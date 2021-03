Deutlich mehr los im Impfzentrum. Am Sonntag will man erstmals unter Volllast arbeiten. Foto: Kern

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Kreisimpfzentrum läuft – noch nicht unter Volllast, aber es werden immer mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Volker Link (30) hätte im Landratsamt eigentlich Fachdienstleiter im Bereich Personal werden sollen. Seine Erfahrungen und sein Organisationstalent setzt er nun aber als Betriebsleiter des Kreisimpfzentrums in Mosbach ein. Er habe schon in der Flüchtlingskrise bewiesen, dass er auch unter Druck gut organisieren könne, heißt es aus dem Landratsamt. Im RNZ-Interview berichtet Volker Link über die Lage im Kreisimpfzentrum, die Zusagen über Impfstoffmengen und wann sein letzter freier Tag war ...

Wie läuft es im Impfzentrum aktuell und was steht in den nächsten Tagen und Wochen an?

Vorweg: Wir sind sehr froh darüber, wie es bei uns im Impfzentrum läuft. Die Rückmeldungen von den zu Impfenden sind durchweg sehr positiv und es stimmt mich und das ganze Team sehr froh, dass sich die Bevölkerung gut aufgehoben fühlt. Aufgrund steigender Impfstoffmengen werden wir morgen, also am Sonntag, zum ersten Mal in vollem Zwei-Schicht-Betrieb von 7 bis 21 Uhr arbeiten. Wir planen, bis Ende des Monats mindestens an jeweils drei Tagen in der Woche so zu arbeiten und ab 1. April dann dauerhaft in den Zwei-Schicht-Betrieb zu wechseln.

Volker Kern. Foto: Landratsamt

Wie muss man sich das als Laie vorstellen: Wann erfährt das Kreisimpfzentrum, dass neuer Impfstoff kommt – und klappt das immer reibungslos?

Da sind wir beim Thema Informationsfluss und Informationsstrategie: Wir sind auf die Informationen aus dem baden-württembergischen Sozialministerium angewiesen. Über die Lieferung des Impfstoffs gibt es grundsätzlich eine Planung. Das Wort voraussichtlich spielt hier eine große Rolle: Darin steht, wie viel Impfstoff wir als Kiz in den nächsten Wochen "voraussichtlich" erhalten werden. Die angekündigte wöchentliche Menge des Impfstoffs von AstraZeneca wurde beispielsweise für die Kalenderwochen 8 bis 14 nun aber zum vierten Mal geändert.

Das erklärt dann wohl auch, warum neben der Mitternacht-Schalte immer wieder weitere Termine auftauchen?

Wir haben die Landesvorgabe, dass Termine für zehn (Biontech) bzw. 15 Wochen (AstraZeneca) im Voraus eingespeist werden müssen – obwohl es nur eine Lieferankündigung bis einschließlich der ersten Aprilwoche gibt. Das macht es für uns wahnsinnig schwierig und es stellt sich schon die Frage, wie viele Termine wir freigeben sollen. Uns ist wichtig, dass wir mit Bedacht planen, gleichzeitig aber die Vorgaben des Landes befolgen. Denn was ich um jeden Preis vermeiden möchte, ist, dass wir Bürger anrufen und Termine wieder absagen müssen. So kommt es dann aber, dass auch kurzfristig und um die Mittagszeit wieder Termine freigeschaltet und buchbar sind.

Warum werden die Termine eigentlich immer um Mitternacht frei geschaltet?

Das liegt daran, dass wir die Termine für zehn bzw. 15 Wochen im Voraus in das zentral vom Land gesteuerte System einstellen müssen, die Bürger können die Termine aber nur 20 Tage im Voraus sehen. Deshalb werden in der Nacht vom 12. auf den 13. März die Termine für den 2. April freigeschaltet. Wenn sich etwas an den Impfstoffmengen ändert oder Termine abgesagt werden, werden Termine auch zu anderen Uhrzeiten freigeschaltet.

Und wenn der Impfstoff geliefert wird, wie läuft das ab?

Die Lieferung erfolgt meist an den gleichen Wochentagen. Drei Mitarbeiter des Kiz sind dazu berechtigt, den Impfstoff anzunehmen. Wir organisieren es so, dass an diesen Liefertagen mindestens zwei dieser drei Mitarbeiter vor Ort sind. Der Impfstoff von Biontech kommt dann sofort in unseren Ultra-Tiefkühler, der von AstraZeneca muss ebenfalls gekühlt werden. Impfstoff von Moderna erhalten wir noch nicht.

Sind die gelieferten Mengen denn recht stabil?

Bei dem Impfstoff von Biontech ist das so, bei dem von AstraZeneca sind die Mengen sehr schwankend. Da können es in der einen Woche 600 Dosen sein, in der nächsten schon 2500.

Medizinisches Personal hat man für das Kreisimpfzentrum in Mosbach ausreichend gewinnen können: „Es hat sich ein tolles Team entwickelt.“ Foto: Kern

Ist dann auch immer genug Personal verfügbar, um diese Impfmengen zu verabreichen?

Für alle nicht-medizinischen Aufgaben haben wir schon frühzeitig die Firma Blackout aus Hainstadt gewonnen. Da sind wir sehr zufrieden, bekommen auch viele positive Rückmeldungen. Um das medizinische Personal kümmert sich eine Mitarbeiterin unseres Kiz-Teams aus dem Landratsamt. Zur Gewinnung der Medizinischen Fachangestellten arbeiten wir sehr eng mit der vom Land beauftragten Personalvermittlungsfirma Randstad zusammen. Bei den Ärzten besteht eine Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und der Landesärztekammer. Wir sind aber auch als Kreis früh in die Anwerbung von medizinischem Personal gegangen und das war auch gut, so wurde das Bewusstsein geschärft. Das zahlt sich aus: Bis jetzt hatten wir noch kein Problem, medizinisches Personal zu gewinnen. Da sind wir auch sehr dankbar, es hat sich schon ein tolles Team entwickelt – das sich auch gegenseitig unterstützt, wenn es gilt, kurzfristig einzuspringen. Ich möchte auch allen Beteiligten rund um und im Kiz für die hervorragende Arbeit danken.

Man liest ja immer wieder, dass Impfstoff liegen bleibt. Wie sieht das im Kiz in Mosbach aus?

Die Termine sind zügig und gut ausgebucht. Wir haben aber eine Entwicklung bemerkt, bevor die Gruppe der Priorität zwei geöffnet wurde. Da war es tatsächlich so, dass die Termine mit AstraZeneca zum Teil frei blieben. In dem Moment, als auch Lehrkräfte, Erzieher oder auch andere berechtigt waren, wurden auch diese Termine gut gebucht.

In anderen Landkreisen wurden Kommunalpolitiker mit Resten geimpft. Das hat für Kritik gesorgt. Haben Sie schon Impfdosen wegwerfen müssen und was machen Sie mit Resten?

Wir haben ganz lange die Null halten können. Was nicht passiert, ist, dass Impfstoff bewusst weggeworfen wird. Was passieren kann, sind aber Missgeschicke. Etwa, dass eine Spritze herunterfällt oder ein Fehler beim Aufziehen gemacht wird. Wir halten aber immer eine Notreserve bereit, damit jeder, der einen Termin hat, auch geimpft werden kann.

Und was machen Sie mit Resten?

Die gehen in die Notverimpfung. Die Problematik dahinter haben wir schon früh erkannt und unser Vorgehen hier auch noch vor der Inbetriebnahme geklärt. Wir haben eine Liste erstellt, die sich ganz klar nach der Impfverordnung und Priorisierung des Landes richtet. Diese Menschen werden dann angerufen, wenn es Reste gibt. Bei uns wird der Landrat also sicher erst dann geimpft, wenn er laut Impfverordnung dran ist.

Rund um die Impfung gibt es viel Frust, vor allem wegen der Terminvergabe. Wie ist es denn im "Inneren" des Impfzentrums, welche Gefühle herrschen hier vor?

Zuerst: Wir als Kreis sind Vor-Ort-Partner des Landes. Das Kreisimpfzentrum ist eine Landeseinrichtung, alle Vorgaben für das Kiz und das mobile Impfteam kommen von der Landesregierung in Stuttgart. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um das Impfen im Kreis zu einem Erfolgsmodell werden zu lassen. Wir möchten aber nicht immer die Prügel abbekommen für Dinge, die nicht in unserer Hand liegen. Wir versuchen, schnellstmöglich das zu ändern, was wir verbessern können. Jetzt kämpfen alle mit der Terminvergabe – auch wir. Die Menschen, die einen Termin haben und ins Kiz kommen, sind zum großen Teil froh und glücklich, die Reaktionen sind oft sehr positiv. Kritik muss natürlich erlaubt sein, aber es gibt viele Dinge, auf die wir vor Ort keinen Einfluss haben.

Und was würde Ihre Arbeit vor Ort erleichtern?

Wir wissen, dass wir uns alle in einer Ausnahmesituation befinden, in der auch einfach nicht alles glatt laufen kann. Weder bei uns noch auf einer anderen Ebene. Was aber helfen würde, wäre eine detailliertere und rechtzeitige Informationspolitik aus dem Sozialministerium. Die Art, wie teilweise an die Impfzentren kommuniziert wird, könnte man verbessern. Ein banales Beispiel sind die Öffnungen für weitere Gruppen auf der Priorisierungsliste: Warum bekommen die Impfzentren diese Information nicht mit einer Woche Vorlaufzeit, um auch auf die neuen Bescheinigungen usw. vorbereitet zu sein? Wir als Ausführende erfahren oft so wie jeder andere aus Pressemitteilungen über Änderungen.

Das Kiz in Mosbach arbeitet nun schon seit dem 22. Januar, ab nächsten Monat soll unter Volllast gearbeitet werden. Haben Sie schon eine erste Zwischenbilanz gezogen? Was können Sie denn noch verbessern?

Schon vor der Öffnung unseres Kiz durften wir dank der guten Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis das Zentrale Impfzentrum in Heidelberg besuchen. Vor gut zwei Wochen war dann die Delegation aus Heidelberg in unserem Kiz zu Besuch. Bei der Besichtigung haben wir Vieles gelernt und in der Praxis sehen dürfen. Ansonsten haben wir seit dem Beginn des Betriebs immer wieder Kleinigkeiten zeitnah geändert. Das fängt bei Kleinigkeiten wie einem Klemmbrett und einem Kugelschreiber für jeden Patienten an. Auch bei den Wartebereichen oder der Organisation des Betriebsablaufes hat es kleine Änderungen gegeben, die wir aber zeitnah angegangen sind.

Im Landkreis sind zwei mobile Impfteams unterwegs. Eines wird vom zentralen Impfzentrum in Heidelberg entsandt, eines vom Kiz in Mosbach. Wie läuft es da aktuell?

Mit den stationären Einrichtungen sind die mobilen Teams so gut wie durch. Nun wird die Impfung in den 15 Tagespflegeeinrichtungen organisiert oder zum Teil auch schon vorgenommen. Aufgrund der Änderungen, die diese Woche aus Stuttgart kommen, könnten die mobilen Impfteams anschließend auch eine größere Anzahl an Menschen in betreutem Wohnen impfen.

Die mobilen Impfteams sollten doch aber auch in naher Zukunft in Dorfgemeinschaftshäusern Impfungen anbieten, oder?

Um immobile Patienten zu erreichen, erscheint es mir sinnvoller, dass die Hausärzte impfen. Diese Pop-Up-Impfzentren sind Parallelstrukturen, einerseits zum Kreisimpfzentrum, andererseits aber auch zu den Hausärzten und ihren Praxen. Darauf hat auch Landrat Achim Brötel den Sozialminister schon früh hingewiesen. Dr. Christoph Kaltenmaier ist in unserem Landkreis der Hausarzt, der in einer Pilotphase den Impfstoff in seiner Praxis in Aglasterhausen verimpfen darf. Dafür erhält er eine vorgegebene Menge Impfstoff von unserem Kreisimpfzentrum. Diese Menge ist leider sehr gering – das verstehen weder er noch wir vom Kreisimpfzentrum. Manchmal kommt es einem vor, als wäre die aufwendige elektronische Dokumentation einer Impfung wichtiger als die Impfung selbst.

Wie empfinden und schaffen Sie den Spagat zwischen den Vorgaben aus Stuttgart, an die Sie sich ja halten müssen, andererseits aber den Sorgen der Bürger, für die der Landkreis ja oft erster Ansprechpartner ist?

Wir probieren alles, dass es im Impfzentrum gut läuft, dass dort alles funktioniert. Aber für die Landesvorgaben können wir nichts. Nichtsdestotrotz versuchen wir, mit den Bürgern im Dialog zu bleiben, sie vor Ort und über unsere Homepage zu informieren und Kritikpunkte auch an das Sozialministerium weiterzugeben – das wurde in der Vergangenheit auch schon oft getan, besonders beim Thema Terminvergabe.

Die große Aufgabe bedeutet sicher nicht nur für das medizinische Personal, sondern auch für Sie und Ihr Team eine große Herausforderung, oder?

Sagen wir es so: Mein letzter wirklich freier Tag war der 29. November. Seitdem vergeht kein Tag, an dem ich nicht E-Mails lese oder mich in anderer Form mit dem Impfzentrum auseinandersetze. Es bereitet mir aber Freude und motiviert mich ungemein, das Impfen im Neckar-Odenwald-Kreis mit dem Team zu organisieren und voranzutreiben.