Von Heiko Schattauer

Mosbach.Els Wolf-Hebbinckuys hat sich wirklich Mühe gegeben, sich intensiv mit der neuen Ware auseinandergesetzt, sie stimmig an- und ausgerichtet. In verrückten Zeiten präsentiert die Fachverkäuferin und Dekorateurin die Frühjahr- und Sommermode halt auch ein bisschen anders: Neben der lässig-schicken Bluse mit floralem Print findet sich im Schaufenster die passende Klorolle mit Blümchenmuster als alternatives Accessoire in der Damenwelt. Gegenüber lockt neben den Männersachen nun seit Donnerstag Mosbachs erster "Klopapier-Superstore".

Was amüsant klingeln mag, hat einen absolut unlustigen Hintergrund: "Wir haben absolut keine Lust, wieder zumachen zu müssen", beschreibt Holger Schwing, warum in seinen Läden in der Fußgängerzone neben dem modischen Outfit für sie und ihn nun auch schnöde Alltagsware für alle zu finden ist. "Ich kann ja verkaufen, was ich will", meint Schwing zur tags zuvor eingeleiteten Sortimentserweiterung, mit der er wiederum eine gewisse "Systemrelevanz" herstellen – und weitere Einschränkungen oder gar eine neuerliche Schließung verhindern will. Nachdem im Kreis drei Tage in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz über 50 gelegen hatte, mussten Einzelhändler wie Schwing auf Terminshopping, also das sogenannte Click & Meet, umstellen.

Die "Neueröffnung" in der Fußgängerzone sorgte gestern für Verwunderung und Gesprächsstoff gleichermaßen: "Nee, oder?", wunderten sich da zwei Damen beim Betrachten von Superstore-Banner und Klorollen-Deko im Schaufenster, um dann zum Schluss zu kommen: "Warum nicht? Der hat doch recht, wenn er damit weitere Einschränkungen vermeiden kann ..."

Damit er das kann, baut der kreative Einzelhändler sein Sortiment weiter aus, war dafür extra noch einmal auf Einkaufstour beim Großhändler. Neben Klo- gibt’s auch Küchenrollen oder Nudeln. Was fürs System halt so relevant ist. Wie man auch ganz pragmatisch-praktisch ins Terminsystem der Läden kommt, haben wir in der gestrigen Ausgabe ja schon eingehend beschrieben.