regelmäßig zu bewässern. "Da ist es mit ein paar Litern nicht getan", sagte Weber. Hätte regelmäßiges Wässern die Jungpflanzen doch retten können oder spielten auch andere Faktoren eine Rolle? Mit dem Naturschutzexperten und ehemaligen Förster Joachim Bernhardt sowie Gerd Zweigle sah sich die RNZ die Fläche am Waldrand von Laudenberg an.

"Der Hauptgrund ist schon die Trockenheit. Die Wiese ist über einen halben Hektar groß. Das ist eine Flächenwirtschaft und die wird immer wieder aufgeforstet", erklärte Bernhardt bei der Begehung. In einem normalen Jahr gäbe es immer Flächen, auf denen die Pflanzen nicht überleben würden. Doch das war kein normales Jahr, sondern das dritte niederschlagsarme Jahr in Folge. Die Gemeinde hätte keine Möglichkeiten gehabt einzugreifen, so Bernhardt. "Als wir am 20. März eingepflanzt haben, konnte keiner vorhersehen, dass es so heiß werden würde", meinte Weber.

Klimadaten des Helmholtzzentrums für Umweltforschung, die kürzlich bei einem Bürgermeister-Treff der forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland vorgestellt wurden, ergaben: Im Odenwald herrschte bei einer Bodentiefe von 1,80 Metern extreme bis außergewöhnliche Dürre. Davon abgesehen, dass fast keine Gemeinde einen Bewässerungsaufwand für über 1000 Pflanzen betreiben würde, erschwerte der Corona-Lockdown die Pflege. "Selbst die Feuerwehr hätte ich zu Übungszwecken nicht hinschicken dürfen. Das ist erst seit Juni wieder erlaubt", so der Bürgermeister weiter.

Allerdings hätte man in den Augen des Naturschutzbeauftragten Bernhardt den Standort sorgfältiger auswählen können: "Sandböden neigen zur Trockenheit. Außerdem ist das hier eine Wiese. Gras ist also immer Konkurrenz, die den jungen Pflanzen das Wasser wegnimmt. In einem Wald gibt es die Mykorrhiza, die ganz wichtig für das Wachstum von Bäumen sind und auf der Wiese fehlen." Zudem sei die Fläche nach Süden ausgerichtet und damit intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Dazu meint Bürgermeister Weber: "Wir haben eigentlich keine große Auswahl an gemeindeeigenen Flächen gehabt."

Doch Bernhardt schränkte auch ein: "Man kann höchstens dem Wetter einen Vorwurf machen. Nicht der Verwaltung und auch nicht dem Förster." Denn es sei nun einmal so: "Wenn die Pflanzen bestellt sind, dann kommen sie auch an diesem Termin an. Dann muss man sie einpflanzen. Die gehen ja sonst kaputt." Bei der stichprobenartigen Begehung fand Bernhardt immerhin ein paar Eichen und Buchen, die die Trockenheit bisher überstanden.

Weber betonte, dass man trotzdem uneingeschränkt zum Naturschutz stehe. Man habe extra klimastabile Pflanzen ausgewählt und einen natürlichen Waldtrauf mit einer Heckenzone angelegt. Im Herbst plant die Gemeinde aufzuforsten. In der Hoffnung, dass die Bodenfeuchte dann ausreicht. "Ich freue mich, dass nachgepflanzt werden soll", sagte Zweigle zu der Nachricht "aber ich wünsche mir, dass man versucht, es besser zu machen."

Die Laudenberger Bäume sind jedoch nicht die einzigen, die unter der Trockenheit leiden. Auch in Wiesenbach wurden im Frühjahr 1250 junge Bäume gepflanzt. Rund ein halbes Jahr später zeigt sich aber, dass etwa die Hälfte des neuen Waldes den ersten Sommer nicht überlebt hat. Etwa 600 junge Bäume sind abgestorben.