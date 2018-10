Von Frank Heuß

Mosbach-Neckarelz. Fast wäre es den jugendlichen Ausbildungsinteressenten am Samstagmorgen sogar zu empfehlen gewesen, eine Stunde mehr Schlaf zu tanken und erst etwas später zur zentralen Lehrstellenbörse des Neckar-Odenwald-Kreises in die Pattberghalle zu kommen: Zur Eröffnung herrschte dort so starker Andrang, dass es kaum ein Durchkommen an den meisten der insgesamt 44 Stände der Ausbildungsbetriebe und Berufsverbände gab. Entsprechend kurz fassten sich angesichts des "Durchgangsverkehrs" im Eingangsbereich auch die Eröffnungsredner: Der Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar, Harald Töltl, der Vizepräsident der Handwerkskammer Mannheim, Klaus Hofmann, Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach und Landrat Dr. Achim Brötel freuten sich über die herausragende Resonanz der "großformatigen" Kreis-Ausbildungsmesse in deren vierter Ausgabe. Und für die Nachfrage gibt es gute Gründe: Die Chancen, den Wunsch-Ausbildungsplatz zu finden, ohne lange "Klinken putzen" zu müssen, dürfte für junge Menschen selten so gut gewesen sein wie heute. Landrat Brötel sprach dabei von "annähernder Vollbeschäftigung" im Landkreis. Viele Unternehmen, insbesondere im Bereich des Handwerks sowie in der Industrie- und IT-Technik, suchen händeringend Nachwuchskräfte.

So führte Klaus Hofmann den Tross der Eröffnungsgäste, unter denen auch Bürgermeister, mehrere Stadt- und Kreisräte sowie Schulleiter von weiterführenden Schulen waren, direkt zum Rundgang durch die Halle, auch wenn für den aufgrund der Besuchermenge etwas Geduld nötig war.

"Interaktion" in Form des Ausprobierens vor Ort bei den handwerklichen Berufen schien man im Vergleich zu den Vorjahren etwas zurückgefahren, dafür aber mehr Platz für Gespräche und neue Stände geschaffen zu haben. "Wir können kaum noch mehr aufnehmen", sah Fabian Weiß, Wirtschaftsförderer bei der Stadtverwaltung Mosbach, hier allmählich die Kapazitätsgrenze bei den Anbietern erreicht.

Mehrere Schulen des Landkreises kamen in Gruppen und hatten sich auch im Vorfeld vorbereitet. "Meine Schüler stellen im Unterricht jeweils einen Lehrberuf vor, der hier vertreten ist", erklärte etwa Realschullehrer Michael Haag von der Gemeinschaftsschule Obrigheim, dass man diese Plattform sehr ernst nehme: "Es sind bereits einige Ausbildungsverträge daraus entstanden", so Haag. Das bekräftigte etwa Tobias Hotz, Obermeister der hiesigen Metall-Innung: Einen Interessenten, der an den Stand kam, habe er direkt vor Ort schon "halb eingestellt", zeigte er sich begeistert.

Engagiert bearbeitet wurden von vielen Schülern auch die im Vorfeld durch die IHK ausgegebenen Arbeitsblätter, welche als Orientierungshilfe dienen sollten. Weitere Hilfsmittel für die Kontaktherstellung, die vielfach auf die Findung von Praktikumsplätzen hinauslief, wurden ebenso rege genutzt wie das Angebot von "Feedback"-Gesprächen und Bewerbungsmappen-Checks. In der Pattberg-Mensa liefen ergänzende Vorträge zu verschiedenen Berufsfeldern. So manche der potenziell zukünftigen Azubis, viele davon noch einige Jahre vom Schulabschluss entfernt, waren auch in Begleitung ihrer Eltern gekommen.

"Wir müssen schon auf die Leute zugehen", beschrieb etwa Christoph Lunczer von der Sparkasse Neckartal-Odenwald, dass in manchen Branchen ein gewisses Rennen der Anbieter um die besten Auszubildenden entstanden ist. Bewerbungen gehen zwar ein, aber diese Auswahl reicht vielen Unternehmen nicht mehr aus - sie bewerben sich mehr oder weniger selbst bei den Interessenten. Abgesehen von den bei angehenden Abiturienten sehr begehrten Plätzen zu dualen Studiengängen stehen die Chancen auch für Absolventen der mittleren Bildungsabschlüsse momentan sehr gut: Dass man auch Jugendlichen mit schwächeren Schulnoten eine Chance gäbe, wenn die sonstigen Voraussetzungen stimmen, war an vielen Ständen von den Ausbildungsleitern zu hören. Vielfach gab es bunte Taschen mit Informationsmaterial und Werbegeschenken, die gerne mitgenommen wurden.

Offen bleibt bei aller Freude die Frage, wie lange der Ausbildungsmarkt noch derart hohen Bedarf haben wird, zumal die Kurve schon seit Jahren nur nach oben zeigt. Die Schulabsolventen von morgen sollten die heute vorhandenen Chancen also möglichst zeitnah nutzen.