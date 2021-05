Dieser Impfstoff ist immer noch heiß begehrt: Nach 100 Tagen Betrieb im Kreisimpfzentrum steht fest, dass das Land diese Zentren wohl (vorerst) bis Mitte August aufrecht erhalten will. Inzwischen wurden in Mosbach schon mehr als 40 000 Impfungen vorgenommen. Foto: S. Kern

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Nach 100 Tagen im Amt werden Regierende oft gebeten, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Am Pfingstmontag war auch das Kreisimpfzentrum in Mosbach 100 Tage im Amt. Grund genug, beim organisatorischen Leiter Volker Link nach der aktuellen Lage nachzufragen.

Die Impfzentren sind ein essenzieller Bestandteil der Impfkampagne in Deutschland. Manch ein Impfzentrumsleiter denkt ob der großen Arbeitsbelastung schon über Rückzug nach. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Wir sind weiterhin gut gelaunt, was sicher auch am Team liegt. Wir haben schon vieles gelernt und sind als Team zusammengewachsen. Und damit meine ich auch explizit alle: von der Reinigungskraft bis zum Arzt. Außerdem ist unser kleines Organisationsteam aus dem Landratsamt auch etwas größer geworden, so habe auch ich wieder etwas mehr Freiräume. Nichtsdestotrotz: Wir machen das alle gerne, denn wir wissen, um was es geht. Eine Sache darf nicht zu kurz kommen: der Dank an jeden einzelnen Beteiligten. Welches Unternehmen läuft an sieben Tagen die Woche durch so wie unser Impfzentrum? Das ist eine wahnsinnige Leistung!

Eigentlich wollten Sie ja seit dem 1. April unter Volllast impfen. Wie fällt die Zwischenbilanz aus? Bekommen Sie genug Impfstoff?

Ab dem 1. April mussten wir Vollbetrieb gewährleisten, das war eine Vorgabe des Landes. Das bedeutet: Impfen an sieben Tagen in der Woche in zwei Schichten von 7 bis 21 Uhr, insgesamt 750 Impfungen am Tag. Seit dem 1. April bis jetzt sind aber 17 Schichten ausgefallen – zum Glück nicht 17 Impftage. Das ist sehr schade. Das ist allerdings nicht unseren Möglichkeiten, sondern der weiter vorherrschenden Impfstoffknappheit geschuldet. Auch im Mai konnten wir somit nicht in Vollbetrieb gehen. Wir hatten auf viel mehr Impfstoff gehofft und hangeln uns bei diesem Thema leider tatsächlich weiterhin von positiver Nachricht zu positiver Nachricht.

Haben Sie denn eine positive Nachricht zu vermelden?

Ja! Am 20. Mai hatten wir einen absoluten Rekordtag: Es wurden 804 Impfungen an einem Tag im Kreisimpfzentrum verabreicht. Die Zeit, in der Schichten ausfielen, haben wir genutzt, um weiter an den Abläufen zu feilen. Und so haben wir am Donnerstag eben getestet, ob wir auch mehr als 750 Impfungen pro Tag schaffen – das haben wir und haben es natürlich auch an das Land gemeldet.

Da sind wir gleich wieder beim Thema Kommunikation und Landesregierung. Im letzten Interview kritisierten Sie diese. Hat sich hier etwas getan?

Die Kommunikation mit dem Land ist in einigen Dingen tatsächlich besser geworden. Ich habe auch den Eindruck, dass die Vorschläge der Impfzentren mehr Gehör finden. Zum Beispiel bei der Nachfrage nach dem Impfstoff von Astra-Zeneca: Die Landesregierung war davon ausgegangen, dass viele Erstgeimpfte den Impfstoff nach den neuen Empfehlungen für die Zweitimpfung nicht möchten. Das war aber gar nicht so, da hat das Land dann auch gut reagiert. Was man noch verbessern könnte, wäre eine beständigere Ankündigung der Liefermengen. Wir haben aktuell für den Impfstoff von Biontech eine Ankündigung für eine Mindestmenge bis Anfang Juli. Das macht die Planung einfach schwierig, denn es könnte ja durchaus auch mehr geliefert werden. Darauf hoffen wir natürlich auch, um einfach mehr zu impfen. Inzwischen sind auch die Kreisimpfzentren sehr gut vernetzt, da merkt man jetzt leider deutlich, dass manche mehr und andere weniger Impfstoff bekommen.

Am 7. Juni soll ja jetzt auch die Priorisierung fallen, in der vergangenen Woche wurde die sehr große Priorisierungsgruppe 3 freigeschaltet: Spüren Sie einen großen Ansturm?

Es ist eher die Bevölkerung, die einen Kampf um die Termine erlebt. Und wir erwarten, dass dieser Andrang auf die Termine auch weiterhin anhalten wird – besonders, so lange auch die Hausärzte noch nicht die Mengen bekommen, die sie eigentlich bräuchten. Wir verfolgen es tatsächlich auch, wie schnell die Termine, die wir freischalten, weg sind. Für uns ist aber auch interessant, wer sich bei uns impfen lässt. Da kommen inzwischen viele auch aus anderen Kreisen. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson waren zum Beispiel 70 Prozent der Impflinge nicht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis.

Es scheint aber im Moment fast ein Ding der Unmöglichkeit, einen Termin für eine Erstimpfung zu bekommen, oder?

Das liegt daran, dass gerade sehr viele Zweitimpfungen laufen. Ich kann es anhand der Impftermine mit Biontech verdeutlichen. Da haben wir für die Kalenderwoche 21 (also die ab Pfingstmontag) 3100 Termine, davon sind alleine 1250 Zweitimpfungen. In der Woche 22 wird es noch gravierender: Von 3000 Biontechterminen entfallen nur 623 auf Erstimpfungen. Es sind also sehr viele Termine gebucht, der Großteil sind aber Zweitimpfungen. Bei Astra-Zeneca gibt es aktuell nur noch Zweitimpfungen, Erstimpfungen werden laut Landesvorgabe in den Impfzentren mit diesem Impfstoff nicht mehr vorgenommen. Man merkt: Es hat für das Land höchste Priorität, dass jeder seine Zweitimpfung erhält. Das ist epidemiologisch sinnvoll, für die Angehörigen der dritten Priorisierungsgruppe aber sicher frustrierend.

Die Landesregierung hat eine Verlängerung der Impfzentren bis 15. August beschlossen. Je nach verfügbarem Impfstoff werde man die Impfzentren auch im September noch brauchen. Wie planen Sie für die Zeit nach dem 30. Juni?

Wir wurden vom Land gebeten, auf jeden Fall bis zum 15. August zu planen. Da gehen wir jetzt auch in die Gespräche mit dem medizinischen Personal sowie der Firma Blackout und unserer Reinigungsfirma. Wir sind zuversichtlich, dass es einen nahtlosen Übergang geben wird und das Zentrum wie bisher weiterlaufen kann. Die Vorgabe, bis 15. August zu planen, bedeutet, dass wir zum Beispiel für Biontech bis zum 3. Juli neue Termine einstellen können, die Zweitimpfung wird dann rechtzeitig bis Mitte August erfolgt sein. Aber natürlich brauchen wir dann wieder die Information, was mit möglichen Erstimpfungen nach dem 3. Juli ist. Ich bin mir aber sicher, dass das Land einen Plan hat, wie jeder Erstgeimpfte zu seiner Zweitimpfung kommt.

Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn von den niedergelassenen Ärzten, viele impfen ja jetzt auch in den Praxen. Könnten sie das Impfzentrum (mit einer Kapazität von 800 Impfungen am Tag) überhaupt ersetzen?

Kontakt haben wir leider nur durch unseren ärztlichen Leiter Dr. Christoph Kaltenmaier. Es ist also leider eher ein Neben- als ein Miteinander. Was sich aber zeigt: Es ist gut, dass es diese leistungsfähigen Impfzentren gibt. Anfangs wäre es wegen der Ultra-Tiefkühlgeräte ohnehin nicht anders gegangen.

Die Stimmung unter den Menschen wird teilweise aggressiver und verzweifelter, wenn es ums Impfen geht. Wie ist das im KIZ?

Die Stimmung ist hier nicht fordernder. Die Zahl der Menschen, die wir wieder wegschicken mussten, hat sich verringert, auch die Anfragen werden weniger. Das Ärgernis war bis dato immer die Terminvergabe. Ein Thema, das auf uns zukommen wird, ist die digitale Dokumentation der Impfung. Da würde ich mir auch Informationen wünschen. Eine Klarstellung wäre sinnvoll. Im Kreisimpfzentrum in Mosbach haben wir schon mehr als 40.000 Impfungen vorgenommen, wir müssen wissen, wie damit umzugehen ist, wenn ein digitaler Impfnachweis eingeführt ist.