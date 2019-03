Limbach. Im "Löwen" in Heidersbach trafen sich dieser Tage die Mitglieder der Freien Wähler Limbachs zur Jahreshauptversammlung, die vom Vorsitzenden Adrian Schmitt (Wagenschwend) geleitet wurde. Schmitt begrüßte die Mitglieder und dankte eingangs allen Mandatsträgern für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Schriftführer Edwin Henn (Scheringen) skizzierte die breite Palette der Tätigkeiten im vergangenen Jahr. Neben kommunalpolitischer Arbeit kam auch der gesellige Teil nicht zu kurz. Besonders erwähnte er die Spenden in Höhe von gesamt 800 Euro an den Kindergarten in Krumbach und für Spielgeräte auf den Gemeindespielplätzen.

Kassierin Mirjam-Mertes Schmitt (Wagenschwend) konnte im Finanzbericht von einem soliden Kassenstand berichten. Dass hier ordentlich gewirtschaftet wurde, war anhand der genannten Zahlen unschwer zu erkennen. Dies bestätigten die Kassenprüfer Annalena Bier (Wagenschwend) und Erich Eckert (Limbach). Die Entlastung des Vorstands selbst war reine Formsache und wurde von Pius Hemberger (Heidersbach) beantragt. Dieser dankte den Verantwortlichen für die vielen Aktivitäten.

Bei der folgenden Neuwahl des Vorstands unter Leitung von Pius Hemberger gab es keinen Wechsel. Vorsitzender bleibt Adrian Schmitt, Stellvertreter Valentin Knapp, Schriftführer Edwin Henn und die Kassengeschäfte führt weiterhin Mirjam Mertes-Schmitt. Als Beisitzer fungieren Franz Speer (Laudenberg), Theresa Nenninger, Marjo Baarends (Limbach) und Pius Hemberger (Heidersbach).

Zur Nominierungsversammlung der Gemeinderats- und Ortschaftsratskandidaten konnte Vorsitzender Adrian Schmitt eine stattliche Anzahl an Bewerbern begrüßen. Er unterstrich hier besonders die ausgewogene Listenbesetzung. In geheimer Wahl wurden zunächst die Kandidat(inn)en des Gemeinderats und danach die einzelnen Listen des Ortschaftsrates durch die Mitglieder aus den Ortsteilen geheim gewählt. Für die Ortsteile Krumbach, Heidersbach und Wagenschwend war keine Wahl nötig, dort werden gemeinsame Listen aufgestellt.

> Für die Gemeinderatswahl wurden folgende Kandidat(inn)en nominiert: Heidersbach: Larissa Hemberger, Benedikt Jakob, Achim Rhein; Krumbach: Gregor Bialecki; Laudenberg: Uwe Baumbusch, Franz Speer; Limbach: Marjo Baarends, Jochen Camarena y Volk, Christian Druck, Valentin Knapp, Thomas Kuhn, Sascha Weiß; Scheringen: Edwin Henn, Siegfried Schnetz; Wagenschwend: Mirjam Mertes-Schmitt, Adrian Schmitt, Lothar Schmitt. - Für den Ortschaftsrat stellen sich zur Wahl: Laudenberg: Uwe Baumbusch, Daniel Fertig, Norbert Henn, Franz Speer, Thomas Zimmermann; Limbach: Marjo Baarends, Jochen Camarena y Volk, Christian Druck, Valentin Knapp, Thomas Kuhn, Sascha Weiß; Scheringen: Thorsten Fritz, Dominik Henn, Ulrike Kispert-Schnetz, Siegfried Schnetz, Karl Wendel.

Mit einem Ausblick auf die Aktivitäten der Freien Wähler im Vorfeld der Wahl schloss Adrian Schmitt die Sitzung.