Von Ursula Brinkmann

Krumbach. In Limbach und seinen Ortsteilen ist es derzeit nichts Ungewöhnliches, dass viel Geld in die Hand genommen wird, man davon aber kaum etwas sieht. So ähnlich wie bei der Sanierung der Industriestraße im Hauptort verhält es sich auch in Krumbach mit dem Einbau eines Feinrechens am Regenüberlauf am westlichen Dorfrand: Das Geld steckt in der Erde. Auch die Einladung zum Pressetermin "Übergabe RÜ 1" ließ kaum ahnen, dass hier eine Angelegenheit erledigt wurde, die bis zu ihrer Erledigung zuweilen für unansehnliche Ansichten gesorgt hatte. Regnete es in Krumbach nämlich stark, konnte der Regenüberlauf (RÜ) nicht nur die Wassermassen nicht mehr fassen, sondern spülte mit ihnen manches Produkt aus der Kanalisation an die Oberfläche, das sich so mitten in der Landschaft zwischen Campingplatz und Wanderbahn alles andere als schön machte.

Bürgermeister Thorsten Weber drückte es humorvoll-rätselhaft aus: "Es kam zu Schmutzaustrag in Form von einzelnen Teilen eines Mangelprodukts aus der ersten Pandemiephase." Aber nicht nur Atemschutzmasken tummelten sich dann in der Landschaftsmulde, durch die ein namenloses Bächlein zum Trienzbach führt. Ortsvorsteher Michael Müller war der gelegentliche Anblick von Damenbinden, Klopapier und anderen Hinterlassenschaften, die nach stärkeren Regenergüssen an die Erdoberfläche gelangten, schon seit Längerem ein Dorn im Auge. "So konnte es nicht weitergehen", erinnerte er daran, dass schon zu Bürgermeister Stipps Zeiten überlegt worden war, wie sich ändern ließe, dass der zur Vorflutung angelegte Graben und der Bach sich in eine Hygieneabfallsammelstelle verwandelten.

"Hier kommt das Schmutz- und Oberflächenwasser von ganz Krumbach zusammen", beschrieb Marco Rieß die Situation. Sein Adelsheimer Ingenieurbüro Sack & Partner hatte die Planung und Projektsteuerung in Kooperation mit dem Limbacher Bauamt (Georg Farrenkopf) übernommen. Die Bauarbeiten durch die Firma Meny Bau begannen im Herbst 2020 und führten dazu, dass ein Feinrechen unterirdisch eingebaut wurde.

Was zwischenzeitlich ab und an von Bauhofmitarbeitern und Krumbachern eingesammelt wurde, fängt nun der Rechen ab, der zum Überlaufrohr führt, das wiederum das "gereinigte" Wasser über einen Vorfluter in den 300 Meter entfernten Trienzbach leitet. Von dem, was sich unterirdisch tut, künden an der Oberfläche lediglich zwei Kanaldeckel und ein Stromkasten. Neu ist außerdem ein Wasseranschluss zur Rechenreinigung, der über 140 Meter neu verlegt werden musste, aber ebenfalls nicht zu sehen ist. Eingebunden in die Baubegleitung war außerdem der Abwasserzweckverband, den Johannes Breitinger bei der nun erfolgten Übergabe vertrat.

Gleichwohl beläuft sich die Gesamtinvestition auf 140.000 Euro. Nach der Übernahme von 80 Prozent der förderfähigen Kosten (125.000 Euro) verblieb bei der Gemeinde ein Eigenanteil "im Rahmen des Erträglichen", wie es Weber ausdrückte, denn eine Maßnahme wie diese zähle zu den Pflichtaufgaben.

"Tue Notwendiges und rede darüber" – nach diesem abgewandelten Motto hatte die Gemeindeverwaltung an Ort und Stelle eingeladen, auch wenn da außer dem eifrigen Wirken eines Maulwurfs kaum etwas zu sehen war. Dass künftig bei Starkregenereignissen gerade nichts mehr zu sehen sein soll, das ist gewissermaßen der Clou an der Sache mit dem Geld im Untergrund.