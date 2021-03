Krumbach. (kö) "Es ist ein Projekt, das alle wollen", so brachte es Kreisrat Gerhard Noe am Ende der "Besichtigungstour mit Maske und Abstand" durch den Kindergarten in Krumbach auf den Punkt. Das Projekt, von dem der stellvertretende Bürgermeister Limbachs sprach, ist die grundlegende Sanierung und Erweiterung des Krumbacher Kindergartens. Von deren Notwendigkeit überzeugte sich nun der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, vor Ort. Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber hatte eingeladen und freute sich über den prominenten Besuch im "Krumbacher Spatzennest".

Zusammen mit der Kindergartenleitung um Anna Mayer und Edith Späth sowie Björn Mittmesser und Moritz Schaffrath von der katholischen Verrechnungsstelle und den Gemeindevertretern überzeugte sich der CDU- Landespolitiker von der Sinnhaftigkeit der geplanten Maßnahme am katholischen Kindergarten. Das Gebäude, so Thorsten Weber, habe "den Charme der 1970er-Jahre", und nach fast genau 50 Jahren sei man einfach nicht mehr "up to date". Eine grundlegende Sanierung aller Räumlichkeiten tue Not, und die koste etwa drei bis dreieinhalb Millionen Euro. "Deshalb brauchen wir trotz der Kostenbeteiligung der Kirchenseite dringend die optimale Bezuschussung aus den Fördertöpfen des Ausgleichsstocks und dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum", stellte der Bürgermeister klar.

Im Kindergartengebäude sind momentan zwei U3-Gruppen und eine altersgemischte Gruppe beheimatet, in der sich Kinder aus der Gesamtgemeinde wohlfühlen. Nach dem Um- und Anbau und der grundlegenden Sanierung sollen vier U3-Gruppen für die Gesamtgemeinde eingerichtet werden, denn der Bedarf steigt hier ständig. "Das liegt nicht nur am Rechtsanspruch, sondern daran, dass es immer wichtiger wird, Familie und berufliche Tätigkeit miteinander zu kombinieren", stieg der Minister in den Dialog mit den Machern und Entscheidern an der Basis ein. Dem Besucher zeigte man passenderweise auch die weniger schönen Räumlichkeiten. "Ein Neubau", so Thorsten Weber, "war und ist keine Alternative", auch weil der Krumbacher Kindergarten einfach in das Umfeld passe und man für den geplanten Anbau genügend Platz habe.

Im Untergeschoss der Einrichtung haben übrigens die Krumbacher Vereine, insbesondere der Gesangverein, Platz, wie Ortsvorsteher Michael Müller erläuterte. Der Saal, der auch für viele private Feste einen optimalen Zuschnitt hat, bedürfe aber einer grundlegenden Sanierung.

"Mich haben Sie von der Notwendigkeit der Maßnahme und dem Wunsch nach Förderung aus Landesmitteln überzeugt", so das Fazit des Ministers am Ende des Rundgangs. Wann und in welcher Form die Förderung kommt, ist allerdings noch offen. Der Wunsch von Bürgermeister Weber und des Gemeinderats liegt bei etwa einer halben Million Euro. "Optimal wäre eine Förderung im Rahmen der Vergabe von Rückflussmitteln", so Thorsten Weber, "doch das wird mit Blick auf die Förderhöhe wohl schwierig". Förderanträge seien gleichwohl in Arbeit bzw. gestellt.

Peter Hauk dankte den Beteiligten von Kirche und Kommunalpolitik für den informativen Rundgang und den Einsatz zum Wohle der Kinder. Er lobte die Entscheidung, den Eltern aus allen Ortsteilen Limbachs hier vor Ort geeignete Krippenplätze anbieten zu können. "Auch der Saal im Untergeschoss ist ein wichtiges Element im dörflichen Leben", so der Minister. Und Multifunktionsräume für die Nutzung durch Vereine zu fördern, das sei ja eine der Grundideen der ELR-Förderung.