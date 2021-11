Mosbach. (brw/schat) Es ist schon eine gewisse Zäsur, die da – gezwungenermaßen – vollzogen wird. Personell und organisatorisch ändert sich einiges in der Verwaltungsstruktur der Stadt Mosbach. Drei stadtbekannte Mitarbeiterinnen, die in besonderer Weise auch "nach außen" gewirkt haben, verlassen die Verwaltung demnächst oder haben sich schon verabschiedet. Mitte November scheidet Mariola Hoinka, die Leiterin der Tourist Information, aus. Ebenfalls im November tritt Christine Funk, Verantwortliche für den "Mosbacher Sommer", in den wohlverdienten Ruhestand und schon vor einem halben Jahr hat sich Andrea Zorn, Citymanagerin, in selbigen verabschiedet.

R. Max Courdouan. Foto: zg

Da die Zeichen nun schon einmal auf personelle Veränderung standen, bot sich den Entscheidungsträgern im Mosbacher Rathaus Gelegenheit, auch die Organisationsstruktur anzupassen: Kulturabteilung und Tourist Information werden in einem eigens neu geschaffenen Kulturgeschäftsbereich zusammengeführt. Während Citymanagement und Stadtmarketing (Organisation Erlebnismärkten etc.) der Stabsstelle Wirtschaftsförderung angegliedert wurden, finden sich unter dem besagten Dach "Kultur" die Kulturabteilung mit dem Stadtarchiv und der Tourist Information wieder.

Dort sind zudem die Mediathek und das Stadtmuseum eingegliedert. Bereits ab "Mitte November", so Oberbürgermeister Michael Jann, soll der neue Bereichszuschnitt in der Mosbacher Verwaltung greifen. Der Gemeinderat muss formal allerdings noch zustimmen.

Der Oberbürgermeister hatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung schon einmal das Thema angeschnitten. Um die Schlagkraft in der städtischen Kulturarbeit zu erhöhen, solle die "koordinierende Lufthoheit" in einer Hand gebündelt werden. Diese Aufgabe übernimmt R. Max Courdouan, Geschäftsführer des Kultur- und Tagungszentrums Alte Mälzerei GmbH, dessen Aufgabenspektrum sich somit deutlich vergrößert.

Im Rahmen eines Pressegesprächs in der Alten Mälzerei erläuterte Jann die Hintergründe: Es sei sinnvoll, so der OB, sämtliche Kulturaktivitäten in einem Geschäftsbereich zu bündeln, "einen Kopf" über dem gesamten Bereich zu haben. Die sogenannten "klassischen Felder" im bereits bestehenden Geschäftskreis I mit Zentraler Verwaltung, Finanzen und Technik sowie dem Geschäftskreis II mit Recht, Ordnung und Bevölkerungsschutz werden von zwei Verwaltungsfachleuten (Oberbürgermeister Jann und Bürgermeister Michael Keilbach) geleitet.

Der dritte Geschäftskreis "Kultur" bekommt nun mit R. Max Courdouan einen Chef, der aus der Eventbranche kommt und über reichlich Managementerfahrung verfügt. Der "Exot im besten Sinne" (OB Jann über Courdouan) will und soll für "Bewegung und frischen Wind" sorgen. Er wolle Mosbach im Kulturbereich "nach vorne bringen" und dabei auch mehr "Leute von außen" einbinden. Er sieht sich als "Koordinator", der die Leute zusammenbringt und sich durchaus auch abteilungsübergreifende gemeinsame Aktivitäten vorstellen kann. "Ich komme nicht aus dem öffentlichen Dienst, habe in vielen Dingen eine andere Denkweise. Das ist sicher ein Mehrwert", findet Courdouan, der sich ein "übergreifendes Brainstorming" wünscht.

Er sei ein "Visionär mit vielen Ideen", sagt der designierte Kulturchef. Nach der Umgestaltung der Mälzerei hat auch schon eine weitere Idee konkrete Formen angenommen: Ende Juni 2022 soll es am Marktplatz ein dreitätiges Festival-Open-Air geben. Unter Regie von Dirigent und Intendant Rainer Roos, der seit 2014 auch die künstlerische Verantwortung bei den Schlossfestspielen Zwingenberg trägt. Überhaupt will Courdouan Mosbach als "Festivalstadt" etablieren.

Längst etabliert ist der Mosbacher Sommer. Und den soll es im bekannten Format auch 2022 geben. Die scheidende Christine Funk und ihr Team haben das Programm für die beliebte Veranstaltungsreihe ohnehin schon größtenteils auf die Beine gestellt. Was im Sommer 2022 über die Bühne gehen soll, muss im Herbst 2021 schon festgezurrt sein. Im Juli 2022 feiert die Alte Mälzerei ihren 25. Geburtstag, auch dafür stellt der zukünftige Kulturchef ein hochkarätiges Programm in Aussicht, Ideen hat er auch dazu schon reichlich.

Und in der Verwaltung selbst? Da habe man im Vorfeld der geplanten Umstrukturierungen natürlich viele Gespräch geführt, berichtet Oberbürgermeister Jann. Vor allem auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von der Neuorganisation betroffen sind. Dort sei "anfangs Distanz" auszumachen gewesen, inzwischen habe man aber Vertrauen aufbauen können. Das in weiteren Gesprächen gestärkt werden soll. Der frische Wind soll schließlich aus einer Richtung wehen ...