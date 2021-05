Schäumendes, trübes Wasser und zahlreiche verendete Fische und Kleinlebewesen sind die Folgewirkungen eines Störfalls, der sich in der Kläranlage Limbach ereignete. Von dort aus floss eine chemische Substanz in die Lautzenklinge und die Elz. Fotos: Romy Bauer

Limbach/Rittersbach/Dallau. (schat) Es war wohl ein simpler technischer Defekt – aber die Folgen sind schwerwiegend: Aufgrund eines Störfalls in der Kläranlage Limbach ist es zu einem Fischsterben in der Elz und der zufließenden Lautzenklinge gekommen.

Was ist passiert? "In der Limbacher Kläranlage hat es im Rahmen eines Einsatzes einer mobilen Schlammentwässerung einen Störfall gegeben", meldete die Gemeinde Limbach am Freitagmittag. Vermutlich durch einen Pumpendefekt sei eine zur Schlammentwässerung eingesetzte Substanz in die Becken der Kläranlage gelangt, hieß es weiter. Die Substanz habe sich mit dem Abwasser vermischt und sei dadurch zum Ablauf der Kläranlage in die Lautzenklinge gelangt.

Die Lautzenklinge läuft rund 200 Meter oberhalb der Heidersbacher Mühle in den Elzbach. Der Vorfall sei sowohl dem Landratsamt als auch der Polizei gemeldet worden. "Maßnahmen zur schnellen Rückkehr zum Normalbetrieb der Kläranlage wurden in enger Abstimmung mit den Fachbehörden umgehend in Gang gesetzt", teilte Gemeinde weiter mit.

Sie gibt den Warnhinweis, das Wasser der Lautzenklinge und Elz derzeit vorsorglich nicht zu nutzen.

Auf Nachfrage der RNZ konkretisierte Bürgermeister Thorsten Weber die Hintergründe des Störfalls. So sei nach bisherigem Kenntnisstand am Donnerstag beim Pressen des Klärschlamms (für das die Gemeinde eine Firma beauftragt hatte) dafür eingesetztes Polymer ausgetreten. Vermutlich aufgrund eines geplatzten Schlauchs oder eines Defekts an der Pumpe, mit der die chemische Substanz in die eigentliche Presse geleitet wird.

Über einen Hofeinlauf sei dann wiederum das Polymer in die Kläranlage gelaufen und habe sich mit dem Wasser in der Anlage vermischt. Problem: Die chemische Substanz ließ sich danach offenbar nicht mehr vom Wasser trennen. "Diese Möglichkeit gibt es nicht", erklärt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes. Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde waren am Donnerstag und Freitag mehrfach vor Ort an der Kläranlage, die offenbar mit eilig herbeigefahrenem Klärschlamm aus der Anlage in Fahrenbach stabilisiert werden musste. "Die Biologie war durch den Polymereintrag völlig durcheinander", so Bürgermeister Weber.

Am Freitagnachmittag hatten sich die Werte laut Behördenauskunft wieder weitgehend eingepegelt. "Ich hoffe, das Schlimmste ist durch", so Pressesprecher Egenberger. Über die genaue Wirkweise des verwendeten Polymers konnte das Landratsamt noch keine Auskunft geben. Die Auswirkungen auf die Gewässer werde man auch über das Wochenende beobachten.

Was zuvor bereits an verunreinigtem Wasser in die Gewässer gelangt war, reichte aus, um ein massives Fischsterben auszulösen. Sowohl in Rittersbach als auch im weiteren Verlauf der Elz wurden am Freitag bereits zahlreiche tote Fische gefunden. Die Fischpächter und die am Bachlauf liegenden Kommunen waren nach dem Störfall in der Kläranlage durch die Gemeinde Limbach verständigt worden. "Wir müssen die verendeten Tiere ja dann auch aus dem Wasser holen", so ein Privatpächter gegenüber der RNZ. Das Ausmaß des Schadens sei noch nicht absehbar. Während bei der einer Sichtung durch Behördenmitarbeiter um die Mittagszeit in Dallau noch keine toten Tiere auszumachen waren, fanden die Pächter am Nachmittag bereits auch hier verendete Fische.

Die Ursache sei klar, so Bürgermeister Thorsten Weber, die Aufarbeitung des Störfalls noch offen beziehungsweise in Arbeit. "Gegen die verursachende Firma wurden entsprechende Schritte eingeleitet", so Weber. Die Polizei (Fachbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Heilbronn), die sich gestern an der Kläranlage und an mehreren Stellen am Elzlauf ein Bild von der Situation machte, hat die Ermittlungen aufgenommen. Von einer Nutzung des Bachwassers sollte an der Elz (und an der Lautzenklinge) bis auf Weiteres abgesehen werden.

Update: Freitag, 7. Mai 2021, 17.56 Uhr