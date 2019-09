Die Klimaschutz-Bewegung bekommt immer mehr Unterstützung: In Mosbach wird am morgigen Freitag zu zwei Aktionen eingeladen, die das Klima in den Fokus rücken. Foto: dpa

Mosbach. (schat) Das Klima - und vor allem dessen Veränderung - ist schon seit geraumer Zeit ein bestimmendes Thema, weltweit und vor allem auch in Deutschland. Am Freitag steht es auch in Mosbach im Mittelpunkt: Gleich mehrere Organisationen und Initiativen rufen dazu auf, am Klimaschutztag bzw. beim Klimastreik mobil zu machen und selbst aktiv für die (eigene) Umwelt und deren Schutz zu werden.

Weltweit streiken Kinder und Jugendliche seit Monaten immer wieder freitags für ihre Zukunft. "Nun ist es an der Zeit, dass der Funke überspringt: Alle Menschen sind aufgefordert, als breites zivilgesellschaftliches Bündnis gemeinsam mit ,Fridays for Future‘ für ambitionierten Klimaschutz auf die Straße zu gehen", finden die Organisatoren der ersten Mosbacher Klimademo, zu der man am Freitag erstmals zusammenkommt.

"Die Schüler(innen) haben mit ihren Protesten gezeigt, dass sie die Politik unter Zugzwang setzen können. Am 20. September entscheidet die Bundesregierung über die nächsten Schritte in der Klimapolitik. Mit dem Klimastreik wollen wir für eine zukunftsfähige Politik demonstrieren und zeigen, dass es uns damit ein ernstes Anliegen ist - generationsübergreifend", erklärt Timo Riedinger von den Grünen in Mosbach.

Die Demonstration in Mosbach beginnt um 11.55 Uhr, also "5 vor 12" auf dem Bahnhofsvorplatz ("Käfertörle"); danach soll sich der Demonstrationszug über die Bleichstraße und das Landesgartenschaugelände sowie die Fußgängerzone bis hin zum Marktplatz bewegen. Im Herzen von Mosbach findet dann die Abschlusskundgebung statt. Redner(innen) werden unter anderem Franziska Wachter (Schülerin der Ganztagsschule Osterburken), Emily Nau (Grüne Jugend Neckar-Odenwald und Mosbacher Stadträtin), Patrick Herter (Mosbach gegen Rechts), Florian Dold und Thomas Schaupp (Bürgerenergiegenossenschaft Neckar Odenwald), Arno Huth (Atomerbe Obrigheim), sowie der Physiker Dr. Uwe Graser sein. Das Ende der Veranstaltung unter Regie der Grünen Jugend und des Kreisverbands der Grünen wird gegen 14.30 Uhr sein.

Auf dem Marktplatz wird es unterdessen bereits vorher um das inzwischen zwangsläufig im Fokus stehende Thema Klima gehen: Seit Jahren schon engagiert sich die Evangelische Kirche Baden für Umweltschutz durch nachhaltigen Einkauf, Sanierung von Häusern und dem "Grünen Gockel". Und den morgigen Freitag hat man nun in der Großen Kreisstadt zum "Klimaschutztag" gemacht. An der Stiftskirche Mosbach wird um 11.55 Uhr symbolisch die Zeit angehalten: Statt heller Beleuchtung soll die dunkle Kirche uns Menschen erinnern, wie eng wir mit den Rhythmen der Natur verbunden sind. Auch die Glocken sollen verstummen, um erst am Samstag wieder zum Frieden zu läuten. "Wer also auf die Uhr blickt, sei ermutigt, dass es noch nicht zu spät ist, sich mit voller Kraft einzusetzen für einen Menschen-Lebensraum auf Erden", heißt es vonseiten der Organisatoren der Aktion in Mosbach.

Interessierte sind bei beiden Veranstaltungen zur Teilnahme eingeladen.