„Höchste Zeit zu handeln: Wir wählen Klima!“, lautete das Motto des globalen Klimastreiks am Freitag. In Mosbach demonstrierten 250 Menschen für die Ziele von Fridays For Future und des Klimabündnis Neckar-Odenwald. Foto: Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. "Ich bin total positiv überrascht, wie viele Menschen hier sind", begrüßte Judith Alze vom "Klimabündnis Neckar-Odenwald" und "Fridays For Future" am Freitagabend die Teilnehmer des Klimastreiks in Mosbach. Passenderweise begann der Protestzug – Teil einer bundesweiten Kampagne mit rund 450 Aktionen an einem Tag – durch die Innenstadt zwischen dem Bike-Center und der S-Bahn-Haltstelle West. Rund 250 Teilnehmer, schätzte die Polizei, gaben ihrer Unzufriedenheit mit der bisherigen weltweiten Klimapolitik so lautstark wie kreativ Ausdruck.

Bei der abschließenden Kundgebung auf dem Château-Thierry Platz (zwischen Volksbank und Sparkasse) wunderten sich die Redner aus Politik, Wissenschaft, Kirche, Gewerkschaft und Forstwirtschaft, weshalb die Verantwortlichen die seit 30 Jahren auf dem Tisch liegenden Klima-Fakten nicht wahrgenommen hätten. Dass die Zeit mehr als drängt und Klimaschutz eine hochpolitisch Angelegenheit ist, damit begründeten die Organisatorinnen den Zeitpunkt des Klimastreiks – kurz vor der Bundestagswahl.

Klimastreik-Demo in Mosbach - Die Fotogalerie



































Mit Fahrrädern und selbst gebastelten Plakaten zogen zahlreiche Demonstranten bei sommerlichem Wetter durch die Altstadt. Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern – die Alterspalette war bunt gemischt. Nicht minder einfallsreich und farbenfroh waren die Plakate gestaltet. "Fürs Klima würde auch Hermine Schule schwänzen", stand unter einem Filmfoto der Harry-Potter-Freundin. "Ohne Bäume kein Träume", dichteten andere Klimaschützer. "Auch die Dinos dachten, sie hätten Zeit", war da zu lesen, oder: "Rettet die Eisbären! Es geht um ihr Leben!"

"Das war noch viel zu leise", kommentierte ein Junge am Megafon die Parole: "Hoch mit dem Klimaschutz! Runter mit der Kohle" – kombiniert mit einer Aufwärts-und-Abwärts-Choreografie. "Supercool, ich bin wirklich beeindruckt von der Zahl", eröffnete Judith Alze die Kundgebung. "Man muss auf den Schrei der Erde und der Armen hören", zitierte Diakon Manfred Leitheim Papst Franziskus. Die Menschheit habe in den letzten fünf Jahrzehnten mehr zerstört als in den 50 Jahrhunderten davor, unterstrich der Kirchenmann und forderte dazu auf, die Schöpfung vor der Habgier einzelner zu schützen: "Christus hat nur unsere Hände, um seine Arbeit zu tun."

"Fridays for Future"-Demos in Heidelberg und der Region



































































"Für die meisten Wissenschaftler war das Erscheinen von Fridays For Future ein echt freudiges Erlebnis und eine große Erleichterung", unterstrich Dr. Uwe Graser. Dass wissenschaftliche Erkenntnisse und Warnungen über Jahrzehnte nicht wirklich ernstgenommen wurden, das frustrierte die Experten, die auch bald "Scientists For Future" gründeten. Bereits Ende der 1980er-Jahre warnte die Enquete-Kommission in Deutschland vor der Erderwärmung und dem Anstieg des Meeresspiegels. "Man hat die letzten 30 Jahre verschlafen", zeigte sich Graser verärgert.

"Bereits vor 30 Jahren habe ich im Studium den Treibhauseffekt und den Klimawandel von meinem Professor erklärt bekommen", erinnerte sich Steffen Ellwanger, Förster und Waldpädagoge bei der Stiftung Pflege Schönau, die in Baden 7500 Hektar Wald bewirtschaftet. Aktuell sei der Wald durch den Klimawandel massiv gefährdet. Viel Forschung und gegenseitiges Lernen sei noch nötig, um einen Umbau gelingen zu lassen. Selbstkritisch merkte Ellwanger an: "Auch ich bin in den letzten Jahrzehnten mit einem riesigen Co2-Fußabdruck durch die Welt gelaufen." Es sei das Verdienst von Fridays For Future, endlich Bewusstsein zu schaffen und Druck zu machen.

"Es gibt nicht die eine Lösung", gab Robin Friedl zu bedenken. Der DGB-Kreisvorsitzende mahnte den sozial verträglichen Umbau der Gesellschaft an. Das Argument "Arbeit" dürfe nicht immer dazu missbraucht werden, den Planeten auszubeuten. "Wir können weiter unbequem sein, andere überzeugen und mitnehmen", lautete sein Appell.

"Es ist wichtig, dass ihr hier seid und laut seid und Druck macht, denn wir wissen, dass die Hütte brennt", unterstrich Erwin Köhler. Der bündnisgrüne Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Eppingen forderte zu weltweiter Solidarität auf – gerade mit Bewohnern von Ländern, in denen solche Aktionen gar nicht möglich seien. "Die Bundestagswahl ist eine Klimawahl", machte Lena-Marie Dold vom Bündnis Klimaschutz deutlich. Denn die nächste Regierung werde die letzte sein, die noch etwas aktiv zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels beitragen könne. "Wir und unsere Kinder werden die Menschen sein, die am meisten die Auswirkungen der Klimakatastrophe zu spüren bekommen werden."

"Klimaneutralität bis spätestens 2035", postulierte Judith Alze. "Ich habe genug davon, nicht ernst genommen zu werden. Nicht wählen zu dürfen bei einer Wahl, die mich in vielen Punkten mehr betrifft als viele der Wählerinnen und Wähler. Ich habe genug davon, dass meine Zukunft und die Zukunft so vieler toller Menschen als unwichtig angesehen wird", lautete das persönliche Resümee.