Krumbach. (cao) Das Grundstück ist lange verlassen, das marode Haus seit gut einem Jahrzehnt unbewohnt und der große Garten mittlerweile "eher einem gefährlichen Urwald gleich", kritisiert Peter Plakinger. Schon seit Jahren ist den Anwohnern in Krumbach sowie der Gemeinde Limbach das Anwesen im Kirchenweg 17 ein Dorn im Auge. Anfang Januar stürzte nun ein langer Baumstumpf auf die Straße, die als Teil der "Wanderbahn" auch von zahlreichen Radfahrern genutzt wird.

Es sei nur eine Frage der Zeit, "bis hier wirklich einmal etwas Schlimmes passiert", befürchtet Plakinger. An schönen Sommertagen würden mitunter 500 Radfahrer und mehr die Stelle passieren. "Es stehen viele große Tannen auf dem Gelände, einige davon sehen schon ziemlich tot aus und neigen sich bei Wind in alle Richtungen", berichtet Plakinger besorgt, dessen Grundstück direkt an das verlassene grenzt. Schon mehrfach seien Äste von den Bäumen herabgefallen.

"Für uns als Gemeinde ist der Zustand des Grundstücks ein ziemliches Ärgernis", erklärt Bürgermeister Thorsten Weber im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Schon mehrfach habe man in den vergangenen Jahren die Eigentümerin angeschrieben und darauf aufmerksam gemacht, von der älteren Dame, die in Mannheim wohnt, jedoch nie eine Antwort erhalten. Auch habe es bereits Kauf-Interessenten für das verlassene Grundstück gegebenen, sagt Weber, die die Eigentümerin jedoch ebenfalls auf Granit beißen ließ.

"Rechtlich sind uns die Hände gebunden, wir können die Bäume auf dem Privatgrundstück nicht einfach fällen lassen", erklärt der Bürgermeister weiter. Im Schadensfall müsse die Eigentümerin haften. Den umgestürzten Baumstumpf habe der Bauhof zügig weggeräumt, um die Straße wieder befahrbar zu machen. Die dabei entstandenen Kosten werde man der Eigentümerin in Rechnung stellen, so Weber. "Eigentum verpflichtet", betont er.