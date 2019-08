Beim "Kräutermarkt" am Samstag "brummte" es trotz Wolken am Himmel in der Fußgängerzone. Würzige Kräuter und farbenprächtige Blüten standen ganz oben in der Gunst der Mosbacher. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Gelegenheit, die letzten Lücken im heimischen Beet oder Balkonkasten zu füllen, bot der "Kräutermarkt" in Mosbach am Samstag zuhauf. Auch wenn zu Beginn eine halbe Gießkanne voll Regen für Erfrischung sorgte. Um die Mittagszeit "brummte" es in der Innenstadt. Erfreulich hoch war dieses Mal auch der Anteil der Pflanzenstände zwischen Dekorativem, Leckerem und Praktischem.

Direkt vor der Stiftskirche duftet es schon intensiv nach Lavendel und Zitrone. "Kretischer Oregano war heute der Renner. Der ist schon ausverkauft", erklärt Rudolf Maaß aus Neu-Edingen. Das pfeffrige Gewürzkraut von der Mittelmeerinsel habe ein Blatt, das wie eine Blüte aussehe, und sei vielleicht deshalb so gefragt. Zum "Auf-die-Terrasse-Stellen" eigne sich aber auch die Zitronengeranie bestens. "Die duftet nicht nur intensiv, die vertreibt auch Schnaken und Fliegen", verspricht der Fachmann und streicht zur Demonstration mit der Hand an den Blättern entlang.

"Dufte" sind auch niedliche Stoffkätzchen, die Helga Niederle aus Leonberg eigenhändig gefüllt und genäht hat. "Die Mischung mache ich selber, da sind Rosen drin, Ringelblume und Rosmarin", beschreibt sie die "kunterbunte Mixtur".

Aus Neunkirchen im Saarland (!) ist Joachim Schu angereist. Aus seinem "Kräuterversteck" hat er eine nicht minder bunte Mischung mitgebracht. Einen Hingucker bilden gelb bis orange prangende "Naschzipfel" - Mini-Paprikas, die igelesk wild in alle Himmelsrichtungen streben. Aus kleinen Anfängen hat sich der Quereinsteiger mit dem grünen Daumen immer weiter entwickelt. Dank eines größeren Gewächshauses kann er nun "so gut wie alles" selber ziehen. Auch wenn Schus Kräuterangebot reichhaltig ist. Die Marktbesucher zieht es zum Blühenden: Sonnenhut und Staudenhibiskus gehen weg wie die berühmten warmen Semmeln. Farbe macht’s.

"Die ist aus Seide, aber dafür blüht sie den ganzen Sommer lang", scherzt Theresia Englert von der "Grünen Scheune" in Bad Friedrichshall über die einsam badende Seerose in der Zinkwanne. "Die Mosbacher lassen sich nicht so schnell abschrecken", lobt die Gärtnerin die Wetterresistenz der Gäste und pustet an einer Enzianblüte. Die öffnet sich nämlich erst wieder bei Sonnenschein.

Voll auf Kräuter steht auch Werner Mathes von der gleichnamigen Edelobstbrennerei. "Alle sind meine Freundinnen", will er sich nicht auf einen Favoriten festlegen. Die Qual der Wahl bereiten ein mediterraner Kräutergeist mit Lavendel, Salbei, Basilikum und Staudensellerie und ein Kräuterelixier mit 27 Zutaten. "Gut im Rennen", sei aber auch der Neckartäler Blutwurz - die perfekte Alternative zum Odenwälder Destillat, das fast jeder daheim ansetze.

"Wir wollen Beinwell, um daraus eine Jauche für die Tomaten herzustellen", wendet sich ein Paar mit klarer Zielvorgabe an Sabine Rossol von der "Mobilen Gärtnerei". Auch sie setzt neben klassischen Kräutern auf Florales. "Blüten gehen heute besser", lautet die Erkenntnis. "Aber meistens kann man die auch mitessen", relativiert Rossol die obsoleten Grenzen zwischen Kraut und Blume.

Grenzenlos romantisch zeigt sich Sologitarrist und Sänger Mike Janipka auf der Markt-Terrasse. Seine Set-Liste hat er analog zu "Kuschel-Rock" zusammengefügt, was den Entspannungspegel um einige weitere Grade nach oben schraubt.

Recht entspannt sind heute auch Gabi und Ludger Wennemann. Sie haben die meiste Arbeit nämlich schon hinter sich. Für die Mitmach-Aktion haben sie schöne glatte Neckarkiesel gesammelt und in mühevoller Handarbeit "geschrubbt". Nun warten die Mini-Findlinge darauf, farbenfroh und ausdrucksstark bemalt zu werden. "Sogar eine Erwachsene hat sich schon getraut", freuen sich die beiden. Mit Glitzer bekommen die Steine den letzten "Pfiff" und passen dann bestens in jedes Kräuterbeet.