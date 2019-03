Waldbrunn. (hof) Zur Nominierungsveranstaltung für die Kommunalwahlen kam die CDU Waldbrunn zusammen. Als Versammlungsleiter fungierte der Gemeindeverbandsvorsitzende Markus Haas, der sich über die zahlreich erschienenen Mitglieder und Gäste freute. Man habe wieder eine starke Liste für den Gemeinderat sowie in den Ortsteilen, so Haas.

Den Waldbrunner Christdemokraten sei es gelungen, bei der Nominierung von Persönlichkeiten einen repräsentativen Querschnitt durch die Gesellschaft zu erreichen. Sowohl Unternehmer und Selbstständige, Angestellte und Arbeiter, als auch Beamte, Studierende und Senioren stünden zur Wahl, so Haas weiter. Wie in den vergangenen Jahren stelle man eine offene Liste, auf der sich neben Parteimitgliedern auch Nichtmitglieder um ein Mandat bewerben.

Der Fraktionsvorsitzende der Partei im Waldbrunner Gemeinderat, Andreas Geier, bedankte sich bei den nicht mehr zur Wahl antretenden und daher ausscheidenden Gemeinderäten. Neben Sven Ihrig aus Schollbrunn, sind dies die langjährigen Gemeinde- und Ortschaftsräte bzw. Ortsvorsteher Reinhard Kessler (Weisbach), Paul Scholl (Strümpfelbrunn) und Dieter Weis (Oberdielbach). Sie treten aus beruflichen und altersbedingten Gründen nicht mehr an. Geier ließ die Versammlung wissen, dass sich insbesondere Kessler, Scholl und Weis in jahrzehntelanger kommunalpolitischer Tätigkeit in besonderem Maße für die Gemeinde Waldbrunn verdient gemacht haben, wofür sie von der CDU-Gemeinderatsfraktion noch geehrt werden.

Andreas Geier gab einen kurzen Rückblick der letzten fünf Jahre Gemeinderatstätigkeit. Neben Straßenbaumaßnahmen über Baugebietserschließungen, Ausbau der DSL-Versorgung, Brandschutzmaßnahmen, Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Oberdielbach bis zum Thema Windkraft ging er auch auf die Großprojekte der nächsten Legislaturperiode ein. Hierbei nannte er die Rathaussanierung, Talstraße/Rohlederstraße in Schollbrunn und die Modernisierung der Grundschule mit dem Projekt Kindercampus. Am Ende seiner Ausführungen dankte Geier allen Kandidaten für die Bereitschaft, am Wohle der Gemeinde Waldbrunn mitzuwirken.

Folgende Kandidaten wurden in geheimer Wahl für den Gemeinderat nominiert: aus Strümpfelbrunn: Gabriele Csik, Florian Steiner, Jürgen Stötzer und Stephan Vogl; aus Oberdielbach: Andreas Geier, Manfred König, Adrian Müller und Nina Schilling; aus Waldkatzenbach: Oliver Johe, Timo Münch, Rainer Schulz und Mathias Speth; aus Schollbrunn: Nico Link, Manuel Müller und Bruno Westermann; aus Weisbach: Thomas Mayerhöfer und Christian Steck; aus Mülben: Timo Bachert, Jörg Bender und Jan Inhoff.

Für die Ortschaftsräte kandidieren: aus Strümpfelbrunn: Uwe Klein, Lothar Reinhard, Lukas Reinhard, Gudula Simon, Florian Steck und Jürgen Stötzer; aus Oberdielbach: Nina Schilling, Andreas Geier, Karl Kessler, Manfred König und Adrian Müller; aus Waldkatzenbach: Uwe Bornmann und Oliver Johe; aus Schollbrunn:Nico Link, Helmut Schupp, Jonas Schupp und Matthias Weber; aus Weisbach: Katharina Heisner, Thomas Mayerhöfer und Niklas Teimel; aus Mülben: TimoBachert, Steffen Edelmann, Kai Egenberger, Thomas Haas, Jan Inhoff und Simon Liepert.

Für die Kreistagswahl wurden Markus Haas und Andreas Geier als Kandidaten nominiert.